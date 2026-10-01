Ứng dụng công nghệ trong thẩm định giá, giữ vững giá trị cốt lõi của nghề nghiệp

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính - Chủ tịch AVA Việt Nam - Chủ tịch AVA nhiệm kỳ 2025 - 2026 nhấn mạnh nghề thẩm định giá đang đứng trước những thay đổi nhanh chóng và sâu sắc với thời cơ và thuận lợi mới.

Công nghệ đang làm thay đổi phương thức thẩm định giá

Trong đó, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các mô hình định giá tự động đang từng bước làm thay đổi cách thức thu thập thông tin, xử lý dữ liệu, phân tích thị trường và thực hiện thẩm định giá. Những tiến bộ này mở ra nhiều cơ hội để nâng cao năng suất, mở rộng khả năng tiếp cận và xử lý dữ liệu, hỗ trợ thẩm định viên thực hiện những phân tích nhanh chóng và toàn diện hơn.

Ông Nguyễn Minh Tiến - Cục Trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính- Chủ tịch AVA Việt Nam - Chủ tịch AVA nhiệm kỳ 2025–2026 tuyên bố khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hà Minh

Tuy nhiên, cũng theo Cục trưởng Nguyễn Minh Tiến, cùng với cơ hội là những vấn đề mới cần được nhận diện và xử lý thận trọng: chất lượng và độ tin cậy của dữ liệu; tính minh bạch của mô hình và thuật toán; an toàn thông tin; trách nhiệm nghề nghiệp; cũng như ranh giới giữa việc sử dụng công nghệ và xét đoán chuyên môn của thẩm định viên. Bởi theo ông Nguyễn Minh Tiến, công nghệ có thể thay đổi phương thức thực hiện thẩm định giá, nhưng không làm thay đổi những giá trị cốt lõi của nghề nghiệp: tính độc lập, khách quan, minh bạch, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

Cùng với chuyển đổi số, yêu cầu phát triển bền vững cũng đang tác động ngày càng sâu rộng tới hoạt động kinh tế, đầu tư, tài chính, bất động sản và giá trị của nhiều loại tài sản, kết quả hình thành nhiệm vụ từ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Những thay đổi liên quan đến môi trường, xã hội, quản trị, biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi sang các mô hình tăng trưởng bền vững cũng đang đặt ra những vấn đề mới đối với việc nhận diện và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị.

Hội nghị thu hút hơn 300 đại biểu liên quan chuyên ngành lĩnh vực thẩm định giá. Ảnh: Hà Minh

Vì vậy, “Tích hợp chuyển đổi số và thẩm định giá bền vững” phản ánh những vấn đề mà nghề thẩm định giá ASEAN sẽ phải tiếp tục nghiên cứu và giải quyết trong những năm tới: làm thế nào để tận dụng hiệu quả công nghệ và dữ liệu; làm thế nào để thích ứng với những yêu cầu mới của phát triển bền vững; và quan trọng hơn, làm thế nào để đổi mới nhưng vẫn duy trì được chất lượng, tính độc lập và niềm tin đối với nghề thẩm định giá.

Gắn kết chặt chẽ mạng lưới hợp tác chuyên môn thực chất

Những thay đổi đó, theo Cục trưởng Nguyễn Minh Tiến, trong một nền kinh tế ngày càng hội nhập, dòng vốn, tài sản, doanh nghiệp và các giao dịch có tính xuyên biên giới ngày càng gia tăng. Công nghệ cũng đang làm cho thị trường các quốc gia ngày càng kết nối chặt chẽ hơn. Nhiều vấn đề mà nghề thẩm định giá tại mỗi quốc gia đang đối mặt vì vậy không còn là vấn đề riêng của một quốc gia.

“AVA có một vị trí thuận lợi để kết nối tri thức và kinh nghiệm của các thành viên. Mỗi quốc gia ASEAN có hệ thống pháp luật, đặc điểm thị trường và mức độ phát triển của nghề thẩm định giá khác nhau. Chính sự đa dạng đó tạo ra giá trị cho hợp tác: kinh nghiệm của một quốc gia có thể trở thành nguồn tham khảo hữu ích cho các thành viên khác; những vấn đề chung có thể được cùng nghiên cứu và trao đổi để tìm kiếm những giải pháp phù hợp với điều kiện của khu vực. Trong giai đoạn tới, AVA cần tiếp tục phát huy vai trò không chỉ là một diễn đàn gặp gỡ thường niên mà còn là một mạng lưới hợp tác chuyên môn thực chất” - ông Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh.

Với vai trò nước chủ nhà và Chủ tịch AVA nhiệm kỳ 2025 - 2026, Việt Nam mong muốn tiếp tục đóng góp tích cực vào các hoạt động của Hiệp hội, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chuyên môn với các thành viên, cùng thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp và bền vững của nghề thẩm định giá trong ASEAN.

Hội nghị AVA 28 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang tạo nền tảng cho quá trình phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Đại diện các đoàn tham dự chụp ảnh tại hội nghị. Ảnh: Hà Minh

Sau phần khai mạc, hội nghị bước vào báo cáo quốc gia. Đại diện các quốc gia thành viên AVA trình bày báo cáo về tình hình hoạt động và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá tại mỗi quốc gia. Phần lớn các ý kiến đại diện đoàn Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan… tập trung vào bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và các mô hình định giá tự động (AVM) đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong cách thức thu thập, xử lý và phân tích thông tin.

Việc ứng dụng AI và dữ liệu để đổi mới hoạt động thẩm định giá; trách nhiệm giải trình trong các mô hình định giá tự động và định hướng xây dựng các công cụ AVM phù hợp với chuẩn mực thẩm định giá; những lưu ý thực tiễn trong việc xây dựng niềm tin đối với hoạt động thẩm định giá tại các thị trường còn hạn chế về dữ liệu. Bên cạnh cơ hội nâng cao năng suất và khả năng xử lý thông tin, chuyển đổi số cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dữ liệu đầu vào, khả năng kiểm chứng kết quả, bảo đảm an toàn thông tin và trách nhiệm nghề nghiệp của các thẩm định viên về giá.

Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN (gọi tắt là AVA) được thành lập vào tháng 6/1981 với 5 quốc gia sáng lập gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan. Việt Nam (khi đó là Ban Vật giá Chính phủ, nay là Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính) chính thức gia nhập AVA vào năm 1999. Hiệp hội AVA tổ chức Hội nghị thường niên trên cơ sở luân phiên giữa các nước thành viên AVA và là sự kiện quan trọng nhất của AVA, nơi các thành viên trao đổi kiến thức, cập nhật chuẩn mực, nâng cao năng lực và kết nối chuyên môn giữa các nước thành viên và giữa thành viên AVA với các tổ chức, chuyên gia quốc tế về thẩm định giá trong khu vực và trên thế giới. Kể từ khi gia nhập đến nay, Việt Nam đã làm chủ tịch AVA 2 nhiệm kỳ (1999 - 2000 và 2014 - 2015) và đã tổ chức thành công 02 hội nghị trù bị vào các năm 1999, 2009 và 02 Hội nghị chính thức gồm AVA12 năm 2002 và AVA18 năm 2014. Ngày 30/7/2025, bà Susan Widjojo - Tổng thư ký AVA đã có thư xác nhận về việc Việt Nam sẽ là nước đăng cai chủ trì Hội nghị vào năm 2026. Ngày 5/11/2025, trong cuộc họp Hội đồng AVA 27 tại Thái Lan, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị đã xác nhận quyền đăng cai AVA 28 tại Việt Nam và được Ban thư ký AVA và đại diện các nước thành viên nhất trí.