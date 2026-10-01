Vai trò của hội quần chúng nhìn từ những việc làm vì dân

Trong mạng lưới các hội quần chúng, Hội Chữ thập đỏ là một trong những tổ chức thể hiện khá rõ vai trò kết nối nguồn lực xã hội với những người cần được hỗ trợ.

Những năm qua, các chương trình “Tết Nhân ái”, “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”, các suất cơm từ thiện, cùng nhiều hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã nhận được sự chung tay của nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân.

Hoạt động hỗ trợ sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Đường góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Từ năm 2025 đến nay, tổng giá trị các hoạt động nhân đạo đạt trên 106 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 140.000 lượt người. Bà Hà Thị Ngoan - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Sau sắp xếp, bên cạnh việc nhanh chóng ổn định tổ chức, các cấp hội tập trung củng cố mạng lưới hoạt động, duy trì khả năng kết nối, huy động và điều phối các nguồn lực nhân đạo phục vụ người dân.

“Các nguồn hỗ trợ dù lớn hay nhỏ chỉ thực sự có ý nghĩa khi đến đúng người, đúng thời điểm. Vì vậy, hiệu quả hoạt động của hội phải được người dân cảm nhận từ những việc rất cụ thể”, bà Ngoan cho biết thêm.

Nếu hoạt động nhân đạo góp phần giúp người dân vượt qua những khó khăn trước mắt thì công tác khuyến học hướng tới mục tiêu lâu dài hơn, đó là tạo thêm cơ hội học tập, nâng cao kiến thức và xây dựng xã hội học tập.

Giai đoạn 2025 - 2026, các cấp hội khuyến học đã trao học bổng, hỗ trợ trên 50.300 lượt học sinh, giáo viên và người lớn tự học, với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng. Cùng với việc phối hợp các tổ chức, doanh nghiệp vận động học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích, các cấp hội tiếp tục duy trì nhiều hoạt động thúc đẩy phong trào học tập trong gia đình và cộng đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Đức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh, công tác khuyến học hiện nay không chỉ dừng lại ở việc trao những suất học bổng mà quan trọng hơn là tạo môi trường để mỗi người coi học tập là nhu cầu suốt đời. Việc trẻ em được tiếp sức đến trường, người dân vùng cao được trang bị kỹ năng số hay người lao động có thêm kiến thức để cải thiện sinh kế đều là những kết quả cụ thể của hoạt động khuyến học.

Không gian đọc sách, học tập tại cơ sở góp phần hình thành thói quen tự học, xây dựng môi trường học tập thường xuyên trong cộng đồng.

Ở từng địa bàn, hiệu quả hoạt động của hội quần chúng còn được thể hiện qua khả năng nắm bắt nhu cầu của hội viên. Tại xã Si Ma Cai, địa bàn vùng cao, biên giới có 27 thôn với gần 2.000 người cao tuổi, dân cư sống phân tán nên việc theo dõi tình hình hội viên gặp không ít khó khăn. Hội Người cao tuổi xã duy trì mỗi thôn một chi hội trưởng, thường xuyên phối hợp với trưởng thôn nắm tình hình. Nhờ đó, các chế độ, chính sách, hoạt động thăm hỏi, khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí và vận động nguồn lực chăm lo cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được triển khai sát thực tế hơn.

Ông Lồ Seo Vảng - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Si Ma Cai cho rằng, người cao tuổi không chỉ là đối tượng được chăm sóc mà còn là nguồn lực của cộng đồng. Khi tổ chức hội hoạt động hiệu quả, người cao tuổi vừa được quan tâm về đời sống, vừa tiếp tục phát huy vai trò trong hòa giải, vận động Nhân dân, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và giữ gìn đoàn kết ở khu dân cư.

Từ chăm lo đời sống hội viên, hoạt động của một số tổ chức hội quần chúng còn được mở rộng theo hướng hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững. Từ năm 2025 đến nay, Liên minh Hợp tác xã đã tư vấn thành lập mới nhiều hợp tác xã, tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã và xây dựng 24 mô hình hợp tác xã phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị, với kinh phí hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng.

Hợp tác xã Nông sản, dược liệu Mạnh Hương, xã Gia Phú, hiện có 6 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, chủ yếu là các sản phẩm từ dược liệu. Từ nguồn hỗ trợ về vốn và kỹ thuật của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đơn vị đã đầu tư thêm máy móc, trong đó có hệ thống sấy lạnh để nâng cao chất lượng và giữ tốt hơn đặc tính nguyên liệu.

Hợp tác xã Nông sản, dược liệu Mạnh Hương đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm từ dược liệu.

Bà Trần Thị Hương, đại diện hợp tác xã cho biết, trước đây, việc sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm nên chất lượng sản phẩm có thời điểm chưa đồng đều. Khi được hỗ trợ kỹ thuật, máy móc và phương pháp tổ chức sản xuất, hợp tác xã có điều kiện nâng cao chất lượng, giảm phụ thuộc vào thời tiết, ổn định đầu ra, qua đó giúp thành viên và các hộ dân liên kết có thêm thu nhập.

Hiện, toàn tỉnh có 16 tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, với trên 1 triệu hội viên; tại 99 xã, phường có 297 hội được công nhận là hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí năm 2026.

Theo ông Nguyễn Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thời gian tới, các hội cần chủ động lựa chọn những nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và sát với nhu cầu thực tế của hội viên, Nhân dân; lấy hiệu quả công việc và sự ghi nhận của người dân làm thước đo. Bên cạnh việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, các tổ chức hội cần tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động, khơi dậy tinh thần tương trợ và trách nhiệm đối với cộng đồng.

“Bộ máy đã gọn hơn, nhưng hoạt động của hội phải gần dân và thiết thực hơn. Đó cũng là cách rõ nhất để nhìn thấy sức sống của các hội quần chúng sau sắp xếp”, ông Linh nhấn mạnh.