NHNN: Tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà phát biểu tại họp báo - Ảnh: chinhphu.vn

Lãnh đạo NHNN nói gì về mặt bằng lãi suất mới?

Phát biểu tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết: Đến ngày 20/9/2026, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15%/năm so với cuối năm 2025. Trong khi đó, tín dụng toàn hệ thống đến cuối tháng 9 tăng 16,69% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo NHNN phân tích: Năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Những tháng đầu năm, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, tạo sức ép lên thị trường hàng hóa, tài chính quốc tế, giá dầu và chuỗi cung ứng.

Cùng với đó, các ngân hàng trung ương phản ứng thận trọng hơn trước rủi ro lạm phát tăng trở lại. Cục Dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất ngày 16/9; Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng các mức lãi suất chủ chốt ngày 10/9; Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất điều hành ngày 18/9.

Mặt bằng lãi suất cao cùng nhu cầu trú ẩn an toàn khiến đồng USD tăng mạnh trở lại sau giai đoạn điều chỉnh giảm đầu năm. Những diễn biến này tạo áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ của các nền kinh tế mới nổi, đang phát triển và có độ mở lớn như Việt Nam.

NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, nhằm kiểm soát lạm phát năm 2026 bình quân khoảng 4,5%, giữ ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng.

Về lãi suất, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN. Đồng thời, các tổ chức tín dụng được chỉ đạo triển khai giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, công bố thông tin lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử để khách hàng tham khảo.

"Với các giải pháp trên, tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại và mặt bằng lãi suất về cơ bản đang xoay quanh mặt bằng mới", Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà thông tin.

Đến ngày 20/9/2026, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15%/năm so với cuối năm 2025.

Họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà - Ảnh: chinhphu.vn

Tín dụng tăng 16,69%, hướng vào sản xuất kinh doanh

Cùng với điều hành lãi suất, NHNN tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng.

Nguyên tắc giao tăng trưởng tín dụng năm 2026 được thông báo công khai, minh bạch để các tổ chức tín dụng chủ động triển khai. NHNN đồng thời tạo dư địa để các tổ chức tín dụng cấp tín dụng cho một số nhu cầu quan trọng phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Đến ngày 30/9, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025 và tăng 16,69% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo đại diện Vụ trưởng phụ trách Vụ Tín dụng, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế: Đến ngày 30/9 đạt khoảng 27,5 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025 và 16,69% so với cùng kỳ. Quy mô tín dụng tăng thêm khoảng 2,2 triệu tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Về cơ cấu, khoảng 77,4% tổng dư nợ phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tín dụng nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 22% tổng dư nợ; tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 20%. Tín dụng xuất khẩu tăng 33,32%, tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 39,62% so với cuối năm 2025.

Đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP, từ quy mô ban đầu 120.000 tỷ đồng với 4 ngân hàng thương mại nhà nước tham gia, đến nay chương trình có 11 ngân hàng thương mại tham gia, với quy mô hơn 153.000 tỷ đồng.

Đến ngày 31/8, số tiền cam kết cho vay đạt khoảng 50.300 tỷ đồng, doanh số giải ngân khoảng 17.500 tỷ đồng, dư nợ khoảng 14.300 tỷ đồng. Riêng người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội, thời gian ưu đãi kéo dài 15 năm.

Một chương trình khác là tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược với quy mô 500.000 tỷ đồng. Có 21 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia, thời gian triển khai đến hết năm 2030. Đến ngày 31/8/2026, dư nợ tín dụng của chương trình đạt khoảng 16.910 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, chương trình tín dụng từ quy mô ban đầu 15.000 tỷ đồng đã được nâng lên 185.000 tỷ đồng sau 4 lần mở rộng. Đến cuối tháng 8/2026, doanh số giải ngân lũy kế gần 238.120 tỷ đồng, tương đương 128,7% quy mô chương trình, với 88.434 lượt khách hàng được giải ngân.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong tháng 8/2026, NHNN chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Thanh Tùng, Thành viên Hội đồng quản trị VietinBank, cho biết đến nay, dư nợ tín dụng của ngân hàng tăng 7,5% so với cuối năm 2025, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế và tuân thủ hạn mức tăng trưởng tín dụng do NHNN giao.

Bám sát định hướng điều hành của Chính phủ và NHNN, VietinBank tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh, hạ tầng thiết yếu và các lĩnh vực ưu tiên, gồm sản xuất, phân phối điện; vật liệu xây dựng; thương mại, dịch vụ; nông, lâm, thủy sản. Ngân hàng đồng thời triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, cải cách thủ tục và rút ngắn thời gian tiếp cận vốn.

"Đến 31/8/2026, dư nợ các lĩnh vực ưu tiên đạt 141,5 nghìn tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp vừa và nhỏ 81 nghìn tỷ đồng, nông nghiệp, nông thôn 42,7 nghìn tỷ đồng, xuất khẩu 26,6 nghìn tỷ đồng và công nghiệp hỗ trợ hơn 8 nghìn tỷ đồng. Gói tín dụng 50.000 tỷ đồng đã có hơn 5,9 nghìn lượt khách hàng được giải ngân sau hơn một tháng triển khai", ông Lê Thanh Tùng nói.

Tiếp tục điều hành lãi suất linh hoạt

Về định hướng những tháng cuối năm, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết: NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn.

Về lãi suất, NHNN sẽ điều hành phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ; sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại; tiếp tục theo dõi lãi suất tiền gửi, cho vay của thị trường và từng tổ chức tín dụng.

NHNN cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất tiền gửi và cho vay.

Đối với tín dụng, các tổ chức tín dụng được chỉ đạo tăng trưởng an toàn, hiệu quả, hướng vốn vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế; tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và kiểm soát chặt tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Theo Phó Thống đốc, những tháng cuối năm, nhu cầu vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng dự kiến gia tăng, trong khi lạm phát tiềm ẩn áp lực tăng do giá hàng hóa thế giới, xung đột địa chính trị, bảo hộ thương mại, an ninh lương thực, lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ Nhà nước quản lý, biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan.

"NHNN tiếp tục theo dõi sát diễn biến trong nước và quốc tế, điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời bảo đảm an toàn, hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng", lãnh đạo NHNN cho hay.