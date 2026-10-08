Chuyển từ sàn HNX về HOSE, vì sao cổ phiếu có thể không tăng giá?

Theo ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích Công ty Chứng khoán VNDirect - việc chuyển cổ phiếu từ HNX sang HOSE thực tế đã được định hướng từ lâu. Thay đổi này chủ yếu mang ý nghĩa về tổ chức, quản lý và phân loại hàng hóa trên thị trường. Khi đó, HOSE sẽ tập trung hơn vào quản lý cổ phiếu, trong khi HNX có thể tập trung vào thị trường trái phiếu.

Ngoài ra, việc niêm yết trên HOSE có thể thu hút thêm nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, việc chuyển sàn cũng có thể giúp phản ánh rõ hơn chất lượng cổ phiếu trên thị trường. Các tiêu chuẩn niêm yết và việc phân loại cổ phiếu sẽ tạo ra sự phân hóa rõ hơn giữa các nhóm doanh nghiệp, qua đó nâng cao chất lượng của thị trường.

Tuy nhiên, đây không phải yếu tố có thể ngay lập tức tạo ra sự thay đổi về giá cổ phiếu. “Bản chất, đây vẫn là một thay đổi về cơ chế tổ chức và vận hành”, ông Hinh nói.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán đang tương đối ảm đạm cả về thanh khoản, dòng tiền và diễn biến chỉ số. Vì vậy, những cải cách về cơ chế giao dịch dù tích cực nhưng cần thời gian để thẩm thấu và phát huy tác dụng.

Chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư cần quan tâm đến triển vọng kinh doanh và khả năng tạo lợi nhuận của từng doanh nghiệp trước khi quyết định mua cổ phiếu. (Ảnh minh họa).

Ông Hinh nhấn mạnh, bên cạnh thay đổi về kỹ thuật giao dịch, thị trường cần thêm các yếu tố hỗ trợ từ kinh tế vĩ mô như tăng trưởng cao, tỷ giá ổn định, cán cân thương mại tích cực và chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn không gây thêm áp lực lên dòng vốn.

“Khi các yếu tố này đồng thời cải thiện, dòng tiền mới có khả năng quay trở lại mạnh hơn, thúc đẩy giá trị cổ phiếu”, ông nhận định.

Trong khi đó, nói về các thay đổi như giao dịch xuyên trưa, nới biên độ dao động giá, bỏ phiên khớp lệnh định kỳ, rút ngắn thời gian thanh toán, ông Nguyễn Văn Toại - Giám đốc Tư vấn đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS - cho rằng hiện mới dừng ở mức nghiên cứu, chưa được đề xuất áp dụng. Và ngay cả khi được triển khai, các thay đổi này cũng không phải yếu tố đủ mạnh để lập tức làm đảo chiều thị trường và giá cổ phiếu.

Theo chuyên gia, khi lãi suất tiền gửi tăng, chứng khoán phải cạnh tranh với kênh đầu tư có mức độ an toàn cao hơn. Nhà đầu tư vì thế có xu hướng cân nhắc kỹ trước khi đưa tiền vào các tài sản có mức biến động lớn.

Ông Toại khuyến cáo, thay vì kỳ vọng giá cổ phiếu đồng loạt tăng, nhà đầu tư cần quan tâm nhiều hơn đến triển vọng kinh doanh và khả năng tạo lợi nhuận của từng doanh nghiệp. Những nhóm ngành có câu chuyện riêng, triển vọng tăng trưởng hoặc được hưởng lợi từ sự phục hồi của nền kinh tế có thể thu hút dòng tiền trước khi lan tỏa rộng hơn sang toàn thị trường.

Một trong những thay đổi được quan tâm là khả năng triển khai giao dịch xuyên trưa. Theo ông Toại, điều này giúp nhà đầu tư nhanh chóng sử dụng nguồn vốn hoặc chứng khoán sau giao dịch, đồng thời cải thiện tốc độ luân chuyển vốn trên thị trường. Tuy nhiên, không đồng nghĩa lượng tiền mới sẽ lập tức chảy vào chứng khoán.

“Nếu dòng tiền không tăng thì kéo dài thêm thời gian giao dịch cũng không đồng nghĩa thanh khoản sẽ tăng tương ứng và đủ lớn để kéo giá cổ phiếu đi lên”, ông Toại nói.

Chưa kể theo thói quen của nhà đầu tư Việt Nam, khoảng thời gian giữa buổi trưa thường được dành cho nghỉ ngơi, do đó thanh khoản trong khung giờ này có thể không cao.

Cẩn trọng rủi ro từ nới biên độ dao động giá

Đối với việc nới biên độ dao động giá, các chuyên gia cho rằng đây là thay đổi có thể tác động rõ hơn đến hoạt động giao dịch hàng ngày. Biên độ rộng hơn đồng nghĩa giá cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm mạnh hơn trong một phiên. Điều này tạo thêm không gian giao dịch nhưng đồng thời cũng khiến rủi ro tăng lên.

Ông Hinh phân tích, khi thị trường ở vùng định giá hấp dẫn, việc nới biên độ dao động giá có thể góp phần kích hoạt dòng tiền bắt đáy, đặc biệt ở những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt. Nếu nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, có thể xem xét tích lũy cổ phiếu và chờ đợi chuyển biến tích cực về vĩ mô.

Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên đồng nhất việc giá cổ phiếu đang thấp với khả năng cổ phiếu chắc chắn tăng trở lại. Nếu mua cổ phiếu khi thị trường tăng nóng, rủi ro sẽ lớn. Ngược lại, khi cổ phiếu về vùng định giá hợp lý và có biên độ an toàn cao, nhà đầu tư dài hạn có thể cân nhắc giải ngân từng phần.

Ông Toại cũng lưu ý nhà đầu tư phải thích nghi với biến động nhanh và mạnh hơn nếu biên độ được mở rộng. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến khả năng sinh lời mà còn phải kiểm soát rủi ro, nhất là khi dòng tiền chưa thực sự mạnh.

Theo lộ trình sắp xếp lại thị trường, toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên HNX sẽ được chuyển sang HOSE trong năm 2026. Ngày giao dịch cuối của cổ phiếu niêm yết trên HNX là 23/12 và giao dịch phiên đầu tiên tại HOSE từ 28/12. Cùng với đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu một số thay đổi về cơ chế giao dịch như giao dịch xuyên trưa, nới biên độ dao động giá, xem xét bỏ phiên khớp lệnh định kỳ và rút ngắn thời gian thanh toán. Tuy nhiên đây mới là các phương án đang được nghiên cứu, đánh giá tác động, chưa phải chính sách chính thức áp dụng.