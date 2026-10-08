TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hỗ trợ 200.000 lượt doanh nghiệp SME chuyển đổi số

Trong năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu có 200 doanh nghiệp SME làm mô hình chuyển đổi số mẫu, công bố bộ tiêu chí đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số (DBI); xây dựng hệ thống bản đồ số (GIS) về doanh nghiệp, phân lớp theo mã ngành và mức độ chuyển đổi số; phủ sóng 5G ở 100% các khu công nghệ cao, khu chế xuất…

TP Hồ Chí Minh thường xuyên mở Hội thảo để kích cầu chuyển đổi số - Ảnh: TP HCM.

Cùng với đó, thành phố triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi số, gồm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách, các chương trình hỗ trợ chuyên sâu và phát triển hạ tầng số dùng chung. Hiện các cơ sở pháp lý và nguồn kinh phí cũng đã sẵn sàng, nhưng để kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp SME thành công phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần chủ động của các chủ doanh nghiệp.

Theo nghị quyết của HĐND TP Hồ Chí Minh, doanh nghiệp chuyển đổi số được hỗ trợ 50% chi phí (không hoàn lại) với mức từ 40 triệu đồng/năm đến 170 triệu đồng/năm, tùy quy mô doanh nghiệp (siêu nhỏ, nhỏ và vừa) khi mua, thuê các giải pháp chuyển đổi số. Đối với tư vấn giải pháp quy trình kinh doanh, quản trị, sản xuất, mức hỗ trợ lần lượt là 90 triệu đồng và 170 triệu đồng/hợp đồng, tùy quy mô doanh nghiệp.

Các chuyên gia cho rằng chuyển đổi số cần bắt đầu từ nhu cầu thực tế và khả năng của từng doanh nghiệp; đồng thời, gắn với việc tiếp cận những nguồn lực phù hợp. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc hiểu rõ chính sách hỗ trợ, xác định điểm cần ưu tiên và lựa chọn giải pháp phù hợp là những bước quan trọng để quá trình chuyển đổi đạt hiệu quả.

Hiện, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã mở cổng hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp tại địa chỉ https://kinhteso.tphcm.gov.vn nhằm tiếp nhận, phân loại và theo dõi yêu cầu hỗ trợ về chính sách, chuyên gia, giải pháp công nghệ và nguồn lực triển khai.