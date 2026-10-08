Lãi suất huy động các ngân hàng hôm nay (8/10/2026)

Theo bảng lãi suất huy động cập nhật ngày 8/10/2026, lãi suất giữa các ngân hàng có sự chênh lệch khá rõ, đặc biệt ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Ở kỳ hạn 1 tháng, mức lãi suất phổ biến dao động từ 2,1% đến 4,75%/năm. Một số ngân hàng niêm yết mức cao 4,75%/năm gồm Bắc Á Bank, OCB, PG Bank, Eximbank, Sacombank và VPBank. MSB, ACB và VietABank lần lượt niêm yết 4,5%, 4% và 4,6%/năm.

Tại kỳ hạn 3 tháng, Bắc Á Bank, OCB, PG Bank và VPBank cùng áp dụng 4,75%/năm. VIB niêm yết 4,35%/năm, trong khi MSB ở mức 4,5%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh có mức thấp hơn, với Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank lần lượt quanh 2,4-2,9%/năm.

Đối với kỳ hạn 6 tháng, Bắc Á Bank nổi bật với lãi suất 7,05%/năm, cao hơn đáng kể so với phần lớn ngân hàng còn lại. PG Bank niêm yết 6,6%/năm, OCB 6,4%, BVBank 6,45% và NCB 6%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, Bắc Á Bank tiếp tục dẫn đầu với 7,1%/năm. Một số mức đáng chú ý khác gồm OCB và PG Bank cùng 6,7%; BVBank 6,65%; VIB và NCB lần lượt 6,5% và 6,2%/năm.

Trong khi đó, kỳ hạn 24 tháng ghi nhận mức cao nhất 7%/năm tại Shinhan Bank và MB Bank. LPBank niêm yết 6,8%/năm, OCB và PG Bank cùng 6,8%, Sacombank 6,7% và NCB 6,6%/năm.