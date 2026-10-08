Chứng khoán Mỹ trượt dốc vì Fed phát tín hiệu còn tăng lãi suất, giá dầu 'cố thủ' mốc 100 USD/thùng

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Giá dầu thô giảm sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhất trí đẩy nhanh việc xả dự trữ chiến lược để tăng cung cho thị trường, nhưng giá dầu Brent vẫn duy trì ở mức ba con số.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 341,41 điểm, tương đương giảm 0,66%, còn 51.179,87 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,22%, còn 7.801,77 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,22%, còn 27.538,69 điểm.

Trước phiên giảm nay, S&P 500 lần đầu tiên đóng cửa trên mức 7.800 điểm và Nasdaq cũng lập kỷ lục mới trong phiên ngày thứ Ba.

Nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall lo lắng khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng tới 5,365% trong phiên này, mức cao nhất kể từ tháng 4/2002. Cùng với đó, lợi suất của kỳ hạn 30 năm cũng tăng tới 5,732%, cao nhất từ tháng 5/2002.

Sau đó, lợi suất xuống thang khi Bộ Tài chính Mỹ bán thành công 39 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm trong một phiên đấu giá có lực cầu mạnh. Cuối phiên, lợi suất của kỳ hạn 10 năm chỉ còn tăng hơn 1 điểm cơ bản, đạt 5,286%.

Khi lợi suất trái phiếu quay đầu giảm, các chỉ số chứng khoán cũng thoát khỏi mức đáy của phiên.

“Nhà đầu tư trái phiếu đang ít nhiều bị thu hút bởi mức lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tương đối cao so với những gì họ thường thấy trong 15-20 năm qua. Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn là điều cần thiết bởi còn nhiều yếu tố khác cần phải cân nhắc”, ông Bill Merz - trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường vốn của công ty US Bank Asset Management - nhận định với hãng tin CNBC.

Mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn tiếp tục phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư trong phiên này.

Theo biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed được công bố vào ngày thứ Tư, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất trước khi kết thúc năm nay để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, biên bản không nêu rõ thời điểm cụ thể mà các quan chức Fed dự định tăng lãi suất, thay vào đó chỉ đề cập rằng tình trạng giá cả liên tục ở mức cao cùng với thị trường lao động ổn định nhiều khả năng sẽ dẫn đến đợt tăng lãi suất thứ hai trong năm nay, sau đợt tăng vào tháng 9.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng chỉ dưới 20% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp vào cuối tháng 10 này, nhưng vẫn đặt cược khả năng gần 80% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME.

Cổ phiếu công nghệ bị bán nhiều trong phiên này do mối lo rằng lãi suất cao hơn lâu hơn sẽ gây khó khăn cho các dự án xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu CrowdStrike giảm khoảng 5%, Palo Alto Networks và Meta Platforms giảm tương ứng hơn 3% và 2%.

“Với mức lãi suất hiện tại cùng đà tăng đã ghi nhận, tôi cho rằng biên độ sai số đối với kết quả lợi nhuận doanh nghiệp để không khiến thị trường thất vọng đã bị thu hẹp. Mức lợi suất trái phiếu hiện tại có vẻ hợp lý, nhưng điều đó không có nghĩa là vì thế mà lợi suất không còn ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu… Nếu lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm bắt đầu tăng do kỳ vọng lạm phát không còn được neo giữ ổn định, thì tình hình có thể trở nên mất kiểm soát”, trưởng nghiên cứu của công ty Horizon Investments, ông Mike Dickson, nhận định với CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,38 USD/thùng, tương đương giảm 0,4%, đóng cửa ở mức 100,2 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,16 USD/thùng, tương đương giảm 1,3%, còn 88,28 USD/thùng.

IEA cho biết việc tiến hành nhanh nhất có thể việc xả dự trữ như kế hoạch đã công bố có thể đưa khoảng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel ra thị trường, mặc dù các nhà phân tích và một số chính phủ nhận định rằng con số này không nhất thiết đồng nghĩa với một đợt can thiệp mới có quy mô tương đương.

Áp lực tăng giá dầu còn lớn khi nhà đầu tư tin rằng sự phục hồi hoạt động xuất khẩu dầu từ Vùng Vịnh trong thời gian gần đây là không bền vững vì các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn - theo nhà phân tích Tamas Varga của công ty PVM Oil. Ông Varga nói rằng giá dầu cũng đang được hỗ trợ khi một cơ bão lớn đang xuất hiện trên Vịnh Mexico và có thể gây thiệt hại cho các cơ sở khai thác và chế biến dầu khí ở khu vực này.

Phát biểu hôm thứ Ba, CEO Russell Hardy của tập đoàn Vitol nói rằng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Nga và sự suy giảm hoạt động lọc dầu ở Trung Đông đang khiến thị trường nhiên liệu thắt chặt.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Iran ngày thứ Tư nói với Reuters rằng “những đề nghị và ý tưởng” của Mỹ về chương trình hạt nhân của Iran là xung đột với yêu cầu của Iran. Trước đó cùng ngày, Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng Iran phải cắt giảm hoạt động làm giàu uranium thì chiến tranh mới có thể kết thúc.