Khách Nga tăng mạnh, vì sao khách Hàn Quốc đến Việt Nam giảm?

Nguồn khách mở rộng, thị trường Nga nổi bật

Du lịch Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 9 tháng năm 2026. Theo Cục Thống kê, tháng 9, Việt Nam đón khoảng 1,77 triệu lượt khách quốc tế, giảm 11,3% so với tháng trước nhưng tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 9 tháng, lượng khách quốc tế đạt 17,7 triệu lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Du khách Hàn Quốc tham quan phố cổ Hội An - Ảnh: VGP

Đường hàng không tiếp tục là cửa ngõ chính đưa khách quốc tế tới Việt Nam, với khoảng 14,7 triệu lượt, chiếm 83,2% tổng lượng khách và tăng 11,9%. Khách đến bằng đường bộ đạt khoảng 2,7 triệu lượt, tăng 29,9%; đường biển đạt 243,4 nghìn lượt, tăng 27,7%.

Cơ cấu thị trường cho thấy những chuyển động đáng chú ý. Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất, đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế. Trung Quốc dẫn đầu với khoảng 3,9 triệu lượt, Hàn Quốc đứng thứ hai với khoảng 3 triệu lượt. Đáng chú ý, Nga vươn lên vị trí thứ ba với khoảng 1,1 triệu lượt, đồng thời trở thành thị trường nguồn lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu.

Nổi bật trong dòng khách châu Âu là thị trường Nga. Trong 9 tháng, lượng khách Nga đến Việt Nam tăng 160,6% so với cùng kỳ. Trước đó, sau 8 tháng, lượng khách từ thị trường này đã vượt một triệu lượt, tăng 165,7%.

Với một thị trường đường dài như Nga, khả năng tiếp cận điểm đến có ý nghĩa quan trọng. Đường bay thẳng giúp hành trình thuận tiện hơn, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp lữ hành thiết kế chương trình phù hợp. Một lợi thế khác là nhu cầu của khách Nga khá tương thích với sản phẩm du lịch Việt Nam. Theo Trung tâm Thông tin du lịch, nhóm khách này có nhu cầu cao đối với nghỉ dưỡng biển, lưu trú dài ngày và du lịch tránh mùa đông, phù hợp với lợi thế của các điểm đến biển như Nha Trang, Cam Ranh (Khánh Hoà).

Điều đáng quan tâm vì thế không chỉ là số lượng khách Nga tăng nhanh. Thời gian lưu trú dài có thể tạo hiệu ứng lan tỏa lớn hơn cho kinh tế địa phương nếu điểm đến có đủ sản phẩm giữ khách và kích thích chi tiêu. Nhà hàng, mua sắm, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, vận tải và dịch vụ trải nghiệm đều có cơ hội hưởng lợi. Bài toán là chuyển tăng trưởng về lượng thành tăng trưởng doanh thu, thay vì chỉ chạy theo số lượt khách.

Giữ sức hút với thị trường Hàn Quốc

Trái với sự tăng trưởng mạnh của thị trường Nga, lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam trong 9 tháng năm 2026 giảm 5,5% so với cùng kỳ. Dù vậy, với khoảng 3 triệu lượt, Hàn Quốc vẫn là thị trường gửi khách lớn thứ hai của Việt Nam.

Quy mô này cho thấy Hàn Quốc tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Khoảng cách địa lý tương đối gần, kết nối hàng không thuận lợi cùng sự quen thuộc của du khách với các điểm đến Việt Nam là những lợi thế lớn. Tuy nhiên, mức giảm 5,5% cũng là tín hiệu cần được nhìn nhận trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh giữa các điểm đến trong khu vực.

Một vấn đề đáng chú ý là giá dịch vụ. Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, hoạt động đón khách Hàn Quốc trong mùa hè vừa qua gặp áp lực do tình trạng thiếu phòng, đặc biệt tại Đà Nẵng và Phú Quốc. Khi nhu cầu tăng trong khi nguồn cung phòng hạn chế, giá khách sạn bị đẩy lên. Trong khi đó, khách Hàn Quốc tương đối nhạy cảm về giá và có thể lựa chọn điểm đến khác khi chi phí tăng cao.

Ở góc độ doanh nghiệp, việc phối hợp giữa cơ sở lưu trú và đơn vị lữ hành cần chặt chẽ hơn, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm. Chủ động quỹ phòng, xây dựng chính sách giá phù hợp, đa dạng phân khúc lưu trú và minh bạch thông tin giá có thể giúp hạn chế biến động giá quá lớn khi cầu tăng nhanh.

Do đó, dòng vốn đầu tư vào du lịch cần hướng nhiều hơn tới hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ và nâng chất lượng sản phẩm. Với doanh nghiệp, bài toán không chỉ là tăng số phòng mà còn phải tính tới công suất khai thác, thời gian hoàn vốn, chi phí tài chính và khả năng duy trì mức giá cạnh tranh.

Từ tăng lượng khách đến tăng giá trị

Bức tranh 9 tháng cho thấy du lịch Việt Nam đang đứng trước cả cơ hội và yêu cầu mới. Thị trường Nga tăng mạnh cho thấy dư địa mở rộng nguồn khách còn lớn khi các nút thắt về kết nối hàng không và thủ tục đi lại được tháo gỡ. Ngược lại, sự suy giảm của thị trường Hàn Quốc nhắc nhở rằng một thị trường lớn, quen thuộc cũng có thể biến động nếu sức cạnh tranh về giá và trải nghiệm suy giảm.

Vì vậy, mục tiêu tiếp theo không nên chỉ dừng ở việc đón thêm bao nhiêu triệu lượt khách. Quan trọng hơn là mỗi du khách lưu trú bao lâu, chi tiêu bao nhiêu, sử dụng những dịch vụ nào và khả năng quay trở lại ra sao.

Muốn đạt được điều đó, các điểm đến cần phát triển thêm sản phẩm để kéo dài chuỗi chi tiêu của khách, từ lưu trú sang ẩm thực, mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe, văn hóa và trải nghiệm địa phương. Khi doanh thu trên mỗi khách tăng, doanh nghiệp có thêm nguồn lực tái đầu tư, nâng chất lượng dịch vụ và giảm áp lực chạy theo tăng trưởng số lượng.

Kết quả 9 tháng đầu năm với 17,7 triệu lượt khách tạo nền tảng thuận lợi cho du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, sự tương phản giữa khách Nga và Hàn Quốc cũng cho thấy sức hút của một điểm đến không phải lợi thế cố định. Kết nối thuận lợi có thể đưa khách đến, nhưng chất lượng trải nghiệm, mức giá hợp lý và hệ sinh thái dịch vụ đủ sức giữ khách, tạo thêm chi tiêu mới quyết định giá trị kinh tế lâu dài của dòng khách quốc tế.