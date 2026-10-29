Nghề phụ thêm nguồn thu

Bên cạnh đó, tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã và mô hình liên kết sản xuất giúp chị em trao đổi kinh nghiệm, học hỏi kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm; ứng dụng mạng xã hội để quảng bá, bán hàng trực tuyến còn mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng, tìm kiếm đầu ra ổn định. Qua đó, phụ nữ từng bước nâng cao thu nhập, chủ động phát triển kinh tế, khẳng định vai trò trong gia đình và xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cơ sở tôm khô Ngọc Giàu, ấp Tân Thành, xã Tân Tiến, tạo việc làm cho khoảng 10 lao động nữ, với thu nhập từ 150-200 ngàn đồng/người/ngày.

Phụ nữ ấp Sào Lưới, xã Ðá Bạc, gỡ lưới ghẹ tại cửa vàm Sào Lưới, thu nhập từ 150-250 ngàn đồng/người/ngày, tuỳ thời gian làm việc.

Phụ nữ ấp Vồ Dơi, xã Ðá Bạc, tranh thủ thời gian rảnh đi xé, xếp lá chuối, thu nhập từ 100-150 ngàn đồng/ngày.

Tổ phụ nữ làm chả cá, chả tôm ấp Bến Dựa, xã Tam Giang, giúp chị em có nghề phụ, tăng thu nhập cho gia đình.

Phụ nữ xã Khánh Lâm với nghề đan lưới, chị em có thể nhận về đan tại nhà rất tiện lợi cho việc chăm sóc gia đình.