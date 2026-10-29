Nghề phụ thêm nguồn thu
Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, phát huy tay nghề và lợi thế địa phương, nhiều phụ nữ nông thôn trong tỉnh có thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Từ chế biến thuỷ sản, làm sản phẩm thủ công đến các công việc thời vụ, chị em có thể chủ động phát triển kinh tế, đồng thời sắp xếp thời gian chăm lo gia đình. Những nghề phù hợp với điều kiện từng địa phương không chỉ tạo sinh kế mà còn góp phần gìn giữ nghề truyền thống, phát huy giá trị sản phẩm bản địa.
Bên cạnh đó, tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã và mô hình liên kết sản xuất giúp chị em trao đổi kinh nghiệm, học hỏi kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm; ứng dụng mạng xã hội để quảng bá, bán hàng trực tuyến còn mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng, tìm kiếm đầu ra ổn định. Qua đó, phụ nữ từng bước nâng cao thu nhập, chủ động phát triển kinh tế, khẳng định vai trò trong gia đình và xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nghe-phu-them-nguon-thu-a133607.html