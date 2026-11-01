Khai thác hiệu quả 5G, sẵn sàng cho 6G

Theo Bộ KH-CN, sau khi triển khai thương mại 5G vào cuối năm 2024, đến năm 2026, Việt Nam đã lắp đặt hơn 40.000 trạm 5G, phủ sóng xấp xỉ 92% dân số, thuộc nhóm các quốc gia có tốc độ phủ sóng 5G nhanh hàng đầu thế giới. Đến tháng 9, Việt Nam có 27,2 triệu thuê bao 5G.

Theo hệ thống đo lường i-Speed của Bộ KH-CN, tốc độ internet di động và 5G tại Việt Nam tăng trưởng vượt bậc trong năm 2026, lần đầu vượt ngưỡng 500 Mbps vào đầu năm và duy trì tốc độ tải xuống trung bình toàn quốc ổn định ở mức rất cao (trên 437 Mbps). Dữ liệu tháng 8 và tháng 9 của Speedtest Global Index (Ookla) cho biết, tốc độ internet của Việt Nam lần đầu tiên ghi dấu ấn lịch sử khi cả di động và cố định đều lọt vào Top 10 toàn cầu, vượt qua nhiều cường quốc công nghệ như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Viettel là nhà mạng có số trạm phát sóng và thuê bao 5G lớn nhất Việt Nam hiện nay. Ảnh: Đ.T

Tại Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 vừa qua ở Quảng Ninh, chia sẻ kinh nghiệm triển khai, thúc đẩy ứng dụng 5G và định hướng phát triển công nghệ di động thế hệ tiếp theo, Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Đức Long nhấn mạnh định hướng: khai thác hiệu quả 5G hôm nay, chủ động định hình 6G ngày mai.

Theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, công nghệ 5G cần được ứng dụng hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, logistics, giao thông, nông nghiệp và y tế, góp phần tăng năng suất, cải thiện dịch vụ và hình thành mô hình kinh doanh mới. Để đạt mục tiêu đó, cần tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ và các ngành kinh tế; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, thử nghiệm và triển khai ứng dụng. Song song với khai thác 5G, cần sớm chuẩn bị cho 6G thông qua nghiên cứu công nghệ, phát triển nhân lực, thử nghiệm, quy hoạch phổ tần và tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế.

Hiện nay, Bộ KH-CN đã thành lập ban chỉ đạo 6G, với sự tham gia của các cơ quan quản lý trong lĩnh vực viễn thông, tần số, các doanh nghiệp và trường đại học nhằm tạo sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, phát triển công nghệ 6G. Cuối năm 2023, Bộ TT-TT (nay là Bộ KH-CN) đã thành lập nhóm phát triển thiết bị 6G, với nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để thúc đẩy phát triển thiết bị; đánh giá, kiểm tra, thử nghiệm; nghiên cứu, rà soát và đề xuất các quy định về quản lý thiết bị 6G…

Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh, tại Việt Nam, phát triển hạ tầng viễn thông thế hệ mới cần gắn với nhu cầu của nền kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực công nghệ trong nước. Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác với ASEAN, Nhật Bản và các đối tác quốc tế để thúc đẩy ứng dụng 5G, mở rộng nghiên cứu 6G và tạo ra những kết quả thiết thực.

Trong năm 2026, Việt Nam đã thực hiện hoàn tất việc tắt sóng 2G và đẩy mạnh Chương trình viễn thông công ích, các doanh nghiệp viễn thông đã thần tốc phủ sóng băng rộng đến hàng nghìn điểm lõm sóng (riêng chiến dịch trọng điểm năm 2026 triển khai phủ sóng 1.856 điểm tại 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo), đồng thời kết hợp thử nghiệm giải pháp Internet vệ tinh tầm thấp để đảm bảo 100% người dân tiếp cận tiện ích số.