Phường Kép: Đồng bộ giải pháp phát triển kinh tế số

Phiên bán hàng trực tiếp đặc biệt

Khi cơn bão số 4 xảy ra vào cuối tháng 8, những trận mưa như trút nước dồn dập trong thời gian ngắn khiến nhiều khu vực của thành phố Bắc Ninh, trong đó có phường Kép bị ngập lụt và sạt lở. Tình hình đặc biệt nguy cấp tại khu vực đồi gần nhà ông Dương Chí Hưu, tổ dân phố Hương Thân, cung sạt lở bất ngờ xuất hiện, nguy cơ cao mất an toàn.

Để hạn chế thiệt hại, bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản Nhân dân, ngay trong đêm tối, giữa lúc mưa lớn không ngớt, lực lượng chức năng phường Kép đã gồng mình ứng phó, nhanh chóng di dời hộ dân khỏi vùng nguy hiểm; áp dụng biện pháp xử lý sự cố ngay từ giờ đầu.

Phiên livestream bán chim bồ câu cho người dân tại phường Kép trong trận mưa bão tháng 8/2026.

Đáng ngại hơn là lúc này, trang trại của hộ ông Dương Chí Hưu đang duy trì đàn bồ câu lên tới 5.000 con-một tài sản lớn đang đối mặt với nguy cơ mất trắng nếu không tiêu thụ gấp hay tìm được nơi di dời. Đánh giá tình hình, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường hội ý, phân công những cán bộ giàu kinh nghiệm vào cuộc để giải quyết bài toán khó. Một phương án được kích hoạt, đó là phiên livestream bán hàng trực tiếp được mở ra ngay tại vùng nguy cơ ảnh hưởng bởi mưa bão giúp tiêu thụ nông sản cho bà con.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Chủ tịch UBND phường chia sẻ: “Đó là phiên livestream đáng nhớ nhất mà chúng tôi từng trải qua khi phòng, chống thiên tai. Không kịch bản dàn dựng, không hệ thống âm thanh hay ánh sáng chuyên nghiệp, điều duy nhất thắp sáng phiên phát sóng trực tiếp chính là sự chân thành và tình người”.

Sự đồng cảm sâu sắc và tinh thần tương thân tương ái của cư dân mạng tạo nên "kỳ tích" ngoài mong đợi. Chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, hơn 5.000 con chim bồ câu đã được bà con cô bác xa gần đặt mua hết giúp gia đình giữ lại toàn bộ cơ nghiệp gây dựng bấy lâu. Cầm trên tay thành quả được giải cứu ngay trước bờ vực mất trắng, hộ dân được trợ giúp đã không kìm được nước mắt, nghẹn ngào gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền địa phương, những người đã không quản nguy hiểm để làm "điểm tựa" vững chắc cho Nhân dân.

Ưu tiên, lồng ghép nguồn lực

Không riêng câu chuyện "giải cứu" hy hữu trong bão lũ, việc chủ động đưa nông sản lên không gian mạng để quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ từ lâu đã trở thành hướng đi quen thuộc của nhiều hộ dân tại phường Kép. Điển hình như chị Nguyễn Thị Ngần, tổ dân phố Thanh Lương- người gắn bó nhiều năm với nghề trồng hoa lay-ơn, hoa huệ.

Trên diện tích vườn lớn, bên cạnh các kênh bán buôn truyền thống, chị Ngần đã nhạy bén tận dụng mạng xã hội để quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường. Không chỉ bán hoa thành phẩm, chị còn cung cấp củ giống cho người yêu hoa trên khắp mọi miền đất nước.

Điểm đặc biệt tạo nên chữ "tín" của chị chính là sự tỉ mỉ trong từng đơn hàng. Mỗi sản phẩm gửi đi đều kèm theo hướng dẫn chi tiết từ kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc đến cách giữ hoa tươi lâu. Nhờ sự tận tâm ấy, trang cá nhân của chị hiện thu hút hàng chục nghìn người theo dõi. Nguồn khách hàng dồi dào, ổn định giúp mô hình kinh tế của gia đình ngày càng phát triển, nhiều thời điểm sản phẩm không đủ cung cấp cho nhu cầu khách hàng.

Từ những mô hình điểm như thế, phong trào đưa nông sản và hàng hóa lên nền tảng số tại phường Kép ngày càng được nhân rộng. Nhằm thúc đẩy kinh tế số, thời gian qua, phường đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh về việc ứng dụng công nghệ số; tích cực giới thiệu đơn vị tham gia Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số; đồng thời vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể áp dụng hóa đơn điện tử và thực hiện nộp thuế điện tử đầy đủ.

Bên cạnh đó, phường tăng cường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương triển khai “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia .vn”.

Địa phương cũng hình thành các chợ, điểm bán hàng dân sinh không dùng tiền mặt; đẩy mạnh tuyên truyền qua Cổng thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh cơ sở, phát động đoàn viên thanh niên cùng người dân hưởng ứng phương thức mua bán, thanh toán hiện đại. Đến nay, hơn 50% tiểu thương tại các chợ đã có mã QR cá nhân để giao dịch; việc bán hàng qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử tiếp tục được duy trì và nhân rộng.

Vùng dứa tại xã Kép cũng được quảng bá, giới thiệu trên trang thông tin của phường.

Để thực hiện nhiệm vụ này, phường luôn ưu tiên nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng và trang thiết bị công nghệ thông tin; tăng tỷ lệ chi ngân sách cho hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn.

Thời gian tới, phường Kép tiếp tục hỗ trợ các hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn ứng dụng nền tảng số trong sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn sử dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý bán hàng, thanh toán không dùng tiền mặt và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Địa phương cũng tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số, thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và đại diện các hộ dân.

Phường đặt mục tiêu duy trì và nâng cao tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt, phấn đấu 100% hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ có tài khoản thanh toán điện tử; 100% chợ và điểm kinh doanh tập trung triển khai thanh toán số tại các quầy, sạp.

Cùng đó là đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật dữ liệu 10 chuyên ngành, bảo đảm kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế số.