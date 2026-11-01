Xuất khẩu Hàn Quốc lập đỉnh mới nhờ cú bứt phá của một ngành

Xuất khẩu Hàn Quốc tháng 10/2026 đạt mức kỷ lục 115,3 tỷ USD, tăng 93,7% so với cùng kỳ năm trước. (Nguồn: SCMP)

Kết quả này chủ yếu nhờ nhu cầu bán dẫn toàn cầu tăng mạnh, cùng làn sóng đầu tư của các tập đoàn công nghệ lớn vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong tháng 10, xuất khẩu chất bán dẫn tăng 259%, đạt 56,4 tỷ USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu ô tô tăng 18,1%, lên 6,55 tỷ USD.

Xét theo thị trường, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 133,6%, đạt 26,98 tỷ USD; sang Mỹ tăng 185,8%, lên 24,9 tỷ USD.

Các thị trường Đông Nam Á và Liên minh châu Âu (EU) cũng ghi nhận mức tăng lần lượt 128% và 56,4%, chủ yếu nhờ nhu cầu đối với chất bán dẫn và ô tô.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt 900 tỷ USD.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên nước này nhận định, nếu đà tăng trưởng hiện nay được duy trì, xuất khẩu cả năm có thể chạm mốc 1.000 tỷ USD ngay trong tháng 11.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Kim Jung-kwan cảnh báo, hoạt động thương mại vẫn đối mặt với nhiều thách thức từ chủ nghĩa bảo hộ, biến động chuỗi cung ứng và căng thẳng địa chính trị.

Trước tình hình đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường hợp tác thương mại với các đối tác chủ chốt, đồng thời tháo gỡ rào cản xuất khẩu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.

(theo Yonhap)