SeABank lãi trước thuế gần 3.940 tỷ đồng sau 9 tháng, tiền gửi khách hàng giảm gần một nửa

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý III/2026 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, SeABank ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế 3.940 tỷ đồng, giảm 41,5% so với mức 6.739 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.153 tỷ đồng, giảm 41,7%. Thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt

Ở mảng dịch vụ, lãi thuần đạt gần 584 tỷ đồng, giảm khoảng 10,4%. Hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận kết quả tích cực với lãi thuần 734,8 tỷ đồng, tăng hơn 145% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh cũng tăng từ 145 tỷ đồng lên gần 213 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý là hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư chuyển từ lãi gần 166 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025 sang lỗ khoảng 597 tỷ đồng trong cùng kỳ năm nay.

Bên cạnh đó, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần giảm mạnh, từ hơn 2.615 tỷ đồng xuống còn khoảng 7,5 tỷ đồng. Đây là một trong những yếu tố tạo ra mức chênh lệch đáng kể trong kết quả so sánh giữa hai kỳ.

Về chi phí, chi phí hoạt động của SeABank đạt hơn 3.011 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 3.044 tỷ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng vẫn giảm từ hơn 8.064 tỷ đồng xuống còn 5.296 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng nhẹ, từ 1.324 tỷ đồng lên 1.356 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của SeABank cũng đã được điều chỉnh trong năm. Cụ thể, ngày 22/10/2026, ngân hàng thông qua việc giảm 15% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm, từ 7.068 tỷ đồng xuống còn 6.008 tỷ đồng. Với kết quả gần 3.940 tỷ đồng sau 9 tháng, SeABank đã thực hiện khoảng 65,6% kế hoạch lợi nhuận sau điều chỉnh và cần ghi nhận thêm khoảng 2.068 tỷ đồng trong quý IV để hoàn thành mục tiêu.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản hợp nhất của SeABank tại ngày 30/9/2026 đạt hơn 429.375 tỷ đồng, tăng khoảng 8,3% so với cuối năm 2025. Cho vay khách hàng đạt hơn 254.454 tỷ đồng trước khi trừ dự phòng, tăng so với mức 237.047 tỷ đồng đầu năm. Sau khi trừ dự phòng rủi ro, dư nợ cho vay khách hàng còn hơn 254.278 tỷ đồng, tăng khoảng 8,8%.

Tại cuối tháng 9, tiền gửi của khách hàng ghi nhận gần 196.600 tỷ đồng, tăng khoảng hơn 4.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Trong khi đó, tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác tăng từ hơn 107.281 tỷ đồng lên 131.504 tỷ đồng, tương đương tăng 22,6%. Phát hành giấy tờ có giá cũng tăng từ gần 29.984 tỷ đồng lên 46.209 tỷ đồng, tăng khoảng 54,1%.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9 đạt hơn 43.248 tỷ đồng, tăng khoảng 7,1% so với đầu năm. Trong đó, vốn điều lệ tăng từ 28.450 tỷ đồng lên 34.288 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối ghi nhận hơn 5.255 tỷ đồng, giảm so với mức 8.218 tỷ đồng cuối năm 2025.

Việc vốn điều lệ tăng trong năm 2026 gắn với đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu. Trong tháng 6/2026, SeABank hoàn tất phát hành gần 583,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 20,52%, qua đó nâng vốn điều lệ từ 28.450 tỷ đồng lên 34.288 tỷ đồng. Sau đó, ngân hàng tiếp tục triển khai phương án phát hành 40 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

SeABank lãi trước thuế gần 3.940 tỷ đồng sau 9 tháng, tiền gửi khách hàng giảm gần một nửa (Ảnh: SeABank).

Dù lợi nhuận lũy kế giảm, kết quả riêng quý III lại có diễn biến tích cực hơn. Theo đó, lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt hơn 1.833 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Chi phí dự phòng giảm từ 670,4 tỷ đồng xuống còn 518,3 tỷ đồng.

Trong ba tháng từ tháng 7 đến tháng 9/2026, SeABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 1.315 tỷ đồng, tăng khoảng 33,4% so với mức 986 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.052 tỷ đồng, tăng khoảng 34,9%.

Về nhân sự cấp cao, SeABank cũng có sự thay đổi trong bộ máy quản trị và điều hành trong năm 2026. Ông Lê Văn Tần rời vị trí Chủ tịch HĐQT; ngân hàng thống nhất phương án để ông đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Bà Trần Thị Thanh Thủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT.