Xây dựng vị trí việc làm: Hướng dẫn cách thống kê mục nhiệm vụ, công việc chi tiết đối với khối Đảng

Bộ phận Thường trực hỗ trợ về rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm tiếp nhận phản ánh của Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn cách thống kê đối với các vị trí việc làm chuyên trách, không chuyên trách, kiêm nhiệm của khối Đảng.

Đối với nội dung hướng dẫn về nguyên tắc, phương pháp thống kê mục nhiệm vụ, công việc áp dụng đối với khối Đảng, đề nghị thực hiện như sau:

(1) Nguyên tắc: Tính đủ 100% khối lượng, giờ công tác đảng ở A1, A2, B1 nhưng mỗi người chỉ có 01 mã nguồn lực (NL) duy nhất, chỉ tính biên chế 01 lần tại nơi giữ VTVL chính và quản lý biên chế.

(2) Chuyên trách đảng: Tại D1 ghi Cột E = 1.904 giờ, Cột F = 0, Cột G = Cơ quan quản lý biên chế chuyên trách Đảng.

(3) Kiêm nhiệm, không chuyên trách: Nhiệm vụ/sản phẩm đảng kê khai tại báo cáo công tác đảng. Nhân sự tại D1 chỉ khai 01 dòng ở đơn vị chuyên môn (Cột B: VTVL chuyên môn chính; Cột E: giờ làm chuyên môn, ví dụ 1.604 giờ; Cột F: giờ kiêm nhiệm đảng, ví dụ 300 giờ; Cột G: đơn vị chuyên môn), kèm bảng phân bổ giờ kiêm nhiệm; tuyệt đối không nhập dòng thứ 2 tại D1 của Đảng ủy.