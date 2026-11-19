Tác phẩm trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Phát huy giá trị di sản mỹ thuật

Trong năm 2026, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã chuyển giao 524 tác phẩm hội họa và điêu khắc cho Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng. Phần lớn tác phẩm là kết quả của nhiều đợt sáng tác do hội tổ chức trong nhiều năm qua.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng cho biết, đây là nguồn bổ sung đáng quý cho bộ sưu tập mỹ thuật của thành phố, đồng thời thể hiện sự quan tâm, tin tưởng và tình cảm của hội đối với công tác bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị mỹ thuật tại Đà Nẵng.

“Từ bộ sưu tập được chuyển giao, chúng tôi đã lựa chọn 43 tác phẩm tiêu biểu để giới thiệu đến công chúng trong dịp này.

Việc tiếp nhận tác phẩm không chỉ dừng lại ở việc bổ sung số lượng cho bộ sưu tập, mà còn đặt ra trách nhiệm lâu dài trong công tác kiểm kê, bảo quản, nghiên cứu, tư liệu hóa và tổ chức giới thiệu, phát huy giá trị của những sáng tác ấy. Nỗ lực này nhằm từng bước làm phong phú nguồn tư liệu, bộ sưu tập mỹ thuật, góp phần phục vụ công chúng và các thế hệ nghiên cứu, thưởng thức nghệ thuật hôm nay cũng như mai sau”, ông Thiện chia sẻ.

Với sự đa dạng về loại hình, chất liệu, đề tài và phong cách sáng tác, không gian trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (từ ngày 18 - 30/11) mang đến cho người xem cơ hội khám phá nhiều góc nhìn nghệ thuật, cảm nhận sự phong phú trong ngôn ngữ tạo hình và những giá trị lịch sử, văn hóa được gửi gắm qua từng tác phẩm.

Gặp lại tác phẩm “Mùa bội thu” của mình tại không gian trưng bày của Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, họa sĩ Hồ Đình Nam Kha vui mừng cho biết, tác phẩm này được sáng tác khi ông tham gia trại sáng tác do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức vào năm 2011 và được hội trao tặng lại cho bảo tàng.

“Tôi rất xúc động khi nhìn thấy bức tranh của mình sau một thời gian dài trong không gian đặc biệt này. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa để công chúng được thưởng thức nhiều tác phẩm nghệ thuật của nhiều họa sĩ nổi tiếng trên cả nước”, họa sĩ Hồ Đình Nam Kha bộc bạch.

Mở ra cách tiếp cận mới cho di sản

Di sản văn hóa Đà Nẵng là sự kết tinh của những dấu tích lịch sử, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và bản sắc được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Với mong muốn đưa di sản đến gần hơn với công chúng, từ ngày 19 đến 25/11, Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, trưng bày chuyên đề và trải nghiệm thực tế với chủ đề “Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy” tại Bảo tàng Đà Nẵng, cơ sở 2 (phường Bàn Thạch) nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 65/SL về bảo tồn di sản văn hóa (23/11/1945 - 23/11/2026) và 21 năm kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2026).

Theo Ban tổ chức, chuỗi hoạt động lần này tạo không gian tìm hiểu, giao lưu và trải nghiệm văn hóa, đồng thời góp phần đưa di sản vượt ra khỏi không gian lưu giữ truyền thống, trở thành một phần sống động trong đời sống cộng đồng.

Điểm nhấn nổi bật của triển lãm “Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy” là không gian triển lãm đưa công chúng đến gần hơn với những tầng sâu lịch sử và các giá trị tinh hoa văn hóa, mỹ thuật qua 3 chuyên đề trọng tâm. Mỗi chuyên đề là một lát cắt riêng, góp phần phác họa bức tranh đa dạng, giàu bản sắc của di sản văn hóa Đà Nẵng qua dòng chảy thời gian.

Theo đó, ở chuyên đề 1 với chủ đề “Bảo vật Quốc gia - Di sản từ lòng đất Đà Nẵng” là sự kết nối hài hòa giữa hiện vật gốc, hiện vật phiên bản và hệ thống tư liệu hình ảnh liên quan đến công tác khai quật khảo cổ học.

Với chủ đề “Thừa tuyên Quảng Nam - 555 năm mở đất, dựng nghiệp”, chuyên đề 2 tái hiện sinh động hành trình 555 năm (1471 - 2026) hình thành, xây dựng và phát triển của vùng đất Thừa tuyên Quảng Nam xưa - Đà Nẵng ngày nay thông qua hệ thống pano chuyên đề, kết hợp 100 hình ảnh tư liệu.

Trong chuyên đề 3 mang tên “Từ Bộ sưu tập tư nhân đến bí ẩn con đường tơ lụa trên biển” trưng bày 88 cổ vật thuộc bộ sưu tập “Dòng chảy Việt” của nhà sưu tập Phạm Văn Phát và 10 cổ vật dao găm, kiếm ngắn Đông Sơn của nhà sưu tập Lương Hoàng Long...

Cũng trong Tuần văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026, Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng tổ chức lễ tiếp nhận các hiện vật do hai nhà sưu tập Phạm Văn Phát và Lương Hoàng Long trao tặng, qua đó thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của các nhà sưu tập tư nhân, tiếp nối hành trình đưa những giá trị riêng trở thành di sản chung.

Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm như ghép gốm khảo cổ, xâu chuỗi hạt Sa Huỳnh và sáng tạo thủ công từ mo cau Thạnh Bình cũng mở ra những cách thức gần gũi mới để công chúng tiếp cận, khám phá và thực hành di sản.