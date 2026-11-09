Lúa cao sản trên đồng Ka Ming

Cán bộ Khuyến nông ra đồng cùng nông dân Di Linh

Ông Dong Dor Sinh, Bí thư Chi bộ thôn Ka Ming, xã Di Linh là người con K’ho Srê, gắn bó với cây lúa nước từ thuở thơ bé. Ông bảo, với người K’ho Srê, mảnh ruộng lúa nước là tài sản quý báu, từ thời ông bà nên cuộc sống của người K’ho Srê gắn bó với những hạt lúa được gieo trên chính cánh đồng. Ông cho biết, toàn tổ dân phố Ka Ming có 473 hộ đang canh tác trên diện tích 170 ha chuyên trồng lúa nước. “Từ ngày xưa, người Ka Ming đã trồng lúa nước ở đây song chỉ sản xuất được một vụ mùa mưa vì không có thủy lợi. Bây giờ, nhà nước xây hồ, xây mương, nước về dồi dào, người Ka Ming trồng lúa nước 2 vụ/năm, nhà nào thóc cũng đầy bồ”, ông Dong Dor Sinh nhắc lại.

Đưa khách đi thăm cánh đồng Ke B’Làng, cánh đồng lúa nước lớn nhất thôn Ka Ming, ông Dong Dor Sinh say sưa kể lại chuyện cây lúa nước của người K’ho Srê. Ông bảo, ngày xưa, thời ông bà trồng giống lúa bản địa. Sức sống của lúa rất tốt, ít sâu bệnh nhưng năng suất thấp. Còn bây giờ, người Ka Ming trồng các loại lúa cao sản cho năng suất tốt, chất lượng cao. “Từ năm 2022, được sự giúp đỡ của ngành nông nghiệp, người Ka Ming đã chuyển qua trồng lúa ST25, một trong những giống lúa ngon nhất thế giới. Lúa ST25 trên đồng Ka Ming rất tốt, năng suất cao hơn hẳn các giống OM 4900, nông dân có thu nhập tốt hơn hẳn”, ông Dong Dor Sinh tự hào.

Cắt lúa bằng xe gặt đập liên hợp

“Vùng Ka Ming có thể coi như vựa lúa của toàn khu vực Di Linh, với diện tích xấp xỉ 170 ha. Bà con có truyền thống canh tác lúa nước lâu đời, lại tiếp cận với khoa học kỹ thuật hiện đại, hệ thống nước tưới về tận chân ruộng. Cũng vì thế, Hội Nông dân và bà con đã thống nhất xây dựng Tổ Nông dân nghề nghiệp trồng lúa năng suất cao Ka Ming. Đây là hướng đi của nông dân với mục tiêu thúc đẩy kỹ thuật canh tác lúa chất lượng cao, năng suất tốt, thu nhập ổn định”, ông K’Minh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Di Linh thông tin. Tổ Canh tác lúa Ka Ming vừa được thành lập năm 2026, với 4 thành viên nòng cốt do ông Dong Dor Sinh - Bí thư chi bộ thôn là tổ trưởng.

Ông Mor Dêh Ré My, thành viên của Tổ trồng lúa Ka Ming tâm sự, cây lúa OM, ST25 đã rất phổ biến với người Ka Ming. “Bà con chúng tôi trồng lúa ST25 khá phổ biến, cán bộ cũng hướng dẫn kỹ thuật nhưng tính ra, năng suất cũng đang dừng ở mức 5,5 tấn/ha/vụ, còn thua nhiều vùng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Có nhiều nơi, bà con đạt năng suất 6,7 tấn/ha/vụ, cao hơn Ka Ming khá nhiều. Vì thế, chúng tôi tập hợp nhau thành tổ, cùng chia sẻ kỹ thuật, nhắc nhở nhau thời điểm sạ giống, bỏ phân... Đến thời điểm thu hoạch, lúa chín đồng đều sẽ thuận lợi cho thu hoạch. Sản lượng cao, thu hoạch nhanh cũng giúp tăng thu nhập cho các gia đình, ông Ré My chia sẻ.

Ra mắt Tổ sản xuất lúa thôn Ka Ming

“Tổ hợp tác trồng lúa ban đầu chỉ có các thành viên nòng cốt. Nhưng mục tiêu của chúng tôi là sản xuất ra những diện tích lúa cho năng suất cao, là mô hình điểm để bà con tham quan và thí điểm các kỹ thuật mới. Bà con nhìn tận mắt lúa năng suất cao hơn, chi phí thấp hơn thì dễ áp dụng vào ruộng lúa gia đình. Như ngay vụ hè thu 2026, chúng tôi đã áp dụng biện pháp sạ lúa thưa, vừa giảm tiền giống, vừa giảm sâu bệnh, rất hiệu quả”, Tổ trưởng Dong Dor Sinh thông tin. Với ông, 170 ha lúa nếu đều đạt năng suất cao sẽ giúp người Ka Ming ngày càng thêm no ấm.