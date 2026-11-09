Ông Chín Thảo - đảng viên làm kinh tế giỏi ở Đồng Tháp

Từ những ao cá đến cơ nghiệp hàng tỷ đồng

Trên diện tích 5 ha mặt nước ven sông Tiền, những ao cá tra của gia đình ông Nguyễn Hoàng Thảo đang bước vào kỳ thu hoạch. Không khí lao động khẩn trương tại khu nuôi cá cũng là thời điểm người nông dân này đón nhận thành quả sau nhiều tháng đầu tư, chăm sóc.

Theo ông Thảo, vụ nuôi năm nay rất thuận lợi khi cá đạt năng suất tốt, giá bán tăng lên mức 37.500 đồng/kg. Sau khi khấu trừ chi phí, mỗi kg cá mang lại lợi nhuận hơn 10.000 đồng, ước tính riêng đợt thu hoạch này gia đình thu lãi khoảng 3,5 tỷ đồng.

Ít ai nghĩ rằng, cơ ngơi hiện tại được gây dựng từ những bước đi ban đầu còn nhiều thử thách. Năm 2005, khi đang công tác tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũ (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp), ông Thảo bắt đầu tìm hiểu và thử sức với nghề nuôi cá tra. Ban đầu, ông chỉ đầu tư ở quy mô nhỏ để học hỏi kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm và thăm dò thị trường. Khi nhận thấy nghề nuôi cá có triển vọng, ông quyết định thuê đất bãi bồi ven sông Tiền, từng bước mở rộng diện tích lên 5 ha.

Vụ nuôi năm nay rất thuận lợi khi cá đạt năng suất tốt, giá bán tăng lên mức 37.500 đồng/kg. Ảnh: Thiện Lê

Để duy trì sản xuất với quy mô lớn, ông Thảo đặc biệt chú trọng khâu kỹ thuật và kiểm soát chất lượng. Từ lựa chọn con giống, quản lý nguồn nước, chăm sóc đến phòng ngừa dịch bệnh đều được thực hiện theo quy trình chặt chẽ. Ông cũng thường xuyên kiểm tra môi trường ao nuôi, nạo vét đáy ao và chủ động phòng tránh những yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đàn cá.

Ông Thảo chia sẻ, nuôi cá tra muốn đạt hiệu quả thì trước hết phải chọn được con giống tốt, sau đó là nắm vững kỹ thuật và thường xuyên theo dõi tình trạng cá. Việc kiểm tra môi trường nước, nạo vét đáy ao phải được thực hiện định kỳ. Quan trọng hơn là phải bảo đảm chất lượng cá thương phẩm, tuyệt đối không sử dụng chất cấm.

Sau khoảng 8 tháng nuôi, cá tra đạt trọng lượng bình quân 1,5 kg/con có thể xuất bán. Mỗi năm, các ao nuôi cung ứng khoảng 3.000 tấn cá thương phẩm. Nhờ duy trì quy trình sản xuất ổn định, tỷ lệ hao hụt thấp, mô hình đạt mức lợi nhuận khoảng 30% so với chi phí đầu tư, mang về cho gia đình trên 5 tỷ đồng mỗi năm.

Đằng sau kết quả ấy là sự kiên trì và cách tổ chức sản xuất bài bản. Trong thời gian còn công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cái Bè, ông Thảo vẫn tranh thủ thời gian để kiểm tra các ao nuôi, theo sát hoạt động của 12 nhân công. Việc ứng dụng điện thoại thông minh kết nối internet cũng giúp ông cập nhật tình hình sản xuất, kịp thời chỉ đạo xử lý khi phát sinh vấn đề.

Mỗi năm, các ao nuôi cung ứng khoảng 3.000 tấn cá thương phẩm. Ảnh: Thiện Lê

Nguyên Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (cũ) Nguyễn Quốc Thanh cho biết, ông Nguyễn Hoàng Thảo là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi cá da trơn phục vụ xuất khẩu. Dù ngành thủy sản từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn do biến động thị trường, thời tiết và chi phí sản xuất, ông Thảo vẫn duy trì được hoạt động nuôi cá, bảo đảm hiệu quả kinh tế.

Điều đáng quý là ông Thảo không chỉ làm kinh tế hiệu quả mà còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với những hộ nuôi khác. Với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm và quy mô sản xuất hiện nay, mô hình này đã có đóng góp đáng kể cho hoạt động nuôi cá tra phục vụ xuất khẩu.

Làm giàu chính đáng gắn với trách nhiệm cộng đồng

Với ông Nguyễn Hoàng Thảo, thành công trong sản xuất không đơn thuần được đo bằng lợi nhuận hay quy mô tài sản. Là một đảng viên, ông luôn quan niệm làm kinh tế giỏi phải đi đôi với trách nhiệm đối với địa phương và cộng đồng. Bởi vậy, bên cạnh việc duy trì sản xuất, tạo việc làm cho lao động, ông còn dành một phần thành quả lao động để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Từ việc đóng góp Quỹ Vì người nghèo đến hưởng ứng các đợt vận động chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, ông Thảo luôn chủ động tham gia tùy theo khả năng. Những đóng góp ấy tuy xuất phát từ thành quả kinh tế của gia đình nhưng đã góp thêm nguồn lực để địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Phúc Sang - Bí thư Chi bộ ấp Hòa, xã An Hữu chia sẻ, ông Thảo là đảng viên có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong phát triển kinh tế và các phong trào tại địa phương. Đặc biệt, mỗi khi có hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp biến cố hoặc cần hỗ trợ, ông đều nhiệt tình hưởng ứng lời vận động của Chi bộ ấp. Ông Thảo luôn thể hiện tinh thần đi đầu, không chỉ trong phát triển kinh tế mà còn trong các hoạt động xã hội. Khi địa phương có những trường hợp khó khăn cần giúp đỡ, sẵn sàng chung tay hỗ trợ, góp phần chia sẻ với người dân.

Nhắc đến chủ trương khuyến khích đảng viên tham gia phát triển kinh tế tư nhân, ông Thảo cho rằng đây là điều kiện thuận lợi để mỗi đảng viên phát huy năng lực, sở trường, mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh và làm giàu bằng chính sức lao động của mình. Ngày 14/10/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 224 về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, tiếp tục thể hiện định hướng tạo điều kiện để đảng viên phát huy vai trò trong lĩnh vực kinh tế.

Từ thực tế của gia đình, ông Thảo nhận thấy khi đời sống kinh tế được nâng lên, đảng viên sẽ có thêm điều kiện chăm lo cho người thân và đóng góp thiết thực hơn cho xã hội.

Bước sang tuổi 60, ông vẫn dành nhiều thời gian gắn bó với các ao cá. Ảnh: Thiện Lê

Bước sang tuổi 60, ông vẫn dành nhiều thời gian gắn bó với các ao cá. Đối với ông, lao động không chỉ là cách duy trì nguồn thu nhập mà còn là niềm vui, là sự gắn kết với công việc đã theo đuổi gần hai thập niên qua.

Những nỗ lực trong công tác và lao động sản xuất đã giúp ông Nguyễn Hoàng Thảo nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Đặc biệt, năm 2025, ông vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Dự kiến năm tới, ông sẽ được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng theo niên hạn.

Từ kinh nghiệm sản xuất, khả năng tổ chức mô hình nuôi cá quy mô lớn đến những đóng góp cho cộng đồng, ông Chín Thảo đã góp phần khắc họa hình ảnh người đảng viên năng động, dám nghĩ, dám làm và biết gắn lợi ích cá nhân với trách nhiệm xã hội. Mô hình của ông không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho gia đình mà còn tạo thêm việc làm, thúc đẩy sản xuất thủy sản và lan tỏa tinh thần tương trợ trong cộng đồng dân cư.