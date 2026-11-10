Bê bối ngoại tình của CEO Nvidia khiến ngành AI hứng 'bão lớn'

Khi một CEO nổi tiếng vướng vào tranh cãi, nhà đầu tư thường lo ngại công ty quá phụ thuộc vào một cá nhân và khó duy trì đà phát triển nếu thiếu người này. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi chính vị doanh nhân đó lại là nhân vật giữ vai trò quyết định trong làn sóng tăng trưởng của cả thị trường toàn cầu?

Cổ phiếu Nvidia đã giảm khoảng 5% (mất 225 tỷ vốn hóa) trong giao dịch trước giờ mở cửa ngày 9/11, sau khi CEO Jensen Huang thừa nhận không chung thủy với vợ, trong bối cảnh công ty mở cuộc điều tra về những thông tin liên quan đến ông và Alice Huang, cựu lãnh đạo Megaspeed tại Singapore, theo Bloomberg.

Hội đồng quản trị công ty đang thành lập một ủy ban gồm các thành viên độc lập, phối hợp với luật sư bên ngoài để tiến hành điều tra vụ việc.

Ngành công nhiệp AI thêm bất an

Tiết lộ gây chấn động này buộc các nhà đầu tư phải tính đến hàng loạt kịch bản có thể ảnh hưởng không chỉ đến Huang và Nvidia, mà còn cả ngành công nghiệp AI.

CEO Nvidia Jensen Huang cùng Alice Huang, người được cho là tình nhân của ông. Ảnh: X.

Là nhà sản xuất chip AI hàng đầu thế giới, Nvidia đã tận dụng tiềm lực tài chính để hỗ trợ hàng chục doanh nghiệp lớn, từ các phòng thí nghiệm AI tiên phong như OpenAI đến những công ty điện toán đám mây như CoreWeave Inc. Bản thân ông Huang cũng là một trong những tiếng nói có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong việc thúc đẩy lợi ích của AI, từ Washington đến Phố Wall.

Trước đó, ông Huang (63 tuổi) từng khẳng định không có điều gì không phù hợp trong mối quan hệ giữa ông và Alice Huang. Nhưng hôm Chủ Nhật ông thừa nhận: “Tôi đã không chung thủy với vợ mình. Hành động của tôi đã làm tổn thương vợ và các con. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng hối hận”.

Alice Huang - cựu lãnh đạo Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore. Ảnh: GF.

Nhà phân tích Stacy Rasgon của Bernstein viết trong một báo cáo: “Vụ việc này khiến vấn đề lãnh đạo tại một trong những công ty quan trọng nhất nước Mỹ, cũng như vai trò của người định hình lộ trình phát triển AI của nước này, trở thành tâm điểm tranh luận. Đồng thời, nó cũng đặt ra những câu hỏi về khả năng phán đoán của ông Huang”.

Theo Bloomberg, vụ việc có nguy cơ làm gia tăng bất ổn trên thị trường AI, vốn đã chịu sức ép từ những lo ngại về đà chững lại trong chi tiêu cho trung tâm dữ liệu. Là nhà sản xuất chip giữ vai trò then chốt trong lĩnh vực điện toán AI và một trong những doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, bất kỳ biến động nào tại Nvidia cũng có thể tạo ra tác động dây chuyền trên toàn ngành.

Nvidia cũng trở thành một nguồn đầu tư quan trọng cho hạ tầng AI. Ông Huang đã đưa hãng chip hợp tác với 6 định chế tài chính lớn tại Phố Wall, hướng tới huy động hơn 500 tỷ USD vốn từ bên thứ ba để tài trợ cho các dự án phát triển hạ tầng AI. Ngoài ra, Nvidia còn đầu tư vào chuỗi cung ứng và các khách hàng mới nổi trong lĩnh vực này.

Rủi ro mang tên Jensen Huang ở Nvidia

Trong bản thông báo gửi nhân viên, Huang cho biết ông sẽ hợp tác với các nhà điều tra về vụ việc. Ông khẳng định: “Tôi yêu đất nước và công ty của chúng ta, đồng thời cam kết bảo vệ Nvidia và góp phần bảo đảm an ninh quốc gia Mỹ”.

Trụ sở chính của Nvidia ở Santa Clara, California (Mỹ). Ảnh: Reuters.

Dù chỉ sở hữu 3,4% cổ phần của Nvidia, ông Huang vẫn là nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất và trực tiếp định hình chiến lược kinh doanh của Nvidia. Công ty hiện chưa có người kế nhiệm rõ ràng. Ông Huang cũng áp dụng mô hình quản lý đặc biệt, trong đó khoảng 60 lãnh đạo cấp cao báo cáo trực tiếp với ông, theo Bernstein Research. Các lãnh đạo này có nhiệm vụ nhanh chóng triển khai những quyết định của ông.

Vậy dòng tiền hỗ trợ của Nvidia có còn tiếp tục chảy mạnh như trước, khi người được ví như "ngân hàng trung ương" của ngành AI đang vướng vào rắc rối?

Thời điểm này đặc biệt khó khăn đối với các công ty điện toán đám mây thế hệ mới. Khi những doanh nghiệp như CoreWeave Inc. phải đối mặt với chi phí vay vốn tăng vọt và các kênh huy động tài chính ngày càng thu hẹp, họ khó tránh khỏi việc tìm đến Nvidia để tìm kiếm sự hỗ trợ.

Chẳng hạn, công ty Firmus Grid Ltd. của Australia được cho là đang đàm phán với Nvidia về các khoản đầu tư tiếp theo, sau khi rút kế hoạch IPO được mong đợi tại Sydney. Các cuộc đàm phán này có thể bị đình trệ hoặc hủy bỏ hoàn toàn.

Khi vai trò lãnh đạo của Huang bị đặt dấu hỏi, các bộ phận phụ trách đàm phán tại Nvidia có thể trở nên thận trọng hơn, thậm chí hạn chế cấp vốn cho khách hàng. Điều này có thể làm gia tăng những lo ngại về khả năng tài chính của hãng chip, vốn đã chịu nhiều sức ép.

Nvidia đối mặt sóng gió mới vì bê bối ngoại tình của CEO. Ảnh: Reuters.

Ngành AI châu Á đối mặt rủi ro khi Nvidia lung lay?

Vậy các dự án phát triển hạ tầng AI trên khắp châu Á sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Mối lo ngại là Nvidia có thể phải giảm tốc độ giao hàng cho khu vực này trong thời gian công ty chịu sự giám sát chặt chẽ của dư luận.

Trong thời gian tới, các thương vụ trị giá hàng tỷ USD có thể bị chậm lại. Các bên cho vay không chỉ lo ngại về tốc độ lỗi thời của bộ xử lý đồ họa (GPU), mà còn muốn xác định rõ ai mới là khách hàng cuối cùng sử dụng những hệ thống này.

Ông Huang vốn là một nhà lãnh đạo có sức hút và khả năng quảng bá xuất sắc. Ông thường xuyên đưa ra những dự đoán về doanh nghiệp tiếp theo có thể đạt mức định giá 1.000 tỷ USD, đồng thời tích cực quảng bá hệ sinh thái công nghệ tại châu Á.

Tuy nhiên, khi hình ảnh của Huang bị ảnh hưởng, làn sóng đầu tư vào AI cũng có nguy cơ trở nên mong manh hơn. Nguy cơ thị trường bước vào một đợt suy giảm đang ngày càng hiện rõ.

Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang, phát biểu bên lề sự kiện sau khi tham dự buổi tiếp đón về hệ sinh thái AI tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 16/7. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Nvidia cho biết ông Huang cam kết tiếp tục đảm nhiệm vị trí CEO. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang đặt câu hỏi liệu cuộc điều tra có thể dẫn đến việc ông phải rời khỏi vị trí này hay không.

“Điều này sẽ làm gia tăng rủi ro đối với cổ phiếu Nvidia, bởi ông đóng vai trò rất quan trọng trong định hướng phát triển và chiến lược toàn cầu của công ty”, nhà phân tích công nghệ Dan Ives nhận định.