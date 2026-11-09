Kết nối thương mại, đầu tư giữa Hiệp hội doanh nghiệp Busan với các thành phố của Việt Nam

Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Nhân dịp Đoàn công tác của hai thành phố Bắc Ninh và Quảng Ninh thăm, làm việc tại Busan, Hàn Quốc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan đã chủ trì tổ chức Tọa đàm "Bàn tròn kết nối đầu tư giữa thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh với Hiệp hội doanh nghiệp Busan Technopark".

Sự kiện đã thu hút sự quan tâm, tham gia của các doanh nghiệp của Busan Technopark, trong đó đa số các doanh nghiệp Hàn Quốc đang có các hoạt động hợp tác với Việt Nam.

Tại tọa đàm, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan phát biểu nhấn mạnh, Tọa đàm "Bàn tròn kết nối đầu tư giữa thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh với Hiệp hội doanh nghiệp Busan Technopark" là cơ hội để lãnh đạo Quảng Ninh và Bắc Ninh giới thiệu tiềm năng đầu tư đến các doanh nghiệp tiêu biểu của Technopark Busan.

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

“Quảng Ninh và Bắc Ninh hiện là hai cực tăng trưởng kinh tế của miền bắc Việt Nam, đồng thời là hai địa phương vừa vinh dự trở thành thành phố trực thuộc trung ương với không gian phát triển mới sau sáp nhập. Nhờ sở hữu quỹ đất công nghiệp quy mô lớn cùng hệ thống hạ tầng logistics đồng bộ, hai thành phố tự tin có thể đáp ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe nhất của các nhà đầu tư công nghệ cao”, Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan nhấn mạnh.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành viên Busan TechnoPark kiêm CEO Công ty Dongwon APEX khẳng định, Việt Nam là đối tác hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu và bày tỏ kỳ vọng tọa đàm sẽ tạo cơ sở vững chắc để hai bên thiết lập các dự án hợp tác bền vững.

Trong các phiên trao đổi, cộng đồng doanh nghiệp Busan đã đề xuất nhiều định hướng hợp tác cụ thể trải dài trên đa dạng lĩnh vực như việc tìm đối tác Việt Nam để mở rộng hoạt động sản xuất thiết bị công nghệ an toàn, phòng chống thiên tai; hợp tác thành lập các trung tâm đào tạo tiếng Hàn Quốc và kỹ thuật hàn, đóng tàu để thiết lập chuỗi cung ứng nhân lực kỹ thuật, đồng thời lên kế hoạch sử dụng vốn tự có để đầu tư các dự án điện mặt trời, điện gió; tìm kiếm đối tác có năng lực kỹ thuật để lập doanh nghiệp liên doanh sản xuất van cung cấp cho các doanh nghiệp đóng tàu, khai thác dầu khí ngoài khơi, mở rộng kinh doanh thiết bị dập tắt đám cháy xe điện và an toàn hàng hải; kết hợp kỹ thuật chế biến tiên tiến của Hàn Quốc với nguồn nguyên liệu và lao động chất lượng của Việt Nam để chế biến hàng thủy sản xuất khẩu sang Mỹ, Trung Quốc và châu Âu.

Đáp lại sự quan tâm này, đại diện thành phố Quảng Ninh đã làm rõ các chính sách ưu tiên và thế mạnh chiến lược nhằm thu hút dòng vốn đầu tư mới. Theo đó, thành phố Quảng Ninh đang tập trung phát triển Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, mời gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào hạ tầng ngành đóng tàu và công nghiệp phụ trợ.

Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng của miền bắc, Quảng Ninh quy hoạch triển khai khoảng 20.000MW với gần 29 dự án điện gió, điện mặt trời và điện khí LNG, đồng thời hoan nghênh đối tác Hàn Quốc tham gia nghiên cứu và rót vốn.

Các đại biểu tham dự tọa đàm chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Thành phố Quảng Ninh cũng kêu gọi nguồn vốn ngoài ngân sách và hình thức đầu tư hợp tác công tư (PPP) cho các hệ thống xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp nhằm thay thế vốn vay ODA trước đây, đồng thời đề nghị các công ty môi trường Hàn Quốc tiến hành khảo sát, cung cấp giải pháp công nghệ cạnh tranh. Cuối cùng, với thế mạnh nuôi trồng thủy sản, Quảng Ninh mong muốn tiếp nhận chuyển giao công nghệ chế biến sâu từ Hàn Quốc nhằm ổn định thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị thặng dư.

Buổi tọa đàm đã tạo ra một không gian đối thoại trực tiếp, cởi mở. Đây được xem là bước đệm quan trọng giúp các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Busan Technopark và các địa phương Việt Nam tiến tới những thỏa thuận liên doanh cũng như hợp tác thương mại thực chất trong tương lai.