Đà Nẵng: Kết hợp vốn tín dụng chính sách và truyền thông giúp đồng bào giảm nghèo bền vững

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã Tây Giang, Đà Nẵng tìm hiểu hỗ trợ người dân phát triển mô hình trồng quế xóa đói giảm nghèo. (Ảnh: Phương Hằng)

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã vùng cao biên giới Tây Giang (Đà Nẵng) đã đẩy mạnh giải ngân các gói vay giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội; song hành cùng công tác truyền thông giải pháp sinh kế, nâng cao kỹ năng sản xuất giúp đồng bào Cơ Tu vươn lên thoát nghèo đa chiều.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 90 của Thủ tướng Chính phủ, xã vùng cao biên giới Tây Giang đã tập trung lồng ghép hiệu quả nguồn lực từ Dự án Đa dạng hóa sinh kế với nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, tạo điểm tựa vững chắc cho đồng bào Cơ Tu vươn lên thoát nghèo.

Thông qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội xã, địa phương đã giải ngân kịp thời nguồn vốn từ Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61 và Nghị định 74 của Chính phủ, kết hợp gói tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Nguồn vốn được định hướng tập trung vào thế mạnh kinh tế lâm nghiệp của vùng cao, khuyến khích các hộ dân chuyển đổi tập quán canh tác nhỏ lẻ sang đầu tư trồng rừng gỗ lớn, phát triển cây dược liệu như ba kích, đẳng sâm dưới tán rừng kết hợp chăn nuôi gia súc theo mô hình lấy ngắn nuôi dài.

Xác định giảm nghèo bền vững phải bắt đầu từ việc khơi dậy ý chí tự lực và trang bị năng lực sản xuất cho người dân, xã Tây Giang đặc biệt chú trọng triển khai Tiểu dự án Truyền thông về giảm nghèo đa chiều.

Địa phương đẩy mạnh thông tin cơ sở, phổ biến các mô hình sinh kế hiệu quả, đồng thời phối hợp tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hình thức “cầm tay chỉ việc.”

Việc hướng dẫn bà con kỹ năng quản trị dòng vốn vay, kỹ thuật thâm canh và phòng trừ dịch bệnh đã giúp các hộ gia đình tự tin làm chủ quy trình sản xuất, nâng cao giá trị nông sản.

Sự gắn kết đồng bộ giữa điểm tựa vốn vay ưu đãi và công tác truyền thông nâng cao kỹ năng sinh kế đang tạo bước chuyển biến thực chất tại Tây Giang; giúp đồng bào vùng cao nâng cao thu nhập, từng bước khắc phục các chỉ số thiếu hụt theo chuẩn nghèo đa chiều và tạo nền tảng vững chắc để giảm nghèo bền vững tại cơ sở./.