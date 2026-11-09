Lâm Đồng giảm dần nhà kính nội ô, hỗ trợ nông dân chuyển đổi sản xuất

Hình ảnh nhà kính tại Đà Lạt - Ảnh minh họa

Công nghệ cao không chỉ có nhà kính

Trong ý kiến gửi tới hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân năm 2026, thuộc chương trình “Tháng nghe dân nói”, hội viên phường Xuân Hương – Đà Lạt phản ánh chi phí đầu tư nhà kính, hệ thống tưới tự động và thiết bị cảm biến còn cao so với khả năng của nhiều hộ sản xuất nhỏ.

Người dân đề nghị tỉnh làm rõ các chương trình hỗ trợ kinh phí, thiết bị và chuyển giao kỹ thuật. Đối với những hộ đã đầu tư nhà kính, nhà lưới, vấn đề được quan tâm là cơ chế hỗ trợ khi thực hiện chủ trương di dời, chuyển đổi sản xuất.

Trả lời nội dung này, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết Lâm Đồng xác định nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là trụ cột để nâng năng suất, chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, ứng dụng công nghệ cao còn bao gồm công nghệ giống, quy trình canh tác thông minh và kiểm soát chất lượng, không chỉ là đầu tư nhà kính, nhà màng.

Với các hộ hạn chế về vốn, cơ quan chuyên môn nhấn mạnh giải pháp tổ chức lại sản xuất thông qua tổ hợp tác, hợp tác xã và liên kết với doanh nghiệp. Việc tham gia chuỗi tạo điều kiện tiếp cận kỹ thuật, nguồn vốn, vật tư và chính sách hỗ trợ phù hợp.

Theo nội dung trả lời, tỉnh lồng ghép các nguồn lực vào dự án sản xuất cộng đồng, dự án liên kết; hỗ trợ xây dựng mô hình, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao chất lượng nông sản. Mức hỗ trợ, đối tượng và điều kiện thụ hưởng phải thực hiện theo từng chính sách, chương trình cụ thể.

Trong đó, Quyết định số 13/2026/QĐ-UBND quy định nội dung, mức hỗ trợ và danh mục sản phẩm áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn Lâm Đồng giai đoạn 2026–2030, có hiệu lực từ ngày 10/3/2026.

Giảm nhà kính gắn với bảo vệ cảnh quan

Về chủ trương giảm nhà kính nội ô, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết tỉnh chia sẻ với những khoản đầu tư lớn của người dân. Tuy nhiên, sự phát triển tập trung nhà kính trong khu vực đô thị đang đặt ra những vấn đề về cảnh quan, đa dạng sinh học và thoát nước.

Theo cơ quan chuyên môn, tỉnh không khuyến khích phát triển nhà kính nội ô Đà Lạt và định hướng giảm dần diện tích. Quá trình thực hiện cần có lộ trình thận trọng, gắn với chuyển đổi phương thức sản xuất và bảo đảm sinh kế.

Định hướng chuyển đổi các khu vực sản xuất tập trung nhà kính có tác động bất lợi đến cảnh quan, môi trường sang nông nghiệp xanh cũng được đặt ra trong nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị 5 phường Đà Lạt đến năm 2050. Cần phân biệt việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch với phê duyệt đồ án quy hoạch và kế hoạch triển khai cụ thể.

Tiếp tục rà soát hỗ trợ chuyển đổi

Theo văn bản trả lời được cung cấp, hiện chưa có cơ chế riêng cấp quỹ đất ngoại ô hoặc gói tín dụng chuyên biệt để người dân dựng lại nhà kính sau di dời.

Hướng hỗ trợ được cơ quan chuyên môn đề cập là đồng hành cùng người dân chuyển sang nông nghiệp đô thị không nhà kính, nông nghiệp sinh thái và tuần hoàn. Ngành nông nghiệp phối hợp khảo nghiệm các giống rau, hoa có khả năng chống chịu để phục vụ canh tác ngoài trời.

Cùng với chuyển giao kỹ thuật, tỉnh tiếp tục rà soát cơ chế hỗ trợ phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu chuyển đổi của người dân. Việc hướng dẫn cụ thể về mô hình thay thế, điều kiện tiếp cận chính sách và lộ trình thực hiện là những nội dung người trồng rau, hoa quan tâm khi tính toán phương án đầu tư.