Nơi hun đúc mạch nguồn truyền thống 'Kỷ luật và Đồng tâm'

Hệ thống kho chứa than và máy đánh đống, rót than hiện đại của Công ty Tuyển than Cửa Ông. (Ảnh: QUANG THỌ)

Trải qua 90 năm, truyền thống ấy là niềm tự hào, nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, cổ vũ các thế hệ thợ mỏ đoàn kết, lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, đóng góp cho sự phát triển của ngành than và đất nước.

Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông Nguyễn Anh Chương chia sẻ, trong dòng chảy lịch sử 90 năm của ngành than-khoáng sản Việt Nam, Tuyển than Cửa Ông là một phần quan trọng, đã có nhiều đóng góp để xây dựng Công ty và Tập đoàn phát triển hiện đại, bền vững ngày nay. Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành than, công ty tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp, đổi mới công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao năng suất lao động, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm và tác phong công nghiệp. Xây dựng công ty phát triển toàn diện và bền vững, xứng đáng là đơn vị chủ lực của Tập đoàn.

Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông Nguyễn Anh Chương phát biểu tại Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành than 12/11. (Ảnh: QUANG THỌ)

Lịch sử còn mãi khắc ghi hình ảnh, đêm mùng 6 rạng sáng 7/11/1929, giữa sự kiểm soát gắt gao của thực dân Pháp, người thanh niên cộng sản Ngô Huy Tăng đã dũng cảm cắm lá cờ đỏ búa liềm trên đỉnh cầu trục Poóc-tích số 1 để kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga. Đây là sự kiện chấn động, khơi dậy tinh thần sục sôi, mở màn cho nhiều phong trào đấu tranh và cuộc tổng bãi công vang dội của công nhân Vùng mỏ.

Các đại biểu dự Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành than 12/11. (Ảnh: QUANG THỌ)

Hiện nay, Cầu trục Poóc-tích số 1 vẫn được khai thác trong dây chuyền sản xuất tiêu thụ than của Công ty Tuyển than Cửa Ông. Trải qua nhiều lần nâng cấp, hiện đại hóa thiết bị, cầu trục nay đã đạt năng suất bình quân 200 tấn than/giờ, là một trong 2 thiết bị cầu trục đảm nhận việc rót than tiêu thụ trên cảng Cửa Ông, mắt xích cuối cùng trong dây chuyền sản xuất chính của công ty.

Công nhân Phân xưởng Tuyển than 1 vận hành sàng tuyển. (Ảnh: QUANG THỌ)

Trong hành trình lịch sử phát triển của ngành than-khoáng sản Việt Nam, các thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Tuyển than Cửa Ông đã góp phần viết tiếp truyền thống tự hào và lập nên những thành tích lớn với những dấu mốc quan trọng.

Năm 1964, đơn vị vinh dự được Bác Hồ gửi thư khen và được ghi tên trên Cờ thưởng luân lưu của Bác.

Năm 1966, Đại đội Nữ tự vệ Nhà sàng Cửa Ông được tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, đơn vị đầu tiên nhận danh hiệu này của Vùng mỏ.

Công ty vinh dự được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới; 2 lần được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhất, cùng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Những thành tích đó là nền tảng và động lực để các thế hệ công nhân viên, lao động ra sức thi đua lao động, sản xuất, xây dựng công ty, tập đoàn và Vùng mỏ ngày càng phát triển.

Cán bộ công nhân, người lao động Công ty Tuyển than Cửa Ông quyết tâm thi đua lao động sản xuất hoàn thành kế hoạch năm 2026. (Ảnh: QUANG THỌ)

Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành than, công ty đã có nhiều hoạt động thiết thực, quan tâm chăm lo tốt cho đời sống của cán bộ, công nhân viên, lao động toàn công ty.

Công ty đã chi 3 triệu đồng/người cho toàn thể người lao động; chi 1,5 triệu đồng/người cho 2.335 cán bộ, công nhân viên đi nghỉ cuối tuần. Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 108 người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức 1 triệu đồng/người. Thưởng 90 công nhân, người lao động có thành tích xuất sắc; hỗ trợ 140 triệu đồng cho công nhân xây nhà Mái ấm công đoàn… cùng các hoạt động chăm lo khác với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông Đỗ Văn Tăng cho biết: sự quan tâm cùng những hoạt động chăm lo đã góp phần động viên người lao động, nhất là những trường hợp còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đây cũng là sự tiếp nối truyền thống tương thân, tương ái, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” đã được các thế hệ thợ mỏ ngành than và Công ty vun đắp, gìn giữ trong nhiều năm qua.

Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông trao kinh phí hỗ trợ gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn xây nhà "Mái ấm gia đình". (Ảnh: QUANG THỌ)

Tự hào về truyền thống 90 năm của công nhân Vùng mỏ, các cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Tuyển than Cửa Ông càng thêm ý thức giữ gìn phẩm chất người thợ mỏ, phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, đoàn kết vượt khó, chủ động đổi mới, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, công ty thực hiện mua mỏ 10.479.947 tấn than, đạt 106,8% kế hoạch tháng; than tiêu thụ đạt 10.244.002 tấn, bằng 103,53% kế hoạch; than nhập khẩu đạt 621.527 tấn, bằng 94,23% kế hoạch năm. Các chỉ tiêu sản xuất, chế biến, tồn kho và tiêu thụ được theo dõi, kiểm soát, điều hành theo yêu cầu, góp phần bảo đảm sự chủ động trong tổ chức sản xuất và thực hiện nhiệm vụ chung.

Công ty Tuyển than Cửa Ông khen thưởng cho 90 cán bộ, công nhân, người lao động có thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành than 12/11. (Ảnh: QUANG THỌ)

Riêng trong tháng 10/2026, công ty tổ chức điều hành tiêu thụ hơn 100.000 tấn than xuất khẩu, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ giao hàng. Kết quả này không chỉ phản ánh năng lực tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ mà còn cho thấy sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận trong toàn công ty. Từ công tác chuẩn bị nguồn than, bố trí phương án chế biến, cân đối chủng loại, chất lượng, sắp xếp kho bãi đến tổ chức vận chuyển, giao nhận, mỗi công đoạn đều được triển khai chặt chẽ, đúng kế hoạch.

Tiếp nối mạch nguồn truyền thống 90 năm vẻ vang của thợ mỏ, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, Công ty Tuyển than Cửa Ông tiếp tục nỗ lực vượt mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần xây dựng ngành than và Quảng Ninh trở thành thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.