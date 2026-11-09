'Chạy bộ thư giãn' trở thành cách kết nối cộng đồng ở Tokyo

Các nhóm chạy bộ thư giãn tại Tokyo kết hợp hoạt động rèn luyện sức khỏe với giao lưu, kết bạn và thưởng thức cà phê, tạo nên một hình thức kết nối cộng đồng mới

Khi chạy bộ không còn là cuộc đua thành tích

Vào một buổi sáng đầy nắng tại khu Nakameguro, Tokyo, một nhóm người chạy bộ tập trung thành vòng tròn để khởi động. Thay vì bắt đầu bằng những bài tập nghiêm túc, họ làm quen với nhau qua một câu hỏi vui: Món ngon nhất để thưởng thức sau khi chạy là gì? Cà phê, bia và sinh tố là những lựa chọn được nhiều người nhắc đến.

Đây là buổi gặp mặt của Meguro River Lazy Runners (Những người chạy bộ lười biếng bên sông Meguro), một câu lạc bộ được thành lập khoảng 3 năm trước bởi Alice Gregg. Đúng như tên gọi, nhóm không đặt nặng tốc độ hay thành tích, mà hướng đến những buổi chạy thoải mái, nơi mọi người có thể vận động và trò chuyện.

Trước khi thành lập câu lạc bộ, Gregg từng thử tham gia một số nhóm chạy bộ khác ở Tokyo nhưng nhận thấy nhiều nơi quá chú trọng huấn luyện và thành tích. Cô muốn tìm một môi trường ít áp lực hơn, nơi những người chạy nghiệp dư cũng có thể tham gia mà không phải lo lắng về khả năng của mình.

“Chúng tôi không tập luyện cho một cuộc chạy marathon. Mọi thứ rất thoải mái”, Gregg chia sẻ.

Cô lập nhóm trên nền tảng Meetup, tổ chức các buổi chạy quanh khu vực Meguro và kết thúc bằng những cuộc trò chuyện bên ly cà phê. Ý tưởng nhanh chóng thu hút những người có cùng mong muốn: duy trì vận động nhưng không biến việc tập luyện thành một nghĩa vụ nặng nề.

Daryl Villalobos, người hỗ trợ tổ chức câu lạc bộ cho biết điều khiến anh gắn bó với nhóm là bầu không khí thân thiện. Ở một số câu lạc bộ khác, các thành viên thường tập trung vào phần chạy của riêng mình, ít có cơ hội giao lưu. Trong khi đó, tại nhóm Meguro River Lazy Runners, việc kết nối với mọi người cũng quan trọng không kém hoạt động thể chất.

Mô hình này không còn là trường hợp riêng lẻ. Ngày càng nhiều câu lạc bộ chạy bộ thân thiện, lấy cà phê và giao lưu làm điểm nhấn xuất hiện tại Tokyo. Thay vì hướng đến những người muốn phá kỷ lục cá nhân hay chuẩn bị cho các giải marathon, các nhóm này thu hút những người tìm kiếm một cộng đồng cùng sở thích.

Megumi Wilson, phụ trách quan hệ công chúng tại quán cà phê kiêm không gian làm việc chung Over Coffee Hub cho biết đơn vị gần đây đã thành lập câu lạc bộ chạy bộ hợp tác với Đại học Rikkyo. Mục tiêu là tạo ra môi trường để mọi người dễ dàng bắt chuyện và làm quen, điều mà đôi khi họ khó tìm thấy ở các hoạt động thể thao thông thường.

Theo Wilson, nhiều người Nhật chưa có thói quen chủ động trò chuyện với những người cùng tham gia lớp Pilates hay tập luyện tại phòng gym. Vì vậy, một hoạt động như chạy bộ theo nhóm có thể mở ra cơ hội giao lưu tự nhiên hơn.

Xu hướng này cũng chịu ảnh hưởng từ văn hóa chạy bộ cộng đồng ở nước ngoài. Jun Fujisawa, người từng thường xuyên tham gia các câu lạc bộ chạy bộ tại California, đã thành lập Go Far Run Group sau khi trở về Nhật Bản. Anh muốn xây dựng một cộng đồng cởi mở, đa dạng, nơi người Nhật và người nước ngoài đều có thể tham gia. Các buổi chạy của nhóm còn kết hợp khám phá những địa điểm mới trong thành phố.

Không chỉ các cá nhân, nhiều thương hiệu và doanh nghiệp địa phương cũng bắt đầu xem câu lạc bộ chạy bộ như một cách mở rộng hoạt động và kết nối với khách hàng. Tạp chí thời trang Fudge có nhóm chạy bộ riêng, kết hợp hình ảnh thời trang và hợp tác với các thương hiệu như Uniqlo, New Balance. Một số khách sạn, quán cà phê cũng tổ chức hoạt động tương tự.

Tại Koenji, quán cà phê Walnuts xem câu lạc bộ chạy bộ như một phần mở rộng của không gian giao lưu trong khu phố. Giám đốc tiếp thị Kevin Dikdan cho rằng hoạt động này kết hợp nhiều nhu cầu trong đời sống đô thị: vận động, gặp gỡ bạn bè và khám phá thành phố.

Các buổi chạy buổi sáng của quán thu hút sự quan tâm, trong khi thử nghiệm tổ chức chạy bộ vào buổi tối không đạt kết quả như mong đợi. Dikdan hài hước nhận xét chạy bộ và rượu vang tự nhiên, vốn được phục vụ tại quán vào buổi tối, rõ ràng không phải sự kết hợp lý tưởng. Vì vậy, quán quyết định tiếp tục duy trì các buổi chạy buổi sáng.

Từ những bước chạy đến tình bạn ngoài đời thực

Sức hút của những câu lạc bộ này còn nằm ở khả năng giúp mọi người xây dựng các mối quan hệ ngoài công việc. Với những người chuyển đến Tokyo sinh sống, việc tìm kiếm bạn bè và một cộng đồng thân thuộc có thể không dễ dàng.

Rina Kay, chuyển đến Nhật Bản từ London năm ngoái, tham gia câu lạc bộ Meguro River Lazy Runners để tìm kiếm một cộng đồng và duy trì thói quen tập thể dục. Thông qua những buổi chạy, cô không chỉ quen thêm các thành viên mà còn mở rộng mạng lưới bạn bè từ những mối quan hệ mới.

Villalobos cũng xem câu lạc bộ là một phần quan trọng trong đời sống xã hội tại Tokyo. Sau khi được điều chuyển công tác, anh nhận ra những mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp có thể thay đổi nhanh chóng. Trải nghiệm đó khiến anh hiểu rằng cần xây dựng tình bạn bên ngoài môi trường làm việc.

Với Gregg, giá trị lớn nhất của câu lạc bộ không nằm ở số người tham gia hay quãng đường chạy được, mà ở những mối quan hệ được hình thành. Một số thành viên dù đã rời Tokyo vẫn quay lại thăm nhóm. Có người thậm chí đã tìm thấy bạn đời thông qua câu lạc bộ, dù cô khẳng định nhóm không chủ ý đóng vai trò mai mối.

Sau mỗi buổi chạy, các thành viên thường dừng chân tại một quán cà phê gần đó để trò chuyện trước khi bắt đầu ngày làm việc. Không có áp lực phải chạy nhanh hay đạt một cự ly nhất định. Villalobos cho rằng nếu vẫn có thể trò chuyện khi chạy, nghĩa là tốc độ đang phù hợp.

“Thật tuyệt khi mọi người cứ thoải mái tận hưởng. Nếu bạn không thể nói chuyện, nghĩa là bạn đang chạy quá nhanh. Hãy chạy chậm lại”, anh nói.

Trong nhịp sống đô thị bận rộn, những câu lạc bộ như vậy đang biến một hoạt động thể chất quen thuộc thành cơ hội để con người gặp gỡ, duy trì tình bạn và cảm thấy gắn bó hơn với nơi mình sinh sống.