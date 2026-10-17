Lời dặn của bà

Có những lời dặn dò không dài, nhưng đủ để người nghe mang theo suốt cuộc đời. Và có những tấm gương trong nếp sống bình dị của người bà, người mẹ.

Tôi có quen người bà nội nơi miền quê Đắk Lắk xa xôi, bà là Bùi Thị Thái (Pháp danh Nhuận Hòa), năm nay 98 tuổi. Bà không phải ruột thịt, nhưng nhân duyên từ những năm tháng làm thiện nguyện (ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk cũ) đã đưa tôi đến với gia đình, để rồi mọi người thương quý, coi tôi như con cháu trong nhà.

Bà Bùi Thị Thái, Pháp danh Nhuận Hòa

Bà đã Quy Y Tam Bảo hơn 20 năm, điều khiến tôi xúc động là niềm tin kính Tam bảo được bà gìn giữ bền bỉ suốt bao năm tháng. Câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đời sống tinh thần, điểm tựa để bà an trú giữa những đổi thay cuộc đời.

Bà thường căn dặn con cháu, khi bà nhắm mắt lìa đời, bà chỉ nguyện được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Bởi vậy, nếu ngày ấy đến, các con không nên khóc lóc, đau buồn quá mức, mà hãy lo liệu mọi việc chu toàn. Người thân, bà con, cô bác đến viếng cần được đón tiếp tử tế, được chăm lo đầy đủ, không để ai phải thiếu thốn hay phiền lòng.

Bà Nội đón Tết Trung thu, mừng vui bên gia đình, con cháu

Đọc những lời nhắn nhủ ấy, tôi nghĩ nhiều đến cách một người sống với đức tin và luôn bình thản trước lẽ vô thường, cùng mong muốn cho con cháu chọn cách sống ứng xử trọn nghĩa, vẹn tình.

Bà đã 98 tuổi, từ Hà Nội tôi sẽ sớm thu xếp công việc để vào Đắk Lắk thăm bà, bởi cuộc đời vốn vô thường, chẳng ai biết trước ngày mai.

Tôi mong bà luôn được mạnh khỏe, an vui, thân tâm thanh tịnh, mong bà tiếp tục giữ vững niềm tin và câu Phật hiệu trong tâm.

Tác giả: Thường Nguyên

Ảnh: Ngọc Ánh