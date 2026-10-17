Thỉnh thoảng uống rượu bia cuối tuần, điều gì xảy ra với gan

Uống nhiều bia vào cuối tuần vẫn có thể làm tăng nguy cơ tổn thương gan, ngay cả khi không sử dụng rượu bia trong những ngày còn lại. Ảnh: Magnific.

Với nhiều người, uống vài ly rượu bia trong những buổi tụ tập cuối tuần dường như không đáng lo ngại vì họ không uống hàng ngày. Tuy nhiên, nguy cơ tổn thương gan không chỉ phụ thuộc vào số ngày uống mà còn liên quan đến lượng cồn tiêu thụ mỗi lần và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Điều đáng lo là gan có thể bị tổn thương âm thầm, không gây triệu chứng rõ ràng. Người uống vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường, dù bên trong gan có thể đã xuất hiện những tổn thương.

Uống dồn vào cuối tuần, gan chịu áp lực lớn

Theo Times of India, bác sĩ Suresh Raghavaiah, chuyên gia cao cấp về gan, mật, tụy và ghép đa tạng tại Bệnh viện Apollo, Bengaluru (Ấn Độ), cho biết việc chỉ uống rượu bia vào cuối tuần không có nghĩa là gan sẽ tránh được tổn thương, nhất là khi uống nhiều trong một lần.

Gan là cơ quan đảm nhiệm phần lớn quá trình chuyển hóa cồn trong cơ thể. Trong quá trình này, cồn được chuyển hóa thành các chất trung gian, trong đó có acetaldehyde, một chất độc có khả năng gây tổn thương tế bào. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ nhiều rượu bia cũng có thể thúc đẩy phản ứng viêm và làm tăng áp lực lên gan.

Uống nhiều rượu bia có thể gây viêm, làm tổn thương tế bào gan và tăng nguy cơ mắc các bệnh về gan. Ảnh: Medium.

Đặc biệt, những người kiêng rượu bia suốt cả tuần nhưng uống nhiều trong một buổi tiệc vẫn có nguy cơ gặp vấn đề về gan. Việc tiêu thụ lượng lớn đồ uống có cồn trong thời gian ngắn được gọi là uống rượu bia quá độ.

Nếu thường xuyên lặp lại những lần uống quá nhiều như vậy, nguy cơ tổn thương gan có thể tăng lên theo thời gian.

Gan nhiễm mỡ có thể xuất hiện khi cơ thể chưa có triệu chứng

Uống quá nhiều rượu bia có thể khiến mỡ tích tụ trong gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ do rượu. Ở giai đoạn đầu, bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng, người mắc bệnh vẫn có thể cảm thấy khỏe mạnh và sinh hoạt bình thường.

Điều này khiến nhiều người chủ quan, cho rằng gan vẫn khỏe vì cơ thể không có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, việc không cảm thấy đau hay khó chịu không đồng nghĩa với việc gan không bị tổn thương.

Gan nhiễm mỡ do rượu ở giai đoạn sớm có thể cải thiện khi người bệnh ngừng uống rượu bia. Tuy nhiên, khả năng hồi phục còn tùy thuộc vào mức độ tổn thương và tình trạng sức khỏe của từng người.

Ngược lại, nếu tiếp tục uống nhiều rượu bia, tổn thương gan có thể ngày càng nghiêm trọng. Tình trạng viêm kéo dài có thể khiến mô sẹo hình thành trong gan, gọi là xơ hóa gan. Khi mô sẹo tích tụ nhiều, cấu trúc và chức năng gan bị ảnh hưởng, bệnh có thể tiến triển thành xơ gan.

Trong khi đó, xơ gan có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như tích tụ dịch trong ổ bụng, xuất huyết tiêu hóa, vàng da, vàng mắt và lú lẫn. Người mắc bệnh gan mạn tính cũng có nguy cơ ung thư gan cao hơn.

Hạn chế rượu bia, tránh uống quá nhiều trong một lần là cách giúp giảm nguy cơ tổn thương gan. Ảnh: Shutterstock.

Những người nào cần đặc biệt thận trọng?

Người thừa cân, béo phì, mắc tiểu đường, cholesterol cao hoặc gan nhiễm mỡ cần đặc biệt chú ý, bởi những yếu tố này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan.

Ngoài ra, người bị viêm gan B hoặc viêm gan C cũng cần thận trọng với rượu bia. Nếu đã mắc bệnh gan, việc tiếp tục uống rượu bia có thể khiến tổn thương tiến triển nặng hơn. Những trường hợp này nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn về cách bảo vệ gan phù hợp.

Để kiểm tra sức khỏe gan, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu, siêu âm ổ bụng hoặc đo độ đàn hồi gan nhằm đánh giá mức độ xơ hóa. Việc lựa chọn phương pháp kiểm tra phụ thuộc vào tiền sử uống rượu bia, tình trạng sức khỏe và các yếu tố nguy cơ của từng người.

Để bảo vệ gan, tốt nhất nên tránh uống rượu bia. Nếu vẫn sử dụng đồ uống có cồn, mỗi người cần tránh uống quá nhiều trong một lần, không nên cho rằng việc kiêng uống trong tuần sẽ bù đắp được những cuộc nhậu kéo dài vào cuối tuần.

Đặc biệt, không nên đợi đến khi xuất hiện các dấu hiệu như vàng da, vàng mắt, đau bụng hoặc mệt mỏi kéo dài mới đi khám. Tổn thương gan có thể diễn ra âm thầm ngay cả khi cơ thể chưa có biểu hiện rõ ràng. Người đã mắc bệnh gan cần tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ và tránh rượu bia theo khuyến cáo.