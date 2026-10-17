Ghi nhận ca bệnh não mô cầu thứ 4, nhiều học sinh dương tính cúm mùa

Bên cạnh đó, kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều học sinh có triệu chứng hô hấp dương tính với cúm mùa và rhinovirus, phù hợp với bối cảnh cúm đang gia tăng trong cộng đồng. Ngành Y tế tiếp tục theo dõi sát người tiếp xúc gần, khuyến cáo người dân bình tĩnh, đi khám khi có triệu chứng và không tự ý dùng kháng sinh.

Đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi nhận thông tin về trường hợp mắc não mô cầu tối cấp nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh (BVBNĐ) chiều 14/10, ngành Y tế đã đồng thời cho dùng kháng sinh dự phòng đối với người tiếp xúc gần và tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn trường nhằm hạn chế nguy cơ lây truyền.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) phối hợp với trạm y tế và nhà trường lập danh sách người tiếp xúc gần với các bệnh nhân đã xác định để theo dõi sức khỏe. Những người tiếp xúc gần có sốt, đau họng hoặc đau đầu đều được chuyển khám tại BVBNĐ. Nhà trường cũng hướng dẫn phụ huynh đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu sốt để được chẩn đoán, điều trị.

Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, được tổng vệ sinh khử khuẩn, ngày 17/10.

Tính đến chiều nay 17/10, TP Hồ Chí Minh ghi nhận tổng cộng 4 trường hợp nhiễm não mô cầu nhóm B. Trường hợp thứ 4 là học sinh nam (SN 2014), học cùng trường, có tiếp xúc gần hôm 13/10 với một trong ba bệnh nhân dương tính trước đó. Bệnh khởi phát ngày 15/10 với sốt cao 40°C, đau đầu, đau họng, đau mỏi cơ, sau đó xuất hiện chấm xuất huyết dưới da rải rác; em được nhà trường hướng dẫn nhập BVBNĐ lúc 18g cùng ngày với chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng huyết - viêm màng não do não mô cầu (chẩn đoán phân biệt sốt xuất huyết Dengue, cúm) và được điều trị tại khoa cách ly.

Chiều 16/10, xét nghiệm PCR máu cho kết quả dương tính với não mô cầu nhóm B, đồng thời xác định đồng nhiễm virus cúm B. Hiện bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn định, đang tiếp tục điều trị kháng sinh và chăm sóc tại bệnh viện.

Theo báo cáo nhanh của BVBNĐ, tính đến sáng 17/10, bệnh viện đã điều trị nội trú cho 23 học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng có triệu chứng viêm hô hấp. Ngoài 4 ca nhiễm não mô cầu, xét nghiệm ghi nhận thêm 4 em nhiễm cúm A/H1, 4 em nhiễm cúm B (trong đó có 1 trường hợp đồng nhiễm não mô cầu - ca bệnh thứ 4) và 1 em học sinh đồng nhiễm cúm A và cúm B. Tất cả 22 em học sinh hiện có sinh hiệu ổn định.

Đồng thời, ngay trong ngày 15/10, HCDC lấy 21 mẫu phết họng/mũi của các em học sinh có biểu hiện hô hấp tại trường; kết quả có 12 mẫu dương tính với rhinovirus hoặc virus cúm mùa.

Kết quả này phù hợp với bối cảnh dịch bệnh hô hấp do cúm mùa đang gia tăng trong cộng đồng và đã được Sở Y tế cảnh báo từ tuần trước. Tuy nhiên, việc nhiều học sinh nhiễm virus hô hấp không làm giảm yêu cầu theo dõi sát những người tiếp xúc gần với ca não mô cầu. Cả não mô cầu và cúm mùa đều có thể phòng ngừa bằng vắc xin và các biện pháp vệ sinh phòng bệnh thông thường.

Ngoài 4 trường hợp đã xác định nhiễm não mô cầu nêu trên, đến nay chưa ghi nhận thêm người tiếp xúc gần nào có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ não mô cầu. HCDC tiếp tục phối hợp trạm y tế và nhà trường rà soát, bổ sung danh sách tiếp xúc gần của ca thứ 4 và theo dõi sát toàn bộ danh sách tiếp xúc gần của cả chùm ca bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thông tin tuyên truyền về bệnh não mô cầu của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Trước tình hình gia tăng các ca bệnh hô hấp, trong đó cúm mùa là tác nhân chiếm ưu thế, cùng với chùm ca não mô cầu tại trường học, ngành Y tế TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân và phụ huynh học sinh bình tĩnh, thực hiện các biện pháp sau:

Bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, diễn tiến nhanh, lây qua giọt bắn khi tiếp xúc gần, không dễ lây qua tiếp xúc thông thường. Người tiếp xúc với ca bệnh không đồng nghĩa chắc chắn sẽ mắc bệnh, do đó người dân không nên chủ quan nhưng cũng không hoang mang. Theo kết quả xét nghiệm bước đầu, phần lớn triệu chứng hô hấp hiện nay là do cúm mùa hoặc các tác nhân virus viêm hô hấp thông thường khác.

Khi có triệu chứng viêm hô hấp cấp (sốt, ho, đau họng...), không tự đoán bệnh mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm và điều trị phù hợp. Đi khám ngay nếu sốt cao kèm đau đầu nhiều, nôn, cứng cổ, lơ mơ, mệt bất thường hoặc xuất hiện chấm xuất huyết, phát ban trên da. Tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng kháng sinh.

Tiêm vaccine phòng não mô cầu và vaccine cúm theo tư vấn của cơ sở y tế; rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hắt hơi; không dùng chung ly, chai nước. Giữ lớp học, nhà ở thông thoáng, sạch sẽ; học sinh có triệu chứng hô hấp nên nghỉ học, nghỉ ngơi tại nhà và được theo dõi sức khỏe. Không kỳ thị người bệnh và người tiếp xúc; không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, theo dõi thông tin từ các kênh chính thức của ngành Y tế.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát phù hợp, kịp thời cập nhật thông tin và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên và cộng đồng.