Sau chùm ca bệnh nhiễm não mô cầu tại trường học ở TP. HCM, Bộ Y tế khuyến cáo gì?

Khẩn trương điều tra dịch tễ, lập danh sách giám sát người tiếp xúc gần

Cục Phòng bệnh cho biết, theo thông tin của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 14-16/10/2026, tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước), TP.HCM ghi nhận chùm 3 ca bệnh nhiễm trùng do não mô cầu trong đó có một trường hợp tử vong.

Trường hợp thứ nhất (H.H.K., sinh năm 2014, học sinh lớp 7A5): Khởi phát đau đầu ngày 12/10, sốt và phát ban ngày 14/10; diễn biến sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan tối cấp và tử vong cùng ngày tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn não mô cầu.

Trường hợp thứ hai (N.A.B.M., sinh năm 2014, học sinh lớp 7A2): Có tiếp xúc gần hằng ngày với ca bệnh thứ nhất. Khởi phát ngày 12/10, nhập viện tối 14/10 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn não mô cầu. Hiện sức khỏe ổn định, tiếp tục điều trị và theo dõi sát.

Từ ngày 14-16/10/2026, tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước), TP.HCM ghi nhận chùm 3 ca bệnh nhiễm trùng do não mô cầu trong đó có một trường hợp tử vong. Ảnh: TL

Trường hợp thứ ba (N.T.A.Q., sinh năm 2014, học sinh lớp 7A2): Có yếu tố tiếp xúc gần với ca bệnh; nhập viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới ngày 15/10, kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn não mô cầu. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị và theo dõi sát.

Ngay sau khi ghi nhận chùm ca bệnh, Cục Phòng bệnh đã theo dõi sát sao, chỉ đạo Viện Pasteur TP. HCM, Sở Y tế TP. HCM phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát và xử lý ổ dịch, cụ thể:

Về hoạt động giám sát, điều tra dịch tễ, xét nghiệm, các đơn vị chức năng đã lập danh sách toàn bộ người tiếp xúc gần tại trường học và gia đình, giám sát, xét nghiệm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và thực hiện theo dõi sức khỏe chặt chẽ trong vòng 10 ngày.

Về dự phòng y tế đúng quy định, đơn vị chức năng chuyên môn tổ chức uống thuốc kháng sinh dự phòng cho đúng các đối tượng có chỉ định chuyên môn y tế. Khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng kháng sinh đại trà.

Về thu dung, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn, các bệnh viện tuyến cuối tổ chức tiếp nhận, cách ly, điều trị tích cực, tuân thủ nghiêm ngặt quy định kiểm soát nhiễm khuẩn để tuyệt đối không lây nhiễm chéo.

Về vệ sinh trường lớp, thông khí, phối hợp ngành Giáo dục tổng vệ sinh, khử khuẩn trường học, lớp học, tăng cường thông thoáng khí, hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân.

Chủ động phòng bệnh, đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ

Theo Cục Phòng bệnh, bệnh nhiễm trùng do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả, để chủ động phòng, chống bệnh nhiễm trùng do não mô cầu, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đề nghị người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng:

Các trường hợp có tiếp xúc gần với các bệnh nhân mắc bệnh nhiễm trùng do não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước), TP. HCM cần được theo dõi sát sức khỏe và kịp thời liên hệ với cơ sở y tế, cán bộ nhà trường để biết, phối hợp triển khai các biện pháp phòng bệnh theo quy định.

Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cổ cứng, nổi ban xuất huyết, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế biến chứng nặng và tử vong do bệnh.

Người dân thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; súc miệng và họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng; đeo khẩu trang tại nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh.

Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, tăng cường thông khí tại nơi ở, học tập và làm việc; lau sạch bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày (tay nắm cửa, mặt bàn, đồ chơi...) bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường.

Ăn uống đủ chất, rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng.

Cục Phòng bệnh cho biết, sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ và cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch để người dân chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.