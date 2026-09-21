'Làn gió mới' ở trường vùng khó

Đổi thay dưới mái trường

Ở xã Lìa, trước đây, mỗi mùa tựu trường là một mùa lo đối với cán bộ, giáo viên. Sau 3 tháng hè, cái chữ của một số em nhỏ vùng cao “rơi rụng” ít nhiều. Bước chân các em vì thế cũng dè dặt hơn khi đến lớp. Hiểu điều đó, trước năm học mới, cán bộ, giáo viên các trường đều phải băng đèo, vượt suối tìm đến từng nhà, thậm chí lên rẫy vận động học sinh trở lại với sách vở.

Bức tranh thực tế ấy đã chuyển sang một gam màu khác, vui tươi hơn. Sau kỳ nghỉ hè, nhiều học sinh Trường tiểu học và THCS A Xing, xã Lìa náo nức chờ tiếng trống khai giảng. Bởi, đây là điểm bắt đầu cho những giờ học sôi nổi. Trong lớp, các thầy cô thường ứng dụng công nghệ, chia sẻ nhiều bài học, trò chơi, hình ảnh rất thú vị, sinh động.

Thầy Hoàng Tuấn Kiệt hướng dẫn học sinh thực hành máy tính - Ảnh: T.L

Chứng kiến sự đổi thay, thầy giáo Nguyễn Mai Trọng, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS A Xing chia sẻ, thành quả ấy được vun đắp từ nỗ lực CĐS. Để không trễ nhịp, thời gian qua, nhà trường bắt đầu với nhiều công việc như: Xây dựng cổng thông tin điện tử, lịch công tác trực tuyến, đồng bộ văn bản trên hệ thống quản lý, triển khai hồ sơ điện tử… 100% giáo viên nhà trường tham gia bồi dưỡng thường xuyên về năng lực số.

“Năm học vừa qua, trường chúng tôi có học sinh đoạt giải tư cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Tin vui ấy giúp chúng tôi thêm tin tưởng là học sinh vùng khó hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ”, thầy Trọng chia sẻ.

Ở miền núi rừng phía Tây Quảng Trị, Trường tiểu học số 1 Hướng Hiệp, xã Hướng Hiệp cũng được ghi nhận là điểm sáng về CĐS. Hiện nay, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy và học đã không còn xa lạ với cán bộ, giáo viên nhà trường. Nhiều thầy cô hằng ngày chủ động tìm hiểu những ứng dụng mới, cách làm hay để nâng cao hiệu quả giảng dạy.

Thầy giáo Hoàng Tuấn Kiệt, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường chúng tôi có 898 học sinh, với gần 60% là người dân tộc thiểu số. Để mỗi ngày đến trường của học sinh thêm vui, chúng tôi xác định phải hiểu tận gốc, làm chủ AI và biến nó thành trợ thủ”.

“Chuyển đổi số chính mình”

29 năm gắn bó với giáo dục vùng cao, thầy giáo Hoàng Tuấn Kiệt hiểu sâu sắc: CĐS là giải pháp quan trọng giúp thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa miền xuôi và miền ngược. Vì vậy, hễ có lớp tập huấn về CĐS là thầy lại thu xếp tham gia. Trở về trường, thầy nhiệt tình chia sẻ cho các giáo viên khác.

Thầy Kiệt bộc bạch: “Sành về AI không đơn thuần là việc gõ vài câu lệnh hay vận hành một nền tảng trơn tru. Điều cốt lõi nằm ở năng lực thẩm định, kiểm chứng dữ liệu, bảo đảm tính nhân văn, an toàn thông tin và chịu trách nhiệm với sản phẩm cuối cùng. Tôi luôn mong thầy cô làm chủ công nghệ, chứ không để công nghệ làm chủ mình”.

Cũng như thầy Kiệt, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS A Xing Nguyễn Mai Trọng luôn tâm niệm: Trong thời điểm hiện nay, người đứng đầu phải “CĐS chính mình” trước, mới làm tốt được việc nêu gương. Muốn giáo viên thay đổi, lãnh đạo không thể chỉ ban hành chỉ thị trên giấy. Vì thế, thầy Trọng chủ động đi đầu trong khai thác hệ thống dữ liệu số, chú trọng chuyển đổi cách thức quản lý, điều hành, tiếp thêm tinh thần cho giáo viên phát huy tính sáng tạo...

“Tôi nghĩ rằng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp quản lý cán bộ nhà trường hiệu quả hơn, giáo viên dạy tốt hơn và học sinh học tập chủ động, sáng tạo hơn”, thầy Trọng khẳng định.

Những “ngọn lửa nhỏ” từ 2 ngôi trường ở xã Lìa và xã Hướng Hiệp không ngẫu nhiên mà có. Đây là kết quả của một chiến lược có chiều sâu, được tổ chức bài bản của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh. Theo số liệu thống kê của Sở GD-ĐT, toàn tỉnh hiện có 440 trường học. Trong bối cảnh CĐS và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ, lãnh đạo ngành luôn xác định phải đổi mới toàn diện về phương thức quản trị, phương pháp dạy học và hoạt động nghiên cứu khoa học.

“Những năm qua, ngành GD-ĐT Quảng Trị đã từng bước xây dựng môi trường giáo dục gắn với khoa học công nghệ, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong giáo viên và học sinh, đồng thời triển khai nhiều giải pháp CĐS trong quản lý và dạy học”, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Mai Huy Phương cho biết.

Với bước đi đầy nỗ lực, nhiều ngôi trường trên địa bàn, trong đó có những điểm sáng vùng cao đã CĐS thành công. Dẫu vẫn còn gặp những khó khăn về cơ sở hạ tầng, nhân lực, dữ liệu…, đội ngũ nhà giáo ở đây vẫn không sờn lòng, bền bỉ biến những điều không thể thành có thể. Chính họ là nguồn lực nội sinh quan trọng, là động lực trực tiếp thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo.