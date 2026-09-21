Mỗi ngành chỉ sử dụng tối đa 3 phương thức xét tuyển ĐH, thêm cơ hội hay thêm khó khăn?

Quá nhiều phương thức tuyển sinh gây bối rối?

Hiện nay, nhiều trường đại học áp dụng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau cho cùng một ngành học, như xét điểm thi tốt nghiệp THPT, hoặc xét học bạ, thi Đánh giá năng lực... Điều này tạo cơ hội cho thí sinh chọn các phương thức thuận lợi và phù hợp nhất với mình, giúp con đường dẫn vào giảng đường đại học trở nên rộng mở hơn.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến rằng việc có quá nhiều “lối vào” gây rối loạn cho thí sinh khi chỉ tiêu xét tuyển theo từng phương thức cũng "chia năm xẻ bảy"; sĩ tử bối rối khi phải tính toán, so sánh cơ hội giữa các phương thức. Ngoài ra, việc tuyển sinh theo nhiều phương thức cũng có nguy cơ tạo ra sự chênh lệch về đầu vào do tiêu chí của mỗi phương thức khác nhau và tỉ lệ "chọi" của mỗi phương thức tuyển sinh khác nhau.

Ảnh minh họa: Flying Colors.

Lý giải về đề xuất thay đổi, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết việc giới hạn này nhằm hướng đến sự minh bạch trong công tác tuyển sinh, đảm bảo sự tương đương về mặt chất lượng đầu vào. Đồng thời, quy định mới sẽ giúp trả xét tuyển đại học về đúng bản chất của nó, đó là đánh giá chính xác năng lực thực tế của học sinh thay vì tạo ra quá nhiều con đường làm chênh lệch điểm chuẩn.

Làn sóng thảo luận sôi nổi

Sự thay đổi này lập tức nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều từ cộng đồng. Một bộ phận lớn học sinh bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình. Trên các hội nhóm ôn thi, nhiều tài khoản cho rằng quy định này sẽ giúp giảm hẳn tình trạng “rối ren” khi chọn nguyện vọng. Thí sinh chỉ cần tập trung vào đúng một phương thức xét tuyển, không còn phải tốn thời gian ôn nhiều kỳ thi cùng một lúc, hay phải tốn chi phí đăng ký quá nhiều kỳ thi khác nhau.

Một tài khoản tên Q.H. để lại ý kiến trên mạng xã hội: “Nên có phương thức cố định, làm vậy học sinh tụi mình đỡ mệt hơn, không phải chạy đua thi nhiều phương thức nữa.”

Một tài khoản khác tên N.N. cũng bày tỏ sự đồng tình: “Mình ủng hộ việc siết chặt phương thức xét tuyển, như vậy sẽ công bằng hơn cho những bạn không đủ điều kiện tài chính thi nhiều nơi như mình.”

Ảnh minh họa: Dragon Zakura.

Trái lại, không ít teen 2K10, 2K11 bày tỏ sự lo lắng và hoang mang vì cho rằng cơ hội trúng tuyển bị thu hẹp lại. Việc chỉ có 1 phương thức cho mỗi ngành đồng nghĩa với việc “được ăn cả, ngã về không”, buộc teen phải cân nhắc chiến thuật ôn thi thật kỹ lưỡng ngay từ đầu cấp THPT.

Bạn Gia Lâm (lớp 11, Trường THPT Ngô Quyền, TP.HCM) bộc bạch: “Việc siết chặt chỉ còn một phương thức xét tuyển khiến mình thấy rất áp lực. Trước mắt là cơ hội trúng tuyển thấp hơn, tỉ lệ cạnh tranh cao hơn, gây sức ép rất nhiều lên học sinh như tụi mình.”

Bạn Gia Lâm. Ảnh: NVCC

Điều chỉnh “chiến thuật ôn thi” thế nào?

Trước những dự kiến mang tính bước ngoặt, lời khuyên cho các sĩ tử tương lai lúc này là không nên quá hoang mang hay sa đà vào những luồng thông tin chưa chính thức. Thay vì lo lắng, việc chủ động xây dựng một lộ trình học tập linh hoạt và toàn diện mới là “chìa khóa vàng” giúp bạn vững vàng trước mọi phương án tuyển sinh.

Chia sẻ về kế hoạch học tập trong thời gian tới, bạn Thùy Lâm (lớp 12 Văn, Trường THPT Năng Khiếu, ĐHQG-HCM) cho biết: “Mình sẽ ưu tiên học tốt và học đều các môn tổ hợp, cày điểm học bạ và ôn thi Tốt nghiệp THPT để lấy điểm thật cao. Để dù trường áp dụng phương thức tuyển sinh nào thì mình vẫn giữ được sự chủ động.”

Bạn Thùy Lâm. Ảnh: Minh Thư

Đồng tình với ý kiến trên, bạn Gia Lâm (lớp 11, Trường THPT Ngô Quyền, TP.HCM) chia sẻ: “Bây giờ ngồi lo lắng thì cũng không được gì, vậy nên mình quyết định sẽ tập trung toàn lực vào việc nắm chắc kiến thức nền tảng trên lớp ngay từ bây giờ, ngoài ra sẽ cố gắng học thêm các dạng bài nâng cao hơn.”

Bạn Thùy Lâm. Ảnh: Minh Thư