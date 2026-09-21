Lan tỏa sự tử tế và đức tính trung thực từ những việc nhỏ nhất

Ngày 17/9 trên đường đi học về, tại vỉa hè đường Nguyễn Huy Tưởng, ba học sinh lớp 7A3, Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) là Đỗ Trung Kiên, Phan Nhân Tiến và Dương Tuấn Dũng đã nhặt được số tiền 4.793.000 đồng.

Ngay sau đó, các em đã chủ động mang toàn bộ số tiền đến trụ sở Công an phường để nhờ các chú xác minh, tìm và trao trả cho người đánh mất.

Tương tự, vào khoảng 19h45 ngày 12/9, em Trần Minh Trí - học sinh lớp 5A4, Trường Tiểu học Hòa Xá, xã Hòa Xá (Hà Nội) khi trên đường đi đá bóng về đã nhặt được một chiếc cặp sách màu cam. Kiểm tra bên trong chiếc cặp có tới 51.672.000 đồng cùng một số tài sản của người đánh rơi.

Thay vì nghĩ đến chuyện giữ lại, Trí đã mang chiếc cặp đó đến trình báo Tổ An ninh thôn Nội Xá để tìm người đánh mất.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh và tìm được chủ nhân của số tiền là anh Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1994. Toàn bộ tài sản sau đó được trả lại đầy đủ cho người đánh rơi.

Trần Minh Trí đã mang toàn bộ số tiền có trong chiếc túi nhặt được đến trụ sở An ninh thôn để tìm người đánh rơi. Ảnh: NTCC.

Đó là hai câu chuyện xảy ra ở hai địa bàn khác nhau của Hà Nội, nhưng cùng mang đến một thông điệp về tính trung thực và sự tử tế của chính những em học sinh.

Các em đã được gia đình, thầy cô giáo dục về tính trung thực, sự tử tế, tính khiêm tốn và thực hành 5 điều Bác Hồ dạy vào cuộc sống một cách chân thực nhất.

Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, nhà giáo Kiều Thị Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Xá cho biết, Trí là một học sinh có tính cách hoạt bát, nhanh nhẹn, ý thức học tập, rèn luyện tốt. Gia đình làm ruộng thuần túy, bố làm thợ xây nên cuộc sống cũng không mấy khá giả nhưng rất quan tâm con.

Em Trần Minh Trí được nhà trường tặng giấy khen vì có hành động đẹp "Nhặt được của rơi, trả lại người mất".

Nhà trường đã tuyên dương, khen thưởng em Trần Minh Trí trước lớp cũng như trước toàn trường về hành động đẹp và nhân văn của mình. Đứng trước số tiền lớn đó, em đã không mảy may giữ làm của riêng mà quyết định trả lại người đánh rơi là anh Nguyễn Văn Dũng, một nhân viên siêu thị trên địa bàn xã.

"Bản thân anh Dũng đã tới tận trường gặp, tặng quà cảm ơn Trí về hành động đẹp vừa qua; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với sự giáo dục, rèn luyện của gia đình, thầy cô và nhà trường trong việc hình thành cho học sinh những phẩm chất tốt đẹp, đặc biệt là lòng trung thực", nhà giáo Kiều Thị Hà thông tin.

Có thể thấy, công tác giáo dục đạo đức cho học sinh có vai trò vô cùng quan trọng, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất lẫn tâm hồn.

Sự tử tế và lòng trung thực chính là thước đo giá trị phẩm chất, giúp các em vững vàng bước vào đời với một tâm thế sáng trong và trách nhiệm. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường triển khai từ nhiều năm nay.

Em Trần Minh Trí được nhà trường tặng giấy khen và tuyên dương vì hành động đẹp. Ảnh: NTCC.

Các bạn học cùng lớp 5A4 của Trí cũng như học sinh toàn trường cùng biểu dương hành động đẹp của Trí.

Những tấm gương học sinh tại Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân) hay Trường Tiểu học Hòa Xá (xã Hòa Xá, Hà Nội) thật đáng trân trọng. Đó là kết quả ngọt ngào từ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc gieo mầm hạt giống tâm hồn. Khi một hành động tử tế được thực hiện, nó không chỉ mang lại niềm vui cho người nhận lại tài sản mà còn nhân lên niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.