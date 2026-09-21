Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Quang Khải tặng quà Tết Trung thu tại xã Yên Thế và phường Bố Hạ

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, xã Yên Thế và phường Bố Hạ.

Đồng chí Đào Quang Khải tặng quà cho các cháu Trường Mầm non Tân Sỏi.

Trường Mầm non Tân Sỏi được thành lập theo Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 15/8/2026 của UBND xã Yên Thế trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Tân Sỏi và Trường Mầm non Đồng Lạc. Năm học 2026 - 2027, trường hoạt động tại 1 trường chính và 1 phân hiệu, với 17 nhóm, lớp, 401 trẻ và 43 viên chức.

Nhà trường chú trọng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEAM, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh được quan tâm. Tuy nhiên, cơ sở vật chất tại trường chính và phân hiệu chưa đồng bộ, một số phòng học, công trình phụ trợ cần được sửa chữa, bổ sung.

Đồng chí Đào Quang Khải ân cần thăm hỏi, chia bánh kẹo cho các cháu Trường Mầm non Bố Hạ.

Tại Trường Mầm non Bố Hạ, đồng chí Đào Quang Khải và đoàn công tác nghe báo cáo khái quát tình hình hoạt động của nhà trường sau sắp xếp, tổ chức lại.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 18/8/2026, Trường Mầm non Bố Hạ, Trường Mầm non Hương Vĩ và Trường Mầm non Đông Sơn được sắp xếp thành Trường Mầm non Bố Hạ. Nhà trường chính thức hoạt động theo mô hình mới từ 1/9/2026, với quy mô 50 nhóm, lớp, hơn 1.310 trẻ và 135 cán bộ, giáo viên, nhân viên, tổ chức tại 5 địa điểm.

Các điểm trường gồm: Điểm trường Trung tâm tại tổ dân phố Tam Hưng; Điểm trường Thống Nhất tại tổ dân phố Thống Nhất; Phân hiệu Đông Sơn tại tổ dân phố Đông Sơn; Phân hiệu Hương Vĩ tại tổ dân phố Hương Vĩ và Điểm trường Đồi Hồng tại tổ dân phố Đồi Hồng.

Ngay sau khi sắp xếp, nhà trường tập trung kiện toàn tổ chức, tiếp nhận và bàn giao đội ngũ, hồ sơ, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất; thống nhất quy chế làm việc, nền nếp chuyên môn và phân công cán bộ quản lý phụ trách từng địa bàn. Hoạt động khai giảng, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ được triển khai theo kế hoạch, bảo đảm không bị gián đoạn.

Đồng chí Đào Quang Khải và các đại biểu tham quan cơ sở vật chất trường học Trường Mầm non Bố Hạ.

Trong công tác chuyên môn, Trường Mầm non Bố Hạ thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm; đồng thời kế thừa, phát huy các mô hình giáo dục STEAM, Sunbot, làm quen với tiếng Anh, “Công dân toàn cầu tí hon”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Nhà trường hiện có 3 phòng STEAM tại các điểm trường Trung tâm, Thống Nhất và phân hiệu Hương Vĩ, từng bước chia sẻ học liệu, tổ chức chuyên đề để trẻ ở các điểm trường có cơ hội trải nghiệm.

Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe, tổ chức bán trú, kiểm soát an toàn thực phẩm, theo dõi tình trạng dinh dưỡng và phối hợp với cha mẹ trẻ. Công tác kiểm soát người ra vào, đón - trả trẻ, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tai nạn thương tích được triển khai tại các điểm trường.

Tuy nhiên, do quy mô lớn, hoạt động tại 5 địa điểm, điều kiện cơ sở vật chất chưa đồng đều nên công tác điều hành, điều phối đội ngũ và tổ chức hoạt động chuyên môn còn gặp khó khăn. Một số hạng mục cần tiếp tục sửa chữa, bổ sung, nhất là hệ thống điện, nước, khu vệ sinh, sân chơi và thiết bị phục vụ chăm sóc trẻ. Đáng chú ý, tại Phân hiệu Đông Sơn, 18 nhóm, lớp chưa được trang bị đủ điều hòa, ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt, nghỉ ngơi của trẻ trong thời tiết nắng nóng.

Đồng chí Đào Quang Khải thăm hỏi, động viên cô và trò hai nhà trường nhân dịp Tết Trung thu; ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Mong muốn các nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hạnh phúc; quan tâm hơn nữa đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các cháu phát triển toàn diện.

Nhân dịp này, đoàn công tác trao quà Trung thu cho Trường Mầm non Tân Sỏi, Trường Mầm non Bố Hạ và các cháu thiếu nhi. Những phần quà thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, góp phần mang đến cho trẻ em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và ý nghĩa.