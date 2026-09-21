TPHCM dự kiến hỗ trợ học sinh nội trú giáo dục chuyên biệt 2 triệu đồng/tháng

Giáo viên Trường chuyên biệt Tương Lai, TPHCM trong một buổi tập huấn về sơ cấp cứu. Ảnh: NTCC

Đây là mức hỗ trợ theo Dự thảo chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh nội trú tại các trường giáo dục chuyên biệt công lập trên địa bàn TPHCM từ năm học này.

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM đang thẩm tra Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh nội trú tại các trường giáo dục chuyên biệt công lập trên địa bàn TPHCM từ năm học 2026 – 2027.

Nhiều gia đình có con khuyết tật thuộc nhóm có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, phải dành phần lớn nguồn lực cho việc điều trị, can thiệp, phục hồi chức năng và chăm sóc lâu dài, chi phí tiền ăn trong thời gian học tập tại trường trở thành một áp lực đáng kể, ảnh hưởng đến khả năng duy trì việc học tập ổn định của học sinh.

Nhằm chăm lo học sinh khuyết tật đang học tập tại các trường chuyên biệt, đặc biệt là học sinh nội trú cần được chăm sóc thường xuyên, có yêu cầu cao hơn về chế độ dinh dưỡng, theo dõi sức khỏe và hỗ trợ trong sinh hoạt hằng ngày.... TPHCM mong muốn có chính sách hỗ trợ các đối với các em học sinh này.

Cụ thể, theo dự thảo Nghị quyết, học sinh nội trú các trường giáo dục chuyên biệt công lập sẽ nhận được hỗ trợ: 2 triệu đồng/học sinh/tháng. Việc hỗ trợ sẽ được áp dụng từ năm học 2026 - 2027, theo số tháng thực học của học sinh, không quá 9 tháng trong một năm học.

Học sinh Trường chuyên biệt Tương Lai, TPHCM trong tiệc tổ chức sinh nhật cho các em. Ảnh: NTCC

Đối với các em không học nội trú sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa và các chi phí dịch vụ giáo dục khác theo quy định tại Nghị quyết 80/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của HĐND TPHCM quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ cho trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non, học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên, học sinh của cơ sở giáo dục chuyên biệt có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TPHCM.

Cũng theo dự thảo Nghị quyết, từ năm học 2026-2027, TPHCM sẽ có chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu theo số tháng thực học của học sinh, nhưng không quá 9 tháng mỗi năm học. Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập năm 1993, thực hiện đồng thời nhiệm vụ tổ chức dạy học, quản lý và nuôi dưỡng học sinh trong môi trường nội trú tập trung.