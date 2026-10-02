Trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam, người xưa luôn coi trọng đạo học để làm người, thi cử đỗ đạt để được ghi tên trên bia đá Văn miếu, được triều đình ban sắc phong ra làm quan giúp nước, giúp dân, làm thầy giáo truyền thụ kiến thức cho các thế hệ học trò.

Bắc Ninh - Kinh Bắc là vùng đất nổi tiếng với nhiều làng Tiến sĩ, dòng họ đại khoa, gia đình khoa bảng, đóng góp cho đất nước nhiều danh thần, võ tướng, để lại tiếng thơm muôn đời. Tiếp bước tiền nhân, các thế hệ người Bắc Ninh hôm nay không ngừng nỗ lực học tập, phấn đấu làm rạng danh đất học Kinh Bắc.

Phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, trong công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng sự nghiệp giáo dục - đào tạo, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần đắc lực vào việc khai mở tri thức, phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hội Khuyến học Việt Nam ra đời nhận được sự ủng hộ, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một quốc gia học tập. Nếu như trước đây, phong trào Bình dân học vụ, Bổ túc văn hóa tập trung vào việc xóa mù chữ, nâng cao kiến thức cho cán bộ và người dân, ngày nay phong trào học tập suốt đời, bình dân học vụ số đang tạo ra lớp lớp cán bộ, công nhân, nông dân…có đủ tri thức, năng lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước.

Thành phố Bắc Ninh hiện có 5.436 Chi hội khuyến học, 10.217 Ban Khuyến học dòng họ, cơ quan, đơn vị; 100% thôn, bản, tổ dân phố, các trường học, dòng họ, cơ quan, đơn vị có Chi hội hoặc Ban Khuyến học với tổng số 1.404.542 hội viên, chiếm tỷ lệ 38,8% dân số (cao hơn bình quân chung cả nước là 9,8%). Nhiều gia đình học tập tiêu biểu trở thành những hạt nhân tích cực, lan tỏa tinh thần hiếu học ở địa phương và toàn xã hội.

Phong trào khuyến học, khuyến tài được đông đảo các gia đình hưởng ứng tham gia, số lượng, chất lượng gia đình đăng ký và đạt danh hiệu “Gia đình học tập” năm sau cao hơn năm trước. Các mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong Nhân dân. Chất lượng giáo dục - đào tạo đại trà và mũi nhọn của Bắc Ninh luôn đứng trong tốp đầu toàn quốc.

Hội Khuyến học thành phố tích cực vận động thành lập Ban Khuyến học, xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học của dòng họ, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đến nay, tổng số tiền Quỹ khuyến học toàn thành phố (bao gồm các quỹ: Dòng họ, cộng đồng, đơn vị, quỹ khuyến học cấp xã, phường) đạt hơn 300 tỷ đồng, bình quân quỹ 85.000 đồng/người, cao hơn bình quân chung cả nước.

Công tác vận động xây dựng Quỹ khuyến học tạo nguồn lực quan trọng để hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và khen thưởng học sinh giỏi, học sinh đoạt giải, giáo viên bồi dưỡng trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế. Từ nguồn quỹ khuyến học, khuyến tài đã ươm mầm, tiếp sức cho các học sinh, sinh viên nỗ lực học tập, phát huy tài năng, trở thành những công dân số, lực lượng nòng cốt xây dựng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.