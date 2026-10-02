Phường Hòa Khánh ký cam kết hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Các đơn vị, tổ dân phố ký cam kết tại buổi lễ.

Theo đó, phường Hòa Khánh đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm để phong trào thật sự đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể: các cơ sở giáo dục tích cực xây dựng môi trường tự học, chú trọng trang bị kỹ năng số và văn hóa ứng xử trên mạng cho học sinh. Mỗi cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị phải đi đầu trong tự cập nhật năng lực số, hướng tới xây dựng “cơ quan học tập”, “công dân học tập”. Tổ Công nghệ số cộng đồng tiếp tục "đi từng ngõ, gõ từng nhà", trực tiếp hỗ trợ nhân dân – đặc biệt là người cao tuổi, người yếu thế tiếp cận tiện ích số. Các thiết chế văn hóa lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Bình dân học vụ số”, đẩy mạnh phát triển không gian đọc và tài nguyên thư viện số cộng đồng. Đối với mỗi gia đình và cá nhân hãy biến việc học thành thói quen hàng ngày. Đọc thêm một trang sách, học một thao tác số mới để cùng nhau xây dựng cộng đồng không ai bị bỏ lại phía sau.

Lãnh đạo phường kêu gọi ngay sau Lễ phát động, mỗi người dân chọn học và làm chủ ít nhất một kỹ năng số thiết thực: từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo vệ tài khoản cá nhân, đến nhận diện lừa đảo mạng hay khai thác AI phục vụ công việc. Cũng tại lễ phát động, đại diện các đơn vị và tổ dân phố ký cam kết hưởng ứng phong trào “Toàn dân học tập – Toàn dân chuyển đổi số”.