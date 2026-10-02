Phường Phú Thượng lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

Diễn ra từ ngày 1 đến 7-10, tuần lễ có chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Phường triển khai các hoạt động tập huấn kỹ năng số; hướng dẫn sử dụng nền tảng học trực tuyến, ứng dụng thanh toán và dịch vụ số; tọa đàm về công nghệ, phương pháp học tập; phát triển các câu lạc bộ, mạng lưới chia sẻ tri thức.

Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Bùi Thế Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Cao Kỳ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Bùi Thế Cường nhấn mạnh, học tập suốt đời cần trở thành nhu cầu tự thân, thói quen thường xuyên của mỗi người. Với học sinh, việc học không chỉ là ghi nhớ kiến thức mà còn phải hình thành năng lực tự học, tư duy độc lập, biết tìm kiếm, kiểm chứng thông tin và vận dụng vào thực tiễn.

Theo ông Bùi Thế Cường, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, song người sử dụng cần biết bảo vệ dữ liệu cá nhân, tôn trọng quyền tác giả và chịu trách nhiệm với sản phẩm tạo ra. AI có thể hỗ trợ học tập nhưng không thể thay thế quá trình suy nghĩ, rèn luyện của học sinh.

Các đại biểu phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Ảnh: Cao Kỳ

Từ đầu năm đến nay, phường đã tập huấn, hướng dẫn sử dụng ứng dụng HanoiWork và hệ thống quản trị thực thi nhiệm vụ, đánh giá cán bộ gắn với đo lường hiệu suất công việc; bồi dưỡng kỹ năng cho các Tổ chuyển đổi số cộng đồng, phục vụ vận hành mô hình tổ dân phố số trên nền tảng iHanoi.

Nhà giáo Âu Thị Hiền, Trường Tiểu học và THCS Phú Thượng cho biết, nhà trường tập trung khai thác phòng học STEM được địa phương đầu tư, tạo điều kiện để học sinh trải nghiệm, ứng dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Giáo viên được khuyến khích tự bồi dưỡng kỹ năng công nghệ, sử dụng công cụ số và AI trong thiết kế bài giảng, đổi mới kiểm tra, đánh giá; đồng thời hướng dẫn học sinh sử dụng Internet an toàn, có trách nhiệm.

Quang cảnh buổi lễ phát động. Ảnh: Cao Kỳ

Cũng tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy phường Phú Thượng Trần Quang Đạo đề nghị các cơ quan, đơn vị duy trì hoạt động học tập thiết thực sau tuần lễ. Mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân lựa chọn ít nhất một kiến thức hoặc kỹ năng hữu ích để học, thực hành và áp dụng vào công việc, cuộc sống.

Các cơ sở giáo dục, Trung tâm học tập cộng đồng, Hội Khuyến học và Tổ chuyển đổi số cộng đồng tiếp tục phối hợp hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi và người còn hạn chế về kỹ năng số, tiếp cận cơ hội học tập, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và phòng tránh lừa đảo trên môi trường mạng. Qua đó, đưa tinh thần học tập suốt đời trở thành hoạt động thường xuyên tại mỗi đơn vị, gia đình và khu dân cư.