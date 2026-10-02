Tiếp thêm sức mạnh cho ngành giáo dục

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao Quỹ học bổng Nguyễn Chích cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sự ra đời của Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) theo Quyết định số 1271/QĐ-TTg, ngày 16/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã thổi luồng gió mới, giúp phong trào KH, KT chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ để động viên các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức xã hội tham gia công tác KH, KT, xây dựng xã hội học tập (XHHT), đây còn là dịp tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp xuất sắc, biểu dương các tấm gương hiếu học tiêu biểu. Đặc biệt, sự ra đời của Ngày Khuyến học Việt Nam đã tạo chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của mỗi người dân về tầm quan trọng của việc học, về vai trò, ý nghĩa của hoạt động KH, KT.

Tại tỉnh Thanh Hóa, dưới sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú cùng những cách làm sáng tạo, các cấp hội khuyến học (HKH) trong tỉnh đã tạo nên những con số ấn tượng trong phong trào KH, KT. Trong đó tổ chức HKH đã phủ kín 100% xã, phường, thôn, bản, khu phố và lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang. Các cấp HKH đã thu hút hơn 1,1 triệu hội viên tham gia công tác KH, KT, chiếm trên 31% dân số toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch HKH tỉnh Bùi Hải Vinh, cho biết: “Sự tham gia đông đảo của các tầng lớp Nhân dân đã đưa phong trào KH, KT của tỉnh phát triển sâu rộng, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ đó, hoạt động của các hội cơ sở và các chi hội cũng có sự chuyển biến toàn diện, thiết thực, hiệu quả. Vai trò của các chi hội dòng họ, khu dân cư ngày càng được khẳng định, trở thành mạng lưới chân rết của cả hệ thống hội để đưa các hoạt động khuyến học gắn bó với đời sống hằng ngày của mỗi gia đình và hội viên, tạo nền tảng cơ bản để phát triển bền vững phong trào KH, KT”.

Cùng với việc xây dựng tổ chức hội, các cấp hội đã dành nhiều thời gian tâm huyết, nỗ lực và sáng tạo nhiều mô hình, biện pháp hỗ trợ ngành giáo dục và các nhà trường như, xây dựng tủ sách khuyến học; vận động học sinh ra lớp đúng độ tuổi, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần để ngăn chặn học sinh có nguy cơ bỏ học, vận động học sinh đã bỏ học trở lại lớp; vận động các nhà tài trợ ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy học... Nhờ đó, đã xác lập được mối quan hệ thực chất giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và xã hội.

Đặc biệt, để phong trào KH, KT không ngừng phát triển, các cấp HKH trong tỉnh đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học (QKH) và đã có nhiều hình thức xây dựng QKH hiệu quả, như: Khuyến học về nguồn, ống tiết kiệm, nuôi lợn nhựa, lợn đất... Đáng chú ý, với tấm lòng thơm thảo, chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân, trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều loại quỹ lớn như: QKH Lê Khả Phiêu; quỹ học bổng gia đình Giáo sư Lê Viết Ly; nâng cánh ước mơ, Cao Văn Đạt, Xi măng Long Sơn, Quỹ Thiện Tâm, Lê Xuân Lan, Nguyễn Đan Quế... Từ các nguồn quỹ xây dựng được, mỗi năm, các cấp HKH trong tỉnh khen thưởng, cấp học bổng cho hàng trăm nghìn lượt học sinh, sinh viên (HS, SV) có thành tích trong học tập; trao thưởng cho hàng nghìn lượt giáo viên, cán bộ làm công tác khuyến học giỏi với số tiền hằng trăm tỷ đồng.

Theo thống kê, 5 năm gần đây, toàn tỉnh đã vận động được hơn 1.200 tỷ đồng QKH, mức huy động thuộc nhóm cao của cả nước. Từ nguồn quỹ này, đã có gần 3 triệu lượt HS, SV, giáo viên và người lao động được động viên, khen thưởng, hỗ trợ. Tính từ đầu năm 2026 đến nay các cấp HKH đã trao thưởng, học bổng cho HS, SV, giáo viên với số tiền gần 130 tỷ đồng. Trong đó, riêng hoạt động Tết Khuyến học xuân Bính Ngọ đã trao thưởng và học bổng cho 149.208 giáo viên, HS, SV với tổng kinh phí hơn 56 tỷ đồng. Kết quả này đã tiếp thêm động lực của các em HS, SV, giáo viên nỗ lực thi đua giảng dạy, học tập, rèn luyện.

Theo đại diện HKH tỉnh, phong trào KH, KT ở tỉnh ta không dừng lại ở hoạt động xây dựng QKH hay hoạt động hỗ trợ nhà trường mà còn được lan tỏa và nhân rộng thông qua xây dựng các mô hình học tập tiêu biểu như, gia đình học tập (GĐHT), dòng học học tập (DHHT), cộng đồng học tập (CĐHT), đơn vị học tập (ĐVHT), công dân học tập (CDHT). Từ mô hình này, những gia đình, dòng họ, làng, bản vốn nghèo khó ít được học đã vượt lên chính mình, biến những điều không thể thành có thể bằng chính nghị lực và quyết tâm không chịu dốt, chịu nghèo. Hiện, toàn tỉnh có 928.031/957.872 gia đình đăng ký xây dựng GĐHT; 10.374/11.197 dòng họ đăng ký xây dựng DHHT; 1.715.524 công dân đăng ký xây dựng CĐHT. Đây được xem là tiền đề để xây dựng XHHT từ cơ sở, thúc đẩy phong trào KH, KT không ngừng phát triển.

Có thể thấy, ý nghĩa sâu sắc của Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10 cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của HKH các cấp đã, đang thắp sáng ngọn lửa hiếu học ở khắp các vùng quê xứ Thanh. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục lan tỏa phong trào KH, KT, xây dựng XHHT; tiếp thêm sức mạnh cho ngành giáo dục thực hiện các mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công cuộc CNH, HĐH quê hương, đất nước.