Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh thăm, chúc mừng Hội Khuyến học thành phố

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 5, từ trái qua) chúc mừng Hội Khuyến học thành phố nhân Ngày Khuyến học Việt Nam. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh gửi lời chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của Hội Khuyến học các cấp trong việc vận động, khuyến khích người dân học tập; góp sức cùng thành phố chăm lo sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển.

Đồng thời cho rằng, mỗi sự quan tâm dành cho việc học hôm nay đều có thể mở ra cơ hội mới cho con người ngày mai. Vì vậy, công tác khuyến học cần được thực hiện bằng sự kiên trì, trách nhiệm và tình cảm, để tinh thần “học tập suốt đời” thực sự trở thành một nét đẹp trong đời sống xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học thành phố; chú trọng chăm lo, hỗ trợ những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không để vì điều kiện kinh tế mà các em phải bỏ dở việc học.

Cùng với đó, phát huy các mô hình khuyến học thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, để tinh thần học tập lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng.