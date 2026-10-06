Google vướng pháp lý tại Ba Lan vì phí báo chí

Biểu tượng của Google tại văn phòng của Tập đoàn ở New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Trung Âu dẫn thông báo ngày 5/10 của văn phòng trên cho biết khi đề xuất mức phí, Google đã không cung cấp cho các nhà xuất bản dữ liệu cần thiết để đánh giá mức giá được đề nghị. Ví dụ, Google không nêu rõ cách thức sử dụng các ấn phẩm báo chí và nguồn thu từ đó, cũng như các thông số được sử dụng trong tính toán hoặc các tài liệu cho phép xác minh các giả định của họ. Do đó, các nhà xuất bản không thể đánh giá lợi thế của đề nghị hoặc đưa ra đề xuất của riêng họ dựa trên dữ liệu.

Các cáo buộc liên quan đến Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited và Google Poland. Mức phạt tối đa cho hành vi lạm dụng vị thế thống trị trên thị trường có thể lên tới 10% doanh thu.

Chủ tịch UOKiK, ông Tomasz Chrostny cho biết các công ty công nghệ lớn không thể đứng trên pháp luật. Ông nhấn mạnh rằng các quy định đã nêu rõ những thông tin Google phải cung cấp cho các nhà xuất bản để bảo đảm việc bồi thường công bằng cho nội dung mà công ty sử dụng. Theo ông, việc thiếu dữ liệu khiến các cuộc đàm phán chỉ mang tính hình thức và tạo điều kiện để thực thể đang thống trị thị trường áp đặt các điều kiện lên phía đối tác.

Văn phòng này cũng nhấn mạnh rằng họ không phải là một bên trong tranh chấp và không đánh giá số tiền bồi thường mà Google đề xuất. Nếu các bên liên quan không đạt được thỏa thuận, số tiền bồi thường có thể do Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Điện tử quyết định - cơ quan quản lý và giám sát độc lập cấp quốc gia của Ba Lan trong lĩnh vực thị trường viễn thông và dịch vụ bưu chính.

Ngoài Google, UOKiK đang tiến hành các thủ tục tố tụng khác đối với các công ty công nghệ lớn, bao gồm Apple và Meta.

Trong khi đó, Ủy ban Châu Âu cũng đang tiến hành một cuộc điều tra riêng biệt đối với Google nhằm xác định xem tập đoàn này có sử dụng nội dung của các nhà xuất bản trong các dịch vụ dựa trên trí tuệ nhân tạo mà không bồi thường thỏa đáng và không cho họ cơ hội phản đối hay không.