EPU đào tạo nhân lực chất lượng cao cho điện hạt nhân

TS. Nguyễn Đăng Toản, Trưởng khoa Năng lượng và Phát triển bền vững chia sẻ tại hội thảo.

Ngày 6/10, tại Hội trường B1, Trường Đại học Điện lực tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam”.

Hội thảo có sự tham dự của khoảng 100 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu cùng các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực điện hạt nhân và các ngành liên quan.

Nội dung hội thảo tập trung cập nhật chủ trương, định hướng phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam; trao đổi về xu hướng công nghệ, kinh nghiệm quốc tế trong đào tạo nhân lực trình độ cao; đồng thời nhận diện nhu cầu nhân lực và các yêu cầu đặt ra đối với công tác đào tạo trong thời gian tới.

Đào tạo gắn với yêu cầu thực tiễn

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, nhấn mạnh đào tạo nhân lực phục vụ điện hạt nhân có tính liên ngành cao.

PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu khai mạc.

Theo đó, bên cạnh kiến thức về kỹ thuật hạt nhân, nguồn nhân lực còn cần được trang bị nền tảng về kỹ thuật điện, điều khiển và tự động hóa, cơ khí, vật liệu, xây dựng, công nghệ thông tin, quản lý… Các lĩnh vực này cần được kết nối với yêu cầu đặc thù của công trình và hoạt động hạt nhân.

Một yêu cầu quan trọng được đặt ra là hình thành văn hóa an toàn ngay trong quá trình đào tạo. Người học không chỉ cần nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn phải được rèn luyện tính chính xác, khả năng kiểm chứng, sự trung thực trong báo cáo và tinh thần trách nhiệm đối với công việc.

“Văn hóa an toàn cần được hình thành ngay từ giảng đường, phòng thí nghiệm và từng bài thực hành”, PGS.TS Đinh Văn Châu nhấn mạnh.

Từ yêu cầu thực tiễn, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực đề nghị hội thảo tập trung làm rõ nhu cầu nhân lực theo từng nhóm vị trí việc làm và lộ trình triển khai các dự án. Đây là cơ sở để các cơ sở đào tạo xác định quy mô, nội dung chương trình và thứ tự ưu tiên đầu tư.

Đồng thời, xác định những nội dung cần đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo. Chương trình cần bảo đảm nền tảng khoa học và kỹ thuật vững chắc, đồng thời tăng cường thực hành, mô phỏng, ngoại ngữ chuyên ngành và kỹ năng làm việc trong môi trường có yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn. Cần làm rõ phần năng lực được hình thành ở trường đại học và phần phải tiếp tục đào tạo, đánh giá tại đơn vị sử dụng lao động.

Quang cảnh hội thảo.

Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực đề xuất cơ chế hợp tác có thể triển khai sau Hội thảo. Cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp cần cùng tham gia xây dựng chương trình, phát triển đội ngũ giảng viên, hướng dẫn thực hành, thực tập và tổ chức nghiên cứu. Mỗi đề xuất nên xác định được đầu mối, nội dung công việc và kết quả dự kiến để các bên tiếp tục trao đổi, thống nhất.

Cùng với đó, chương trình đào tạo cần tiếp tục đổi mới theo hướng bảo đảm nền tảng khoa học, kỹ thuật vững chắc, đồng thời tăng cường thực hành, mô phỏng, ngoại ngữ chuyên ngành và kỹ năng làm việc trong môi trường có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn.

Việc phân định rõ năng lực được hình thành tại trường đại học và những nội dung cần tiếp tục đào tạo, đánh giá tại đơn vị sử dụng lao động cũng được xác định là vấn đề cần được quan tâm.

Tăng kết nối nhà trường và doanh nghiệp

TS. Nguyễn Đăng Toản, Trưởng khoa Năng lượng và Phát triển bền vững, Trường Đại học Điện lực, cho biết một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo là tăng cường kết nối giữa nhà trường với cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức trong nước, quốc tế.

Đại diện chuyên gia, nhà khoa học chia sẻ tại hội thảo.

Các bên cùng trao đổi kinh nghiệm, đề xuất định hướng xây dựng, rà soát và cập nhật chương trình đào tạo, học phần, chuyên đề và nội dung bồi dưỡng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp của nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân.

Theo TS. Nguyễn Đăng Toản, sự phối hợp giữa các bên cần được cụ thể hóa trong đào tạo, nghiên cứu, phát triển đội ngũ giảng viên, hướng dẫn thực hành, thực tập và triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu.

Hội thảo được tổ chức với hai phiên thảo luận. Phiên thứ nhất tập trung vào thực trạng, kinh nghiệm và đổi mới đào tạo nguồn nhân lực điện hạt nhân. Phiên thứ hai trao đổi về nhu cầu nhân lực, chính sách và hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Đại diện chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo Trường Đại học Điện lực tại hội thảo.

Sự tham gia của đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp như EVN, PVN, các viện nghiên cứu, nhà khoa học và chuyên gia được kỳ vọng góp phần đưa yêu cầu của thực tiễn vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo.

Đối với Trường Đại học Điện lực, hội thảo cũng là dịp rà soát năng lực hiện có, nhận diện những điều kiện cần bổ sung và xác định hướng phát triển phù hợp với thế mạnh của nhà trường.