Robot hình người: Trung Quốc chế tạo, nhưng Đức có thể cung cấp khớp nối và bàn tay

Trung Quốc hiện đang dẫn đầu rõ rệt về số lượng robot hình người được giao tới khách hàng và đã vượt qua Mỹ. Ảnh: The Associated Press

Thoạt nhìn, robot hình người là cuộc chơi của trí tuệ nhân tạo, camera, cảm biến và phần mềm. Nhưng phía sau lớp vỏ công nghệ cao ấy lại là một hệ thống cơ khí phức tạp với hàng chục động cơ, hộp số, vòng bi, cảm biến và cơ cấu chấp hành. Đây chính là khoảng trống mà ngành công nghiệp Đức và châu Âu có thể tận dụng.

Theo nghiên cứu của Viện Fraunhofer về Kỹ thuật sản xuất và Tự động hóa (IPA) phối hợp với công ty tư vấn P3, chuỗi cung ứng linh kiện robot hình người có thể mở ra cơ hội đáng kể cho các nhà cung cấp công nghiệp châu Âu. IPA ước tính thị trường robot hình người có thể đạt khoảng 30 tỷ USD vào năm 2030.

TRUNG QUỐC ĐANG CHIẾM ƯU THẾ ÁP ĐẢO

Cuộc đua robot hình người đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn nhiều so với những gì có thể hình dung chỉ vài năm trước.

Theo dữ liệu của Smart Analytics Global (SAG), khoảng 19.100 robot hình người đã được giao trong nửa đầu năm 2026, trong đó tới 97% đến từ Trung Quốc. Cả năm 2026, số robot được giao dự kiến đạt khoảng 60.000 chiếc, trước khi tăng lên khoảng 500.000 chiếc vào năm 2030.

Trung Quốc hiện đang có lợi thế rõ rệt trong việc phát triển robot hình người tích hợp AI. Agibot, doanh nghiệp có trụ sở tại khu vực tại Thượng Hải, riêng mình đã giao khoảng 8.400 robot. Trong khi đó, những doanh nghiệp Mỹ như Tesla, Figure AI và Agility Robotics vẫn đang ở phía sau.

Châu Âu hiện gần như chưa có vai trò trong thị trường robot hoàn chỉnh. Nhưng điều này không có nghĩa các doanh nghiệp châu Âu đứng ngoài cuộc chơi. Ngược lại, một chiến lược mới đang được đặt ra: không nhất thiết phải chế tạo toàn bộ robot, mà có thể kiểm soát những linh kiện quan trọng bên trong robot.

Theo Fraunhofer IPA, đây có thể là hướng đi đặc biệt phù hợp với Đức, nơi đã hình thành một nền công nghiệp cơ khí chính xác và công nghiệp phụ trợ ô tô có năng lực mạnh.

HƠN 40 KHỚP NỐI MỞ RA THỊ TRƯỜNG LINH KIỆN LỚN

Điểm khác biệt quan trọng giữa robot công nghiệp truyền thống và robot hình người nằm ở mức độ phức tạp của hệ thống cơ khí.

Một robot công nghiệp thông thường có khoảng 7 khớp nối. Trong khi đó, robot hình người cần hơn 40 khớp. Mỗi khớp lại đòi hỏi động cơ, hộp số, vòng bi và cảm biến. Điều này đồng nghĩa với việc, phía sau mỗi robot hình người là một hệ thống cung ứng linh kiện có quy mô lớn.

Đây cũng là nơi các doanh nghiệp Đức có lợi thế truyền thống. Những linh kiện như hộp số, động cơ, cảm biến và bộ kẹp vốn đã nằm trong chuỗi sản xuất của các nhà cung cấp công nghiệp và ô tô Đức. Các doanh nghiệp như Schaeffler, Bosch, Schunk, Wittenstein và Neugart đều có thể trở thành những nhà cung cấp cho các nhà sản xuất robot.

Một số đánh giá cho rằng linh kiện do Trung Quốc sản xuất hiện vẫn có hạn chế về độ bền. Sebastian Reitelshöfer, người đứng đầu nghiên cứu robot tại Đại học Erlangen-Nuremberg, cho biết một số linh kiện trong những mẫu robot trình diễn của Trung Quốc chỉ có thể hoạt động trong thời gian ngắn khi chịu tải nặng.

Theo ông, một số bộ phận có thể chỉ hoạt động được “một hoặc hai tuần”. Trong khi đó, một số thiết kế linh kiện xuất phát từ ngành công nghiệp ô tô châu Âu có thể đạt tuổi thọ cao hơn đáng kể.

Tuy nhiên, lợi thế về công nghệ chưa đủ để đảm bảo thị phần. Khi phần lớn robot hình người hiện nay được sản xuất tại Trung Quốc, hệ sinh thái nhà cung cấp cũng có xu hướng hình thành ngay tại Trung Quốc. Đây là một trong những thách thức lớn nhất đối với các doanh nghiệp châu Âu.

SCHAEFFLER ĐẶT CƯỢC VÀO KHỚP NỐI ROBOT

Một trong những ví dụ đáng chú ý là Schaeffler. Tháng 8/2026, doanh nghiệp Đức giới thiệu một loại hộp số mới được phát triển riêng cho robot hình người. Đây là hộp số sóng biến dạng có độ chính xác cao, được thiết kế để truyền chuyển động với độ chính xác và công suất lớn trong không gian lắp đặt.

Theo Schaeffler, loại hộp số này đáp ứng những yêu cầu cốt lõi đối với các khớp nối robot hình người.

Một phương pháp sản xuất mới được cho là có thể giúp giảm hơn 25% chi phí sản xuất và hơn 75% lượng vật liệu sử dụng, qua đó cải thiện đáng kể khả năng cạnh tranh. Schaeffler dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt vào giữa năm 2027.

Trước đó, tại Hannover Messe tháng 4/2026, Schaeffler đã nhận Giải thưởng Hermes cho phát triển khớp nối robot hình người.

Đáng chú ý, theo Schaeffler, các cơ cấu chấp hành (actuator) có thể chiếm khoảng 50% tổng chi phí của một robot hình người. Vì vậy, đây không chỉ là một linh kiện kỹ thuật mà còn là một trong những yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của cả robot.

Chiến lược của Schaeffler vì thế không đơn thuần là bán một bộ phận cho nhà sản xuất robot, mà hướng tới việc tham gia định hình một phần kiến trúc của robot thế hệ mới.

Một hướng đi khác đang được Bosch và Schunk theo đuổi là phát triển bàn tay robot. Từ tháng 6/2026, hai doanh nghiệp Đức hợp tác phát triển một bàn tay robot có thể tích hợp vào nhiều hệ thống robot hình người khác nhau.

Schunk đã có khoảng 20 năm kinh nghiệm phát triển bàn tay robot và chuyên về công nghệ kẹp. Bosch đóng góp năng lực về cơ khí chính xác, điện tử và phần mềm, đồng thời dự kiến đưa sản phẩm vào sản xuất hàng loạt.

Bàn tay là một trong những bộ phận quan trọng nhất của robot hình người, đặc biệt khi robot được đưa vào môi trường sản xuất. Một bàn tay robot phải có khả năng xử lý nhiều loại vật thể, điều chỉnh lực kẹp, làm việc ổn định trong thời gian dài và tương thích với nhiều nền tảng robot. Đây cũng là một trong những bộ phận phần cứng có ảnh hưởng đáng kể đến tổng chi phí của robot.

Nếu thành công, mô hình hợp tác Bosch - Schunk cho thấy doanh nghiệp châu Âu không nhất thiết phải phát triển một robot hoàn chỉnh mới có thể tham gia vào thị trường này. Kiểm soát một linh kiện quan trọng cũng có thể đồng nghĩa với việc kiểm soát một phần giá trị của robot.

Tuy nhiên, trở thành nhà cung cấp linh kiện chưa đồng nghĩa với việc châu Âu sẽ làm chủ ngành robot hình người.

Câu hỏi lớn hơn là bao nhiêu giá trị kinh tế sẽ ở lại châu Âu nếu các doanh nghiệp Trung Quốc và Mỹ tiếp tục kiểm soát nền tảng robot, phần mềm và khả năng tiếp cận khách hàng.

Fraunhofer IPA và P3 cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở việc châu Âu có sản xuất được robot hình người hoàn chỉnh hay không, mà còn ở việc chuỗi giá trị công nghiệp của lĩnh vực này sẽ hình thành ở đâu.

Theo ông Vincent Bezold, điểm yếu lớn của châu Âu hiện nay là khả năng tiếp cận các nhà sản xuất robot hình người. Châu Âu có tương đối ít doanh nghiệp chế tạo robot hình người và số lượng robot thực sự được sản xuất tại đây còn rất nhỏ. Điều này khiến các nhà cung cấp châu Âu khó tham gia vào chuỗi giá trị ngay từ giai đoạn đầu.

Fraunhofer IPA và P3 cho rằng các nhà cung cấp cần nhanh chóng tham gia vào những lĩnh vực như cơ cấu chấp hành, hộp số, pin, bàn tay robot và kết cấu nhẹ. Việc tham gia sớm có thể giúp doanh nghiệp góp phần định hình các kiến trúc tiêu chuẩn của robot trong tương lai và tạo vị trí lâu dài trong những chuỗi cung ứng mới.

Các chuyên gia đồng thời cảnh báo rằng chính sách hỗ trợ không nên chỉ tập trung vào AI. Phần cứng và năng lực sản xuất cũng quyết định khả năng thương mại hóa, mở rộng quy mô và tác động công nghiệp của robot hình người.

AI KHÔNG PHẢI YẾU TỐ DUY NHẤT QUYẾT ĐỊNH CUỘC ĐUA

Ai sẽ định hình tiêu chuẩn robot thế hệ mới? Đây có thể là câu hỏi mang tính quyết định đối với châu Âu.

Nếu Trung Quốc và Mỹ kiểm soát các nền tảng robot, phần mềm và thị trường cuối cùng, châu Âu có nguy cơ chỉ trở thành nhà cung cấp linh kiện. Ngược lại, nếu các doanh nghiệp châu Âu có thể tham gia từ sớm vào việc phát triển các linh kiện chủ chốt, thiết kế kiến trúc và xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, khu vực này có thể giành được một vị trí lớn hơn trong chuỗi giá trị.

Hiệp hội Cơ khí và Công nghiệp chế tạo máy Đức (VDMA), trong nghiên cứu “Humanoid Robotics 2040” công bố tháng 4/2026, dự báo robot hình người có thể trở thành một thị trường đại chúng trong những năm tới, với khả năng đạt doanh số hàng triệu robot mỗi năm vào năm 2042.

VDMA cho rằng nếu muốn tham gia định hình thị trường này, châu Âu cần nhiều vốn hơn, hỗ trợ mạnh hơn cho các công ty khởi nghiệp và những bước đi công nghiệp táo bạo hơn.

Ông Bezold cũng nhấn mạnh nhu cầu cần có thêm các nhà sản xuất robot hình người tại châu Âu.

Điều này cho thấy cuộc đua robot hình người không chỉ là cuộc đua về AI. Đó còn là cuộc đua về cơ khí chính xác, linh kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật, chuỗi cung ứng và khả năng kiểm soát giá trị công nghiệp.

Và trong cuộc đua ấy, châu Âu có thể không nhất thiết phải tạo ra toàn bộ robot. Nhưng nếu muốn không bị đứng ngoài cuộc chơi, khu vực này cần bảo đảm rằng những khớp nối, bàn tay, động cơ và hệ thống truyền động của robot tương lai vẫn mang dấu ấn công nghiệp châu Âu.