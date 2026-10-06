Bàn giao dàn xe Hyundai chuyên dùng phục vụ chở hài cốt liệt sĩ

Hyundai Thành Công Thương Mại (HCTV) cho biết, 35 xe Hyundai County phiên bản 29 chỗ đã được bàn giao nguyên mẫu cho Bộ Quốc phòng, sau đó được Bộ Quốc Phòng nghiên cứu, cải hoán theo yêu cầu sử dụng đặc thù.

Các hạng mục cải tạo của mẫu xe có nền tảng xe khách thương mại này gồm hệ thống khung, bệ và giá cố định đặt tiểu; giá vòng hoa; vị trí đặt lư hương, nến điện tử; đồng thời điều chỉnh cửa phía sau, vách ngăn và một số chi tiết liên quan.

Mẫu xe Hyundai County chuyên dụng đã được Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức nghiệm thu giai đoạn 1 tại Trung tâm Thực hành thử nghiệm phía Bắc, Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự trong tháng 9.

Đến nay, Cục Xe máy - Vận tải phối hợp với Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự đã hoàn thành cải hoán, nghiệm thu và bàn giao toàn bộ 35 phương tiện theo kế hoạch. Sau đó, mẫu xe được đưa vào trang bị cho các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phục vụ nhiệm vụ tại nhiều khu vực khác nhau có địa hình phức tạp, di chuyển khó khăn.

Hyundai County là dòng xe khách 29 chỗ quen thuộc tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Việc lựa chọn mẫu xe này làm nền tảng cải hoán cho thấy khả năng đáp ứng những yêu cầu vận hành đặc thù sau khi được nghiên cứu và điều chỉnh về kết cấu.

Toàn bộ quá trình cải hoán được thực hiện bởi các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Quốc phòng, trong khi Hyundai Thành Công Thương Mại đảm nhiệm việc cung cấp xe nguyên mẫu.

Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, bên cạnh nỗ lực của các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, việc bảo đảm phương tiện, trang thiết bị đồng bộ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, để thêm nhiều liệt sĩ được trở về với đất mẹ trong sự tri ân, thành kính.