Apple phát hành bản thử nghiệm iOS 27.2 beta 3: Nhiều nâng cấp mới cho ứng dụng Sức khỏe

Apple đã chính thức chuyển bản cập nhật thử nghiệm thứ ba của hệ điều hành iOS 27.2 đến các nhà phát triển, chỉ hai tuần sau khi phiên bản beta 2 được giới thiệu. Đợt phát hành này đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng nhằm tinh chỉnh hiệu năng hệ thống và tích hợp các tính năng thông minh mới trước khi đưa vào vận hành chính thức.

Apple phát hành iOS 27.2 beta 3

Đổi mới giao diện và bổ sung phân tích chuyên sâu trên ứng dụng Sức khỏe

Trọng tâm của bản thử nghiệm iOS 27.2 beta 3 nằm ở việc nâng cấp trải nghiệm người dùng thông qua các ứng dụng cốt lõi cùng việc mở rộng năng lực hỗ trợ. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là ứng dụng Sức khỏe (Health) được tái cấu trúc với giao diện trực quan hơn, giúp người dùng nắm bắt thông tin thể trạng nhanh chóng.

Bên cạnh giao diện mới, ứng dụng Sức khỏe được bổ sung thêm hai danh mục chức năng chuyên sâu gồm Insight (Thông tin chuyên sâu) và Longevity (Chỉ số sống thọ). Cải tiến này hỗ trợ theo dõi các xu hướng sức khỏe cá nhân theo thời gian thực và cung cấp phân tích chi tiết về thể trạng người dùng trong dài hạn.

Phần mềm mới của Apple sẽ mang đến nhiều thay đổi thú vị

Quy trình cập nhật và tính đồng bộ hệ sinh thái

Các nhà phát triển thuộc chương trình thử nghiệm của Apple hiện có thể tải về phiên bản mới bằng cách truy cập Cài đặt, chọn Cài đặt chung, chuyển đến Cập nhật phần mềm và bật tùy chọn nhận bản thử nghiệm iOS 27.

Song song với bản cập nhật cho iPhone, Apple cũng phát hành bản thử nghiệm tương ứng dành cho iPadOS 27.2. Việc triển khai đồng bộ này nhằm bảo đảm khả năng tương thích và tối ưu hóa trải nghiệm xuyên suốt trên toàn bộ thiết bị thuộc hệ sinh thái di động.