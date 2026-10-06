PC Quảng Trị đồng hành cùng khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà

Theo thống kê của Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị), đến ngày 31/8/2026, toàn Công ty có 1.195 hệ thống điện mặt trời mái nhà được phát triển theo các Quyết định số 11/2020/QĐ-TTg và 13/2020/QĐ-TTg, với tổng công suất 158.303,748 kWp. Lũy kế đến hết tháng 8/2026, sản lượng điện phát lên lưới đạt hơn 121,12 triệu kWh, với tổng số tiền mua điện hơn 255 tỷ đồng, chưa bao gồm VAT.

PC Quảng Trị hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục phát triển điện mặt trời mái nhà theo quy định.

Hiệu quả của điện mặt trời mái nhà còn được thể hiện rõ qua thực tế sử dụng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình. Điển hình, Nhà máy sản xuất gỗ ván ép công nghiệp xuất khẩu của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long tại Khu công nghiệp Đồng Hới có mức tiêu thụ điện khoảng 150.000 kWh/tháng, chi phí tiền điện khoảng 300 triệu đồng. Sau khi đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 500 kWp, doanh nghiệp ghi nhận lượng điện tiêu thụ từ lưới giảm khoảng 1/3, tương đương tiết kiệm khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng. Việc sử dụng năng lượng sạch cũng góp phần giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn xanh trong hoạt động xuất khẩu.

Ở quy mô hộ gia đình, ông Lương Hùng Cường, tại phường Đồng Sơn, đã đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 12 kW kết hợp pin lưu trữ. Trước khi lắp đặt, gia đình ông phải chi khoảng 5 triệu đồng tiền điện mỗi tháng do kết hợp sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ. Sau khi đưa hệ thống vào sử dụng, chi phí mua điện từ lưới giảm đáng kể. Thực tế này cho thấy điện mặt trời mái nhà có thể mang lại lợi ích thiết thực không chỉ với doanh nghiệp có mức tiêu thụ điện lớn mà còn với các hộ gia đình có nhu cầu sử dụng điện thường xuyên vào ban ngày.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà góp phần bổ sung nguồn năng lượng tại chỗ, nâng cao hiệu quả sử dụng điện.

Bên cạnh các hệ thống đã vận hành, PC Quảng Trị tiếp tục phối hợp hướng dẫn khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo Nghị định số 58/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Đến ngày 31/8/2026, toàn Công ty đã thống kê 893 khách hàng với tổng công suất inverter 21.591 kW và công suất tấm quang điện 24.610 kWp. Trong đó, 891 khách hàng đã hoàn thành lắp đặt; 840 khách hàng đã gửi thông báo theo quy định, với tổng công suất inverter 20.261 kW và công suất tấm quang điện 23.144 kWp. Ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc PC Quảng Trị, cho biết: “Đối với điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ hoặc có bán điện dư lên lưới thì Sở Công Thương cùng với Điện lực Quảng Trị cũng tạo điều kiện hết sức về việc hướng dẫn các đơn vị đó thực hiện các thủ tục, thông báo gần như trên App và trên tất cả các kênh của ngành; hàng tháng đều có nhắn tin tới khách hàng sử dụng điện để tuyên truyền việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà cũng như điện tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các hộ sản xuất điện”.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo nhằm thúc đẩy triển khai phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

PC Quảng Trị sẽ phối hợp với Sở Công Thương và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành và hướng dẫn khách hàng triển khai các hệ thống điện mặt trời đúng quy định, bảo đảm an toàn trong lắp đặt và vận hành, hướng đến mục tiêu phát triển năng lượng xanh và bền vững trên địa bàn tỉnh.