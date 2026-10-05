Google Gemini tái cấu trúc phân tầng dịch vụ và siết chặt hạn ngạch mô hình từ ngày 9/10

Tập đoàn công nghệ Google chuẩn bị tiến hành một đợt tái cơ cấu quy mô lớn đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo Gemini. Theo tài liệu cập nhật mới nhất, chính sách giới hạn danh mục mô hình sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 9/10 tới, tạo ra sự phân hóa rõ rệt giữa các cấp độ tài khoản từ miễn phí đến trả phí cao cấp.

Ảnh minh hoạ.

Thu hẹp quyền truy cập mô hình với nhóm người dùng phổ thông

Đợt tái cấu trúc này đánh dấu bước chuyển biến lớn về chính sách phân phối tài nguyên điện toán của Google. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 9/10, người dùng dịch vụ Gemini miễn phí sẽ hoàn toàn mất quyền truy cập vào hai phiên bản mô hình xử lý là (3.6) Flash và (3.1) Pro.

Đáng lưu ý, làn sóng điều chỉnh hạn ngạch không chỉ dừng lại ở nhóm tài khoản không trả phí mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các thuê bao cấp độ đầu vào AI Plus. Nhóm khách hàng này sẽ bị giới hạn phạm vi sử dụng, chỉ còn quyền truy cập hai mô hình Flash-Lite và Flash, đồng thời mô hình Pro sẽ không còn khả dụng trên tài khoản của họ. Google cho biết các tài khoản thuộc diện chịu ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo hướng dẫn qua email trước khi quy định đi vào thực tế.

Đặc quyền tính toán mới cho các thuê bao cao cấp

Trái ngược với việc cắt giảm ở phân khúc phổ thông, quyền lợi của hai nhóm thuê bao cao cấp là AI Pro và AI Ultra vẫn được giữ nguyên vẹn nhằm bảo đảm trải nghiệm chuyên sâu cho người dùng chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, các khách hàng đang sử dụng gói AI Pro trị giá 19.99 USD mỗi tháng sẽ được bổ sung tính năng Deep Think. Đây là công cụ hỗ trợ tư duy suy luận song song nâng cao, trước đây chỉ được cung cấp độc quyền cho các gói thuê bao doanh nghiệp hoặc chuyên sâu có mức giá 99.99 USD và 199.99 USD mỗi tháng.

Cơ chế phân cấp độ sâu tư duy mới trên ứng dụng Gemini

Không dừng lại ở việc phân bổ lại tài nguyên mô hình, Google dự kiến triển khai hệ thống phân cấp suy luận mới ngay trong tháng này. Tính năng này cho phép người dùng tùy chỉnh độ sâu tư duy theo ba cấp độ riêng biệt gồm "thấp", "trung bình" và "cao" cho từng mô hình cụ thể.

Việc cho phép người dùng can thiệp vào mức độ tư duy giúp hệ thống giải quyết các yêu cầu logic phức tạp, mang lại câu trả lời chi tiết và đa chiều hơn. Tuy nhiên, việc kích hoạt các mức suy luận cao cũng đồng nghĩa với việc tiêu tốn hạn ngạch sử dụng nhanh hơn đáng kể so với thông thường.

Ở phiên bản hiện nay, ứng dụng chỉ cung cấp một thao tác kích hoạt chung là "Tư duy mở rộng: Giải quyết vấn đề phức tạp". Ba cấp độ tinh chỉnh sắp tới sẽ đưa trải nghiệm của người dùng Gemini lên mức tương đồng với các nền tảng kỹ thuật chuyên sâu như Google AI Studio và Antigravity, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình xử lý công việc thực tế.