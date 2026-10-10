Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD có nguy cơ rạn nứt

Cảnh báo của Thủ tướng Đức Friedrich Merz hồi đầu tuần về việc chủ nghĩa cực đoan đang thâm nhập hệ thống nghị viện là dấu hiệu mới nhất cho thấy “bức tường lửa” ngăn AfD có nguy cơ rạn nứt.

Tại bang Sachsen-Anhalt, miền Đông nước Đức, ít nhất 4 nghị sĩ thuộc các đảng chính thống được cho là đã đi ngược chỉ đạo của đảng, bỏ phiếu giúp AfD lần đầu giành chức Chủ tịch nghị viện bang. AfD chủ trương siết chặt nhập cư và khôi phục quan hệ năng lượng với Nga.

Cuộc bỏ phiếu được tiến hành kín, song nghi vấn nhanh chóng hướng vào 15 nghị sĩ thuộc Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của ông Merz tại nghị viện bang, những người được yêu cầu bỏ phiếu trắng. Bà Karin Prien, Phó Chủ tịch CDU, cảnh báo sẽ phải có biện pháp xử lý nếu các nghị sĩ của đảng đứng sau kết quả này.

Trong khi đó, AfD tuyên bố đây là “bước ngoặt chính trị”. Ông Martin Reichardt, lãnh đạo đảng tại Sachsen-Anhalt, cho rằng kết quả bỏ phiếu cho thấy “bức tường lửa” không thể hạn chế quyền tự quyết của các nghị sĩ.

Chiến thắng kỷ lục của AfD trong cuộc bầu cử bang tháng trước đã khiến các đối thủ chính trị lo ngại. Kết quả tại Sachsen-Anhalt, nơi AfD chỉ thiếu một số ghế để giành đa số tuyệt đối trong nghị viện bang, làm dấy lên lo ngại về khả năng đảng này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang năm 2029. AfD đã vượt CDU trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc suốt hơn một năm qua.

Trong nhiều năm, các đảng chính thống duy trì chính sách không hợp tác với AfD, thường được gọi là “bức tường lửa”, nhằm ngăn đảng này tham gia chính phủ liên minh. Tuy nhiên, chiến lược đó đang chịu sức ép khi AfD ngày càng mở rộng ảnh hưởng.

Thủ tướng Merz tuyên bố không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với AfD, cho rằng đảng này muốn phá hủy CDU. Vấn đề dự kiến được thảo luận tại cuộc họp lãnh đạo CDU trong hai ngày 11 và 12/10.

Liên minh cầm quyền giữa CDU và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả của ông Merz, ngày 7/10, tuyên bố quyết tâm không để đất nước rơi vào tay các lực lượng cực đoan.