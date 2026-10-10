Thủ đô Ả Rập Xê Út rung chuyển, sân bay quốc tế bị tấn công

Hình ảnh mạng xã hội được cho là khói bốc lên từ vụ nổ.

Nhiều người bị thương trong một vụ nổ tại sân bay quốc tế Riyadh hôm 10/10, theo lời hai nhân chứng và hai người được thông báo về vụ việc. Hành khách được sơ tán khỏi một số khu vực của sân bay.

Một nhân chứng cho biết nhìn thấy vụ nổ, sau đó chứng kiến nhiều người bị thương nằm trên mặt đất bên trong sân bay. Hơn 10 xe cứu thương được nhìn thấy lao tới sân bay.

Văn phòng truyền thông của chính phủ Ả Rập Xê Út và cơ quan hàng không dân dụng nước này chưa lập tức phản hồi các yêu cầu bình luận về vụ việc. Sự cố hôm 10/10 xảy ra trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen, được cho là có quan hệ gần gũi với Iran, gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào vương quốc này.

Sân bay bị tấn công hai lần trong tuần này, khiến bốn người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương và một máy bay bị hư hại nghiêm trọng. Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy tất cả các chuyến bay đến Riyadh đều bị chuyển hướng hoặc hủy. Có thời điểm, chỉ còn một trực thăng bay phía trên sân bay.

Sân bay khuyến cáo hành khách liên hệ trực tiếp với hãng hàng không và kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi đến sân bay. Hãng hàng không Kuwait Airways cho biết hủy các chuyến bay đi và đến thủ đô Ả Rập Xê Út do sân bay Riyadh đóng cửa vì “tình hình an ninh”.

Trước đó, Etihad Airways và Qatar Airways cũng hủy nhiều chuyến bay giữa các trung tâm hàng không của hai hãng và Riyadh. Một số đợt hủy chuyến kéo dài đến 12/10.

Các cuộc tấn công của Houthi hôm 8/10 và những ngày trước đó cũng khiến một số hãng hàng không đình chỉ hoặc hủy các chuyến bay đến thủ đô Ả Rập Xê Út, trong bối cảnh Riyadh sắp tổ chức các hội nghị lớn về năng lượng và đầu tư. Ban tổ chức các hội nghị cho biết hôm 10/10 rằng các sự kiện vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch, đồng thời tìm cách trấn an những người tham dự về vấn đề an ninh.

Lực lượng Houthi tuyên bố các máy bay chở khách nên tránh không phận Ả Rập Xê Út, đồng thời coi khu vực này là vùng hoạt động quân sự. Tuyên bố được đưa ra sau khi chính phủ Yemen phát động chiến dịch tấn công lực lượng Houthi hồi đầu tháng này.