Oanh tạc cơ B-1B Mỹ phơi mình trước nguy cơ tập kích drone tại căn cứ Anh

Ảnh vệ tinh thương mại chụp căn cứ không quân Fairford tại Anh ngày 29/7 cho thấy 12 oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer Mỹ đỗ gần nhau ngoài trời.

Một số chiếc nằm sát đến mức cánh gần như chạm nhau. Đáng chú ý, căn cứ này không có nhà chứa máy bay kiên cố dành cho những oanh tạc cơ cỡ lớn.

Joseph Trevithick, biên tập viên chuyên trang quân sự War Zone, nhận định cách bố trí này khiến máy bay dễ bị phát hiện và tổn thương trước các cuộc tập kích bằng drone.

Nguy cơ càng đáng chú ý khi những đòn tấn công nhằm vào máy bay đỗ tại các căn cứ cách xa tiền tuyến đã trở thành hiện thực trong xung đột Ukraine và Trung Đông.

Chỉ hơn 1 tháng sau khi những bức ảnh được chụp, không quân Mỹ đã khẩn trương rút toàn bộ phi đội B-1B khỏi Fairford về nước.

Tổng thống Donald Trump cho biết quyết định liên quan đến "những mối đe dọa liên quan đến Iran". Một số oanh tạc cơ thậm chí phải rời căn cứ trước khi máy bay tiếp dầu kịp cất cánh để hỗ trợ hành trình trở về Mỹ.

Theo Trevithick, nguy cơ drone tập kích có thể là một trong những nguyên nhân thúc đẩy quyết định rút lực lượng. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa và thông tin tình báo đứng sau động thái này vẫn chưa được làm rõ.

Việc xây dựng nhà chứa kiên cố cho oanh tạc cơ B-1B cũng không đơn giản. Máy bay dài 44,5 m, sải cánh gần 42 m khi xòe và khoảng 24 m khi cụp hoàn toàn. Kích thước lớn khiến việc thiết kế công trình bảo vệ phù hợp trở nên tốn kém và phức tạp.

Trong khi đó, Anh đang xem xét sửa đổi luật để quân nhân có thêm thẩm quyền theo dõi, gây nhiễu và vô hiệu hóa drone gần các cơ sở quốc phòng.

Chính phủ nước này cũng công bố khoản đầu tư 620 triệu USD nhằm tăng cường an ninh cho các căn cứ.

Không quân Mỹ lâu nay ưu tiên hệ thống phòng không và phân tán máy bay thay vì xây dựng nhiều công trình bảo vệ kiên cố.

Tướng Kenneth Wilsbach, tư lệnh không quân Mỹ, từng cho rằng việc gia cố nhà chứa chỉ thực sự đáng cân nhắc nếu có thể xây dựng công trình ở độ sâu tối thiểu 30 m.

Tuy nhiên, Trevithick cảnh báo sơ tán máy bay không phải lúc nào cũng khả thi. Việc di chuyển hàng chục oanh tạc cơ đòi hỏi nhân lực, nhiên liệu, vũ khí và cơ sở hậu cần tại địa điểm mới.

Trong khi đó, nhà chứa kiên cố dù không thể bảo vệ tuyệt đối vẫn có thể che giấu mục tiêu, gây khó khăn cho đối phương và tạo thêm một lớp phòng thủ quan trọng.