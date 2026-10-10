Trung Quốc và EU có thể tránh leo thang bất đồng

Quang cảnh cảng hàng hóa ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố trực tuyến, Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng những cuộc thảo luận tại Bắc Kinh giữa Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic đã rất “thành công” và đánh dấu “một điểm khởi đầu mới”. Phát biểu được đưa ra sau khi hai bên kết thúc cuộc đàm phán kéo dài hai ngày hôm 9-10. Ông Sefcovic cho biết Bắc Kinh đã đồng ý “tiết chế” hoạt động xuất khẩu xe hybrid sang EU, nơi các nhà sản xuất ô tô nội địa đang ngày càng cảm thấy áp lực của các đối thủ cạnh tranh đến từ Trung Quốc. Tuyên bố của Bắc Kinh nêu rõ: “Các kết quả và sự đồng thuận đạt được từ cả hai bên chứng minh rõ ràng rằng Trung Quốc và EU đều có thiện chí và sự khôn ngoan để quản lý, xử lý thỏa đáng các bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời ngăn chặn hiệu quả sự leo thang các bất đồng”.