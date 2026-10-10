Thị trưởng Kiev khuyên người dân cân nhắc rời thủ đô trước các đợt tập kích

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko ngày 8/10 cảnh báo tình hình an ninh tại thủ đô Ukraine ngày càng nghiêm trọng, khi các đợt tập kích gây thiệt hại cho nhiều công trình và đe dọa những hạ tầng thiết yếu.

"Mỗi ngày lại có tin tức mới về các tòa nhà bị phá hủy, về những người bị thương..., khi thành phố của chúng tôi bị tập kích ngày càng dữ dội", ông Klitschko nói trong cuộc phỏng vấn với AFP, nhấn mạnh vấn đề hiện nay là "sinh tồn".

Quan chức này khuyên những người có bạn bè hoặc người thân ở ngoài Kiev nên cân nhắc chuyển đến nơi khác trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ không kêu gọi toàn bộ cư dân rời khỏi thủ đô.

"Đó là mục tiêu của Nga. Kịch bản tốt nhất đối với họ là tất cả chúng tôi rời đi và giao nộp những thành phố trống vắng", ông Klitschko nói.

Theo thị trưởng Kiev, Nga đã thay đổi chiến thuật trong những tuần gần đây, gia tăng các đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào ban ngày, nhắm tới những cây cầu trọng yếu và khu vực trung tâm thành phố.

Các cuộc tấn công nhằm vào cầu bắc qua sông Dnieper gây gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại giữa 2 bờ đông và tây của thủ đô.

"Kết nối giữa bờ đông và bờ tây là yếu tố then chốt đối với năng lực vận hành của thành phố", ông Klitschko cho biết.

Giới chức đang xây dựng các điểm vượt sông bằng cầu phao nhằm giảm ùn tắc tại thành phố có khoảng 3,5 triệu người vào ban ngày, bao gồm cả người đến làm việc.

Hạ tầng năng lượng cũng đối mặt sức ép ngày càng lớn. Các đợt tập kích nhằm vào lưới điện gây lo ngại tình trạng mất điện và gián đoạn hệ thống sưởi kéo dài như mùa đông trước, khi nhiệt độ có lúc xuống -20 độ C.

Vài giờ sau cuộc phỏng vấn của ông Klitschko, dịch vụ tàu điện ngầm Kiev phải tạm dừng do mất điện.

Thị trưởng cảnh báo nguy cơ xảy ra "một cuộc khủng hoảng khá lớn" nếu hệ thống cấp nước bị gián đoạn.

Thành phố đã chuẩn bị hệ thống sưởi dự phòng, đồng thời dự trữ nhiên liệu, thực phẩm và nước uống để ứng phó mùa đông.

Dù vậy, ông Klitschko thừa nhận công tác chuẩn bị khó có thể bảo đảm an toàn nếu hệ thống phòng không không hoạt động hiệu quả.

Ông cũng bác bỏ những chỉ trích từ chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky về tiến độ chuẩn bị ứng phó mùa đông, cho rằng thành phố phải thực hiện nhiệm vụ khó khăn trong điều kiện hạn chế về thời gian, kinh phí và nhân lực.

"Tìm người đổ lỗi sẽ không giúp cho mọi người cảm thấy ấm hơn", ông nói.

Trong khi đó, theo New York Times, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal hồi tháng 9 đã cung cấp cho các đối tác châu Âu thông tin về kế hoạch mà Kiev cho là thu được từ Nga, trong đó đề cập các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine.

Những mục tiêu được nêu gồm trạm biến áp, nhà máy nhiệt điện, thủy điện và các cơ sở cấp nhiệt. Kế hoạch được cho là có thể sử dụng tới 1.000 tên lửa, UAV và bom lượn. Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin này.