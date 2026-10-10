Liệu Đảng Dân chủ có đang quá tự tin về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ?

Theo Reuters, Đảng Dân chủ đã bổ sung vào danh sách mục tiêu bầu cử giữa nhiệm kỳ những khu vực bầu cử Hạ viện mà Tổng thống Donald Trump từng thắng với cách biệt hai con số, qua đó thổi bùng những đồn đoán về một chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ — hay còn gọi là "làn sóng xanh" — vào ngày 3-11.

Cách hành xử của Đảng Dân chủ hiện nay được cho là ít giống một đảng đang nỗ lực giành quyền kiểm soát Quốc hội từ tay Đảng Cộng hòa, mà giống một đảng đang bàn thảo xem thế đa số của mình trong tương lai sẽ lớn đến mức nào. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra là liệu Đảng Dân chủ có khả năng đánh giá sai quy mô của làn sóng mà họ tin là đang hình thành hay không?

Ứng cử viên Thượng viện thuộc Đảng Dân chủ James Talarico. Một cuộc thăm dò mới cho thấy ông Talarico đang dẫn trước đối thủ thuộc Đảng Cộng hòa 6 điểm trong cuộc đua vào Thượng viện. Ảnh: Getty Images

Động thái của Đảng Dân chủ diễn ra trong khi Tổng thống Donald Trump đang thực hiện chiến dịch vận động dồn dập kéo dài 32 ngày nhằm vực dậy các ứng viên của Đảng Cộng hòa đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ tình trạng giá cả leo thang, cuộc chiến tranh với Iran và tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục của chính ông.

Từ đầu tuần này, cơ quan phụ trách chiến dịch tranh cử vào Hạ viện của Đảng Dân chủ đã mở rộng phạm vi hoạt động sang các khu vực bầu cử vốn là thành trì vững chắc của Đảng Cộng hòa tại Kansas, Michigan, Oklahoma, Texas và Virginia, trong đó bao gồm cả một ghế mà ông Donald Trump từng thắng với cách biệt 24 điểm vào năm 2024. Việc này khiến phía Đảng Cộng hòa và các đồng minh, vốn đang phải chuyển nguồn lực tài chính từ những cuộc đua gay cấn sang hỗ trợ các ứng viên tại những khu vực bầu cử từng được coi là "an toàn", và phải ở thế phòng thủ.

Tuy nhiên, đằng sau sự lạc quan của Đảng Dân chủ là những đánh giá cho rằng Đảng Dân chủ có thể đang quá tự tin thái quá. Thậm chí, không một ai trong số các nhân vật nội bộ đảng này, chuyên gia thăm dò dư luận hay các nhà phân tích tỏ nghi ngờ khả năng Đảng Dân chủ sẽ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện. Đảng Dân chủ cần đạt mức tăng ròng 4 ghế để giành lại quyền kiểm soát cơ quan này. Dù vậy, nhiều người cảnh báo rằng kịch bản giành thêm từ 15 đến 20 ghế vẫn là khả năng cao hơn so với một chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử.

Trong khi đó, cuộc đua giành quyền kiểm soát Thượng viện vẫn diễn ra vô cùng kịch tính và khó đoán. Đảng Dân chủ cần giành thêm mức tăng ròng 4 ghế để lật ngược thế cờ, nhưng phần lớn các cơ hội tốt nhất của họ lại nằm ở những khu vực ủng hộ ông Donald Trump. Về phần mình, dường như Đảng Cộng hòa đang thể hiện sức mạnh vượt kỳ vọng tại các bang mà Đảng Dân chủ từng tin rằng mình sẽ dễ dàng giành chiến thắng, bao gồm Maine, Michigan và New Hampshire.

Một số người cũng lo ngại về các kết quả thăm dò dư luận khi đánh giá quá cao sức mạnh của Đảng Dân chủ trong những kỳ bầu cử gần đây. Chưa kể thực tế là sự hào hứng của cử tri không phải lúc nào cũng chuyển hóa thành tỷ lệ thực sự đi bỏ phiếu. Theo khảo sát mới đây của CBS News/YouGov, Đảng Dân chủ đang duy trì lợi thế trước Đảng Cộng hòa trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ.

Những dấu hiệu gần đây cho thấy khả năng xuất hiện một "làn sóng Dân chủ" tiềm năng là hoàn toàn có cơ sở, nhưng liệu sự gia tăng ủng hộ này có mang lại thế đa số áp đảo hay chỉ là chiến thắng sít sao? Và liệu nó có lan rộng ra ngoài Hạ viện hay không? Đây vẫn là những câu hỏi lớn bao trùm lên kỳ bầu cử giữa kỳ vào ngày 3-11 tới đây.